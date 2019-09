Por qué Chevrolet dice que ahora la base de su negocio es la conectividad y los servicios

La compañía presentó sus nuevos modelos de autos y la estrategia basada en acceso WiFi dentro de los vehículos. ¿A dónde van los servicios del automotor?

"A partir de ahora somos conectividad". La afirmación bien podría caberle a un ejecutivo de una empresa TIC, casi por la obviedad. Pero no. Es la frase que describe la decisión tomada hace algunos años por Chevrolet para comenzar a dotar de conectividad sus vehículos. Hoy, ese proceso se encuentra en su fase más alta, el nivel 4, en donde la compañía comienza a brindar cada vez más servicios a partir de la información que obtiene a partir de ese auto conectado.

"Somos fabricantes de autos, es nuestra esencia. Pero el auto ya no puede no estar conectado. La conectividad es parte del auto. Estamos avanzando hacia la Internet de las Cosas (IoT), de modo que si no nos conectamos no tenemos futuro", dijo a iProfesional, Fernando Moura, gerente de ventas y márketing para OnStar Servicios Conectados de Chevrolet. La compañía presentó el nuevo Onix en Porto Alegre, Brasil, donde se dio esta charla. Allí se encuentra la fábrica de este vehículo desde la que exporta a Sudamérica.

El nuevo Onix, tal como informó iProfesional en esta nota, llegará a la Argentina a fin de año. Todas sus versiones estarán conectadas y contarán con altos niveles de seguridad, inclusive en lo vinculado con el acceso a la red.

Que tenga conectividad nivel 4 significa que, en el tablero del auto, convivirán OnStar con MyLink, Android Auto o Apple CarPlay. También con los servicios de música y OTA (Over The Air) para las actualizaciones necesarias vía WiFi.

En otras palabras, cada vez que el dueño del Onix se acerque al auto su dispositivo se conectará a su red interna, tal como ocurre cuando uno llega a su casa, y su teléfono se engancha de manera directa al WiFi hogareño.

Para Moura, los usuarios tienen dos formas de mirar este avance. En primer lugar, por el lado de la seguridad. Al estar conectado con OnStar, el auto detecta si hay un problema o una emergencia con el auto. A través de un botón rojo se puede pedir ayuda. Pero si el vehículo tiene un choque se activa automáticamente un sistema que envía ese socorro de manera inmediata.

A esto se suma un botón azul que permite la interacción con el cliente. Es la alternativa que se ofrece para que se compren paquetes de datos, cargas rutas cuando se está por salir de viaje, entre otras alternativas existentes, las que vendrán y las que aún no se inventaron.

En segundo lugar, la nueva app My Link "es la única de cinco estrellas en el mundo", subrayó Moura. ¿Por qué? Porque permite abrir el auto, encender las luces cuando, brindar la conectividad inmediata, promover la conducción inteligente que es nada menos que una especie de juego basado en una escala de 0 a 100 en donde se mide qué tan bien se maneja, qué rutas se eligen, qué cosas no se están haciendo bien. Y en base a esa información va dando recomendaciones.

Es acá donde se advierte la relevancia de este nivel 4 de conectividad.

Porque el auto totalmente conectado implica, a su vez, que esté recopilando información en todo momento. ¿Qué pasa con esos datos? Porque, ir a un lugar u otro no dejar de ser, por caso, información personal.

Moura aseveró que la automotriz le pide permiso a cada usuario para reunir esa información. Y aseveró que "casi todos los usuarios aceptan brindar esa información a Chevrolet".

Al poder medir el consumo de combustible, el de datos, los problemas de mecánica que, eventualmente, pueda tener el vehículo, si hay un accidente o una emergencia, si hay determinada situación meteorológica que puede afectar un viaje por determinada zona, Chevrolet se convierte también, como en las compañías más digitales, en un poseedor de información altamente valiosa.

"Ingresar en el cuarto nivel de conectividad nos habilita a brindar más servicios a partir de esa información que vamos teniendo", anticipó Moura. Algunos son los ya mencionados. Otros aún no se conocen, pero surgirán seguramente a partir de toda esa información que generen los usuarios cada vez que conduzcan. Y que tendrá vinculación, también, con los espacios y las geografías por las que transiten. Lo que en el mundo se viene discutiendo desde hace varios años bajo el concepto de "movilidad".

Los servicios son y serán el futuro de cualquier sector. Por sí mismos ya conforman una industria. Un dato conocido recientemente da cuenta de ello.

En 2015, la venta de autos movió u$s3500 millones en el mundo. Sobre ese monto, u$s2750 millones correspondieron a la venta propia de vehículos mientras el aftermarket (repuestos y servicios posventa) alcanzó los u$s720 millones, de acuerdo a un informe que realizó Abeceb para la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

Lo más interesante es lo que vendrá. Hay previsión de que el mercado automotor continúe avanzando de cara a 2030 cuando el negocio ascienda hasta los u$s6.700 millones a escala mundial. Se llegará a esa cifra por el surgimiento de un nuevo negocio, es de los servicios, que va desde el car sharing, hasta los de conexión de los autos pasando por el ride hailing (vehículos de alquiler con conductor) y otros que tal vez aún no existen.

¿Cómo se compondrá ese monto?

La venta de autos llegará a los u$s4.000 millones.

El aftermarket alcanzará los u$s1.200 millones.

Los servicios conectados totalizarán uSs1.500 millones. Y como se ve, se convertirán en el segundo negocio más importante de la industria.

"La tecnología es algo muy nuevo para los autos. Chevrolet es la primera fábrica que invierte rápidamente en esto en América del Sur. Somos los primeros en encarar este proyecto. Y sólo para dar un ejemplo. Más del 90% de los vehículos con OnStar que fueron robados se recuperaron", agregó Moura.

El ejecutivo no dejó lugar a dudas sobre el rol que cumple la tecnología en la industria automotriz, y en Chevrolet en particular. Por seguridad y por prestación diferencial. De ahí que las versiones de entrada del Onix ya vendrán dotados con este nivel de conectividad. Será una característica propia de esa línea, y un diferencial respecto a la competencia.

"Cada día que pasa la tecnología más importante para el auto. Porque estará involucrada la seguridad del cliente, la seguridad de los datos. Invertimos mucho tiempo viajando en el auto. Con estos servicios aprovechamos el momento en que estamos en él", enfatizó Moura.

La descripción del ejecutivo había sido comprobada un rato antes, durante el Test Drive que los periodistas realizamos en las autopistas de Porto Alegre. Mientras uno conducía, otro podía trabajar en su computadora conectada en el asiento de atrás, y todos volvíamos a cargar el Smartphone vía inalámbrica o por USB.

El auto conecta hasta a siete dispositivos, y mantiene la conectividad WiFi hasta 15 metros de distancia del auto.

Para lograr esta conectividad permanente, el diferencial radica en la arquitectura del automóvil. En su circuito eléctrico están montados los dispositivos para recibir la señal desde las redes 4G y distribuirla dentro del auto vía WiFi.

La conectividad es uno de los cuatro ejes sobre las que se apoya la plataforma del nuevo Onix. De ahí que el slogan de lanzamiento en Brasil haya sido "Menos nunca más" en alusión a que cada cosa nueva que incorpore el auto no se va a pagar más, en una lógica que imita a la del sector de las telecomunicaciones: los precios no aumentan, lo que se incrementa es la velocidad de una conexión o las capacidades de descarga (aunque en países con inflación como la Argentina resulte difícil cumplir con esa ecuación).

"No se trata de que sea un auto tecnológico sino que tiene que estar disponible para todos. La innovación tiene que estar accesible para todos los modelos. En Chevrolet queremos democratizar la tecnología. Y Onix es el ejemplo de esta decisión, a través de OnStar y MyLink. Hacemos una mejora incremental sin tocar el precio", enfatizó Carlos Zarlenga, presidente de General Motors para Sudamérica, durante su presentación en Porto Alegre.

"Para poder hacerlo sin perder la relación costo/beneficio hay que tener escala global. Y es la que ofrece el nuevo Onix", concluyó el ejecutivo de una automotriz que ya en estos tiempos también se considera conectividad.