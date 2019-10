Advierten que un "cóctel perfecto" desalienta la inversión en telecomunicaciones

Esta coyuntura de "wait and see" es el peor de los escenarios posibles", porque se posponen todas las decisiones, advirtió el CEO del Grupo Datco

"La mezcla entre una economía que no crece, devaluación, alta inflación y la incertidumbre política es el coctel perfecto para desalentar la inversión y la generación de nuevos proyectos. Esta coyuntura de 'wait and see' es el peor de los escenarios posibles, ya que ante la incertidumbre todas las decisiones, hasta las más pequeñas, se posponen".

La advertencia proviene de Horacio Martínez, CEO de Grupo Datco, una empresa regional especializada en herramientas de tecnología, infraestructura y telecomunicaciones.

En una entrevista con iProfesional, Martínez analizó la situación del mercado mayorista de telecomunicaciones en medio de la recesión y las restricciones cambiarias.

-Hasta las elecciones PASO, ¿cómo venía el desempeño del mercado donde actúan respecto a 2018?

-Si bien ya antes de las PASO las condiciones de la economía local no eran las mejores, nosotros pudimos sostener los ingresos en dólares muy cerca del valor del año anterior.

Esto se logró en gran medida como producto de la mejora del mix de ingresos al acrecentar la participación de rubros de mayor margen de rentabilidad como consultoría, infraestructura y servicios de comunicaciones y desarrollo.

-¿Cómo los afectó la devaluación del peso y las restricciones cambiarias luego de las elecciones PASO?

-En una industria como la de tecnología, cuyos valores siempre están atados a la evolución del dólar, lo que sucede ante una brusca devaluación del peso, es que se da un periodo de reacomodamiento de los términos de intercambio entre los proveedores y sus clientes para encontrar un nuevo equilibrio.

Para las empresas que operamos internacionalmente, ya sea porque tenemos operaciones en diferentes países, o porque necesitamos adquirir equipamiento o insumos en el exterior, las restricciones cambiarias son una traba genera desgaste, más burocracia y costos adicionales que inciden en que tan competitivo es nuestro negocio versus el de la competencia, y eso es aplicable también al país, que se vuelve menos competitivo.

-¿Cómo perciben estos cambios ustedes y sus clientes?

-Los cambios bruscos, especialmente los que tienen que ver con el valor del dólar, siempre generan turbulencias de la que todos salimos perdiendo en mayor o en menor medida. La mezcla entre una economía que no crece, devaluación, alta inflación y la incertidumbre política es el cóctel perfecto para desalentar la inversión y la generación de nuevos proyectos. Esta coyuntura de "wait and see" es el peor de los escenarios posibles, ya que ante la incertidumbre todas las decisiones, hasta las más pequeñas se posponen.

-¿Qué medidas creen que hacen falta para fortalecer su negocio?

-Soy de los que creen que lo mejor que el Estado puede hacer para impulsar una industria centrada en la innovación como la de tecnología, es dejarle el camino libre a los actores del sector privado para que puedan desarrollarse. Y especialmente evitar cargar sobre los hombros de nuestra industria el peso de la sociedad a través de tantos impuestos.

En ese sentido, tal como están las cosas, creo que lo mejor que nos puede pasar hoy es que rápidamente se disipe la incertidumbre política, se estabilice el tipo de cambio, y a partir de eso el resto de las variables macroeconómicas y nos pongamos todos a trabajar para impulsar el desarrollo económico.

-¿Cómo los afecta la inflación? Por ejemplo, ¿postergaron planes? ¿Se redujo la demanda? ¿Aumentaron sus precios?

-La alteración constante del tipo de cambio y la inflación obligan a estar pendientes todo el tiempo de la estructura de costos de cada uno de los proyectos y negocios, algo que es una pérdida completa de tiempo.

En el caso de Silica Networks, que como carrier provee servicios de conectividad mayorista que tiene valores atados al dólar, generamos un esquema de adecuación de precios gradual, para acompañar a nuestros clientes y darles cierto margen de previsibilidad en sus costos.

-¿Qué medidas toman para adecuarse a la suba de precios?

-La incidencia de tasas tan altas que distorsionan el valor real del dinero, hacen que debamos mirar con cuatro ojos cada uno de los proyectos analizando bien fino la composición de los costos porque muchas veces el impacto implícito del costo financiero hace que un negocio que a simple vista parece rentable, tenga en realidad un resultado negativo.

-¿Cómo evolucionará el mercado de aquí a fin de año?

-Dado que el rubro de tecnología está atado indefectiblemente al tipo de cambio, las perspectivas del contexto económico, donde pareciera ser que se impone un dólar alto, nos permiten prever un periodo en el que nuestro negocio mejorará sus márgenes y nos hará más competitivos, lo cual es bueno, pero no tanto si la incertidumbre que frena los proyectos no se disipa. Habrá que ver, claro está, que el equipo económico pueda adecuar el resto de las variables en juego para que la economía argentina encuentre su equilibrio y salga fortalecida.

-¿Cuáles son los principales lanzamientos que realizarán en lo que resta de este año?

-Tenemos proyectos importantes de ampliación de la red de fibra óptica de Silica Networks tanto en Chile como en Argentina que siguen en marcha, siempre con la mira puesta en hacer del tendido de nuestra red un diferencial único de negocios, buscando tener rutas alternativas a las de los principales operadores de telecomunicaciones, de modo que hacer rendir mejor nuestras inversiones.

Seguiremos también apoyando a nuestros partners, principalmente pymes y cooperativas del interior del país, para que puedan acelerar el deployment de redes de fibra óptica al hogar (FTTH) en sus áreas de cobertura.

Por otro lado, continuaremos avanzando con el despliegue a nivel nacional de la red específica para Internet de las Cosas (IoT) con nuestro partner Sigfox y desarrollando el ecosistema de dispositivos, aplicaciones y soluciones para el uso masivo en la industria, los servicios y el comercio sobre nuestra red de baja potencia y largo alcance (Low-Power Wide-Area Network –LPWAN-). Tenemos ya un despliegue de red que cubre cerca del 50% de la población del país y esperamos cubrir un 20% más de aquí al primer trimestre de 2020.