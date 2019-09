Crean una aplicación que cancela las suscripciones al final del período de prueba gratuito

La mayoría que la utilizó en periodo de pruebas lo han hecho para controlar su suscripción a plataformas pornográficas, seguidas de Netflix

Un joven británico desarrolló una aplicación que permite cancelar de forma automática las suscripciones al final del período de prueba gratuito. El programa, creada por Josh Browder, lleva el nombre de Free Trial Surfing.

Browder tuvo la idea de crear esta aplicación después de darse cuenta que le estaban cobrando la tarifa de socio de un gimnasio al que se había apuntado para una prueba gratuita y al que no había asistido más. "Intentar hacer un seguimiento continuo de cuándo termina un período de ‘prueba gratuita’ es molesto y requiere mucho tiempo", explicó en declaraciones a la cadena de radiodifusión BBC.

El creador de Free Trial Surfing desarrolló, cuando era un adolescente, un algoritmo llamado DoNotPay, todavía en funcionamiento, que sirve para evitar multas de estacionamiento.

Su nueva aplicación, Free Trial Surfing, no está vinculada a la cuenta bancaria o tarjeta de crédito de un usuario, pero sí funciona en asociación con un banco cuyo nombre Browder no ha querido hacer público.

De momento, Free Trial Surfing solo está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, con una versión web en desarrollo. Los usuarios reciben un número de tarjeta de crédito virtual y un nombre inventado, que pueden usar para suscribirse a un servicio. En realidad, la tarjeta está registrada a nombre de Josh Browder de Do Not Pay. El impulsor de la aplicación asegura que la tarjeta no funcionará si se usa para pagar cualquier otra forma de compra.

Al parecer, algunas plataformas estarían tratando de bloquear el servicio al descubrir las tarjetas que pertenecen a DoNotPay. Por el momento, unas 10.000 personas ya se han inscrito para probar el Free Trial Surfing desde su lanzamiento hace seis semanas en Estados Unidos, país en el que Browder está afincado.

La mayoría de usuarios que han utilizado la aplicación en periodo de pruebas lo han hecho para controlar su suscripción a plataformas pornográficas, seguidas de Netflix. En un futuro, no se descarta que la aplicación llegue a ser de pago, a un precio de unos 2 dólares al mes.