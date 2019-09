¿Cuánto tiempo puede navegar un niño en su teléfono móvil?

Los padres son responsables de orientar, educar y dar el ejemplo a sus hijos sobre los buenos hábitos que deben practicar cuando están conectados

Laura Franco, gerente de ventas al consumidor de Kaspersky para el sur de América latina, detalla en la siguiente entrevista de iProfesional las medidas que deben tener en cuenta los padres al momento de proteger a sus hijos cuando se conectan a Internet.

-¿Qué deben tener en cuenta los padres para proteger su privacidad tecnológica y la de sus hijos? Me refiero tanto a dispositivos (teléfonos móviles, tabletas, computadoras, televisores) como a aplicaciones y programas.

-Cuando hablamos de seguridad en línea, hay tres cosas que se deben tener en cuenta: los hábitos, los procesos y la tecnología. La primera está relacionada con nuestro comportamiento en línea.

Un reciente estudio de Kaspersky reveló que 39% de los argentinos publican fotos de menores de edad en sus redes sociales con escasa ropa (bautizos, playa, tina, etc.) Este tipo de comportamiento puede parecer inofensivo pero cuando tomamos en cuenta que lo que subimos al Internet permanece ahí para siempre, esa foto inocente que tomamos se puede convertir en algo que se utilice en contra del niño cuando sea un adolescente.

Además, los padres son responsables de la privacidad de sus hijos por lo que es importante que evalúen el comportamiento en línea de cada persona cercana a los menores, incluidos ellos mismos.

Hoy la mayoría de las escuelas le piden a los padres su autorización antes de publicar fotos de sus niños en redes sociales. Este es un comportamiento que todos deben seguir, ya sean abuelos, tíos u otros miembros de la familia.

En el segundo punto, los procesos no son más que las reglas establecidas por los padres. ¿Cuánto tiempo puede un niño navegar en línea en su teléfono móvil? ¿A qué edad puede el niño abrir un perfil en redes sociales? ¿Qué contenidos son adecuados para la edad del niño? Estas son situaciones que los padres deben evaluar ya que varían por menor y su nivel de madurez.

Y finalmente, hay tecnología que ayuda a los padres asegurar a que los menores naveguen en línea de forma guiada y segura. Por ejemplo, nuestra solución Kaspersky Safe Kids ayuda a los padres, entre otras cosas, a establecer parámetros en relación al acceso de contenido, publicación de información y tiempo de navegación en línea, e incluso validar en tiempo real la geolocalización de los pequeños a través de sus dispositivos móviles

Independientemente de la acción que tome el programa (restricción o solo advertencia), los padres son responsables de orientar, educar y dar el ejemplo a sus hijos sobre los buenos hábitos en línea.

-¿Qué deben verificar los padres antes de descargar una aplicación para sus hijos?

-Siempre le recomendamos a las personas evaluar si en verdad necesitan una aplicación en particular ya que estas pueden exigir accesos (cámara, micrófono, etc) o recopilar información sensible y hasta funcionar en segundo plano, aun cuando no estén en uso.

En relación a los niños, los padres deben evaluar si el contenido de la aplicación es apto para su nivel de madurez. La indicación de edad es una referencia, pero la decisión final siempre es de los padres. Además, es importante:

* Descargar aplicaciones de tiendas o sitios oficiales.

* Acostumbrarse a hacer una auditoria de las aplicaciones en sus dispositivos y eliminar aquellas que ya no utiliza por lo menos una vez al mes.

* Instalar las actualizaciones de las aplicaciones tan pronto estas estén disponibles. Las nuevas versiones suelen incluir parches de seguridad.

* Configurar los ajustes de los permisos otorgados a las aplicaciones - principalmente cuando hay herramientas de control parental. Es importante echarle un vistazo a qué información personal tienen acceso las aplicaciones.

* Contar con un software de seguridad que lo ayude a comprobar si esas aplicaciones que tiene son maliciosas.

-¿Qué se debe considerar en cuanto a la presencia de niños en las redes sociales?

-Los padres deben familiarizarse sobre cómo funciona cada red social y los riesgos asociados con estas. En segundo lugar, los menores deben ser lo suficientemente maduros para comprender estos riesgos e identificar situaciones anormales o que los hagan sentir incomodos.

En la práctica, navegar en línea no es diferente a "navegar" en el mundo real. Por ejemplo, los padres se pueden sentir cómodos de que sus hijos caminen a la escuela siempre y cuando ya hayan hecho la trayectoria con ellos y los menores sepan dónde y cómo deben cruzar la calle, y que no deben hablar con extraños o aceptar "regalos" de personas desconocidas.

Lo mismo debe ocurrir con la navegación en línea. Los padres deben guiar a sus hijos sobre los sitios que deben visitar y educarlos sobre los peligros en línea- no publicar información personal en redes sociales, intercambiar datos personales con extraños o hacer clic en enlaces incluidos en correos o sitios desconocidos.

-¿Cuáles son los riesgos de exponer a los chicos en las redes sociales? ¿Conocen los padres el alcance y el impacto de lo que publican sobre sus hijos?

-La pedofilia y el ciberbullying son situaciones extremas pero reales que requieren atención constante. Pero el impacto a la reputación y la autoestima del menor son los riesgos más comunes.

En años anteriores, la reputación de un niño estaba relacionada con su interacción o socialización en la escuela. Sin embargo, las redes sociales forzan a los niños de hoy a lidiar con la aceptación y el rechazo a muy temprana edad.

Por ejemplo, una foto con sus padres durante el fin de semana puede generar burla por parte de sus compañeros. Por otro lado, es muy común que fotos atraigan la atención de los trolls o personas que bajo el anonimato que brinda la Internet dejan comentarios desagradables que pueden resultar dañinos para la autoestima de cualquier persona, especialmente un niño.

Por eso es importante que los padres se eduquen sobre el impacto que puede tener el sobre exponer a sus hijos en línea y educar a los niños para que entiendan las consecuencias de publicar imágenes o comentarios en línea.

-¿Cómo se evita esta sobreexposición de los menores de edad en las redes?

- La educación sobre sus consecuencias, tanto para adultos y para los menores, y el establecer reglas claras para fomentar unos buenos hábitos en línea es lo primordial. Tecnologías de control parental pueden ayudar a los padres a establecer estos parámetros.

-¿Qué concepto de privacidad deben transmitirles los padres a sus hijos?

Según una reciente investigación propia de Kaspersky, uno de cada tres latinoamericanos no sabe cómo proteger su privacidad en línea. Además, otra encuesta reveló que el 44% de los argentinos está dispuesto a publicar una foto desnudo en redes sociales por dinero. Estas cifras nos muestran que hay muchos adultos que aún no tienden cómo valorar su privacidad en el mundo conectado.

El mundo de hoy está hiperconectado. De hecho, la Internet contiene información de cada uno de nosotros- datos que hemos voluntariamente publicado e información que empresas han recopilado de nosotros.

Esta información está ahí y disponible para cualquiera, desde escuelas, bancos o hasta para que futuros empleadores vean y formen una idea de quienes somos antes de conocernos.

Por eso, es importante que los adultos den el ejemplo sobre los buenos hábitos en línea y hacer hincapié de que tan pronto algo se publique en Internet – ya sea en una red social o enviándolo por correo electrónico- perdemos el control de ese contenido.

-En cuanto al comercio electrónico, ¿qué deben enseñar y proporcionar los padres a sus hijos para garantizar que su experiencia digital sea positiva? ¿Qué medidas deben tener en cuenta?

-El fraude financiero está creciendo de una manera exponencial. De hecho, tan solo durante el primer semestre de 2019, 430.000 usuarios han hecho frente a programas maliciosos que tenían como objetivo robar dinero y servicios de pago por Internet. Esto representa un crecimiento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, los ciberdelincuentes emplean la ingeniería social y utilizan ofertas falsas a través de WhatsApp, estafas de plataformas en línea, juegos en línea para defraudar a más y más víctimas.

Es importante que los padres hablen con sus hijos sobre este tipo de fraudes para que los reconozcan y los puedan evitar. Además, en Kaspersky también aconsejamos lo siguiente:

* Verifique siempre la legitimidad del sitio web al realizar los pagos en línea. Esto incluye conexiones https y un nombre de dominio que pertenezca a la organización a la que se está pagando.

* No haga clic en enlaces: principalmente los recibidos de desconocidos, ni en enlaces sospechosos enviados por amigos vía redes sociales o correo electrónico.

* Conéctese a redes Wi-Fi conocidas y evite las conexiones públicas. Si el uso de una red Wi-Fi pública es inevitable, utilice una conexión VPN para cifrar todo el tráfico entre su dispositivo y los sitios Web en Internet.

* Utilice una sola tarjeta de crédito para todas sus compras en línea y monitoree las transacciones. Si es posible, habilite con el banco las notificaciones automáticas de SMS por cada transacción realizada.

* Tenga siempre una solución de seguridad probada con tecnologías antiphishing basadas en el comportamiento, como Kaspersky Total Security multidispositivos. Esta solución identifica, incluso, las estafas de phishing más recientes que aún no se han agregado a las bases de datos antiphishing, y hace escaneos/chequeos rutinarios. Además, cuenta con la herramienta SafeMoney para asegurar que todas tus transacciones financieras estén protegidas sin importar el dispositivo que utilice.