Cinco marcas de tecnología que fracasaron y ya no están en la Argentina

Se trata de empresas que fueron líderes pero que no aprovecharon los cambios tecnológicos ni se amoldaron a ellos y tomaron caminos equivocados

Existen muchas compañías que no supieron adaptarse y fallaron de manera estrepitosa en las últimas décadas, pese a que ocuparon un lugar de liderazgo en sus mercados.

Se trata de empresas que recurrieron a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para crecer pero que no aprovecharon los cambios de esas propias tecnologías ni se amoldaron a ellas, tomando caminos equivocados. Aquí tienes cinco compañías que no entendieron estas transformaciones y que hoy no están en la Argentina.

Blockbuster

Mientras Netflix mandaba en sus comienzos sus películas a los hogares por correo postal, Blockbuster seguía manteniendo sus tiendas físicas en muchos países, entre ellos la Argentina.

En el año 2000, Netflix quiso aliarse con Blockbuster, al que le ofreció llevarle la parte en línea. Pero la conducción de la compañía rechazó la idea porque le parecía ridícula. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota.

Dish Network, que adquirió la compañía en 2011, cerró en 2014 los 300 locales que Blockbuster todavía mantenía abiertos en Estados Unidos, donde llegó a tener más de 4.000 tiendas, al igual que sus centros de distribución.

En la Argentina, la firma había cerrado en 2010, después que la Justicia hizo oficial la quiebra a nivel local, pedida por la propia filial de la empresa norteamericana, que se había declarado en bancarrota en septiembre de se mismo año.

En ese momento tenía un activo de 17.034.244,98 pesos y un pasivo de 26.185.848,98 pesos y contaba con 21 sucursales en el país, donde trabajan unos 160 empleados. Los locales estaban ubicados en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche y en el Gran Buenos Aires.

La compañía nació en 1985 en Dallas. En su momento de apogeo, a principios de la década pasada, contaba con 60 mil empleados en más de 9 mil tiendas de más de veinte países.

En el siguiente video, el documentalista rosarino Gastón Miranda cuenta la historia del quiebre de Blockbuster y su video guionado, actuado y dirigido para el momento de su renuncia ante la empresa.

BlackBerry

Los teléfonos móviles y sistemas de correos y mensajes de esta empresa canadiense fueron revolucionarios a principios de la primera década de este siglo, al ofrecer un teclado físico completo, velocidad y seguridad.

Cuando en 2007 Apple presentó su primer iPhone, con su pantalla táctil, Blackberry no se sumó a la tendencia porque quería proteger lo que ya tenía. Hace 12 años, BlackBerry y Nokia dominaban el mercado de la telefonía móvil, pero el iPhone y el sistema operativo Android barrieron esos "imperios".

Hoy ambas marcas intentan revivir por separado con equipos que recuperan parte de su ADN y se actualizan a las tendencias vigentes en la segunda década del siglo XXI. Mientras la empresa de origen finlandés está presente en la Argentina con móviles Android, la compañía canadiense firmó en 2016 un acuerdo con la multinacional china TCL a la cual licenció la manufactura de su marca de teléfonos.

El creador del sistema de mensajería instantánea BBM anunció su último equipo en la Argentina en 2017, con el BlackBerry Keyone, que combinaba el software y la seguridad de BlackBerry, áreas de negocio que quedaron en manos canadienses, con la manufactura de TCL. Estos equipos se ensamblaban en Famar, una empresa radicada en Tierra del Fuego.

Sin embargo, los mercados tradicionales de la marca, las empresas y los gobiernos, y los "consumidores profesionales" y generadores intensivos de textos lo ignoraron, pese a que funcionaba con Android Nougat 7.1.

El BBM dejó de funcionar en mayo de 2019, luego de ser desplazado por WhatsApp y Telegram. BlackBerry había licenciado a la indonesia Emtek hace tres años su aplicación de mensajería para individuos, en un intento por sumar usuarios, pero que no pudo competir contra WhatsApp y otras aplicaciones.

En 2013 la marca presentó en la Argentina uno de sus últimos modelos populares en el país, el Curve 9320:

En la plataforma de Mercado Libre algunos usuarios venden algunos modelos de BlackBerry como se puede ver aquí, incluyendo uno, el Blackberry Curve 8520, con el famoso teclado físico QWERTY.

MySpace

Se trata de una plataforma web que dominó las redes sociales antes de la llegada de Facebook. Pero cuando el gigante creado por Mark Zuckerberg apareció, la red social empezó a perder usuarios hasta que en 2011 cambió su enfoque concentrándose en la música y el entretenimiento.Sin embargo, esta movida no funcionó porque ese mismo año despidió a 500 empleados.

Para darse cuenta del predominio de MySpace, llegó a tal punto que en 2006 tuvo más tráfico que Google. La red social alcanzó la cima de su popularidad ese año cuando más de 100 millones de usuarios la utilizaban para conocer y escuchas grupos de música o subir sus propios videos o canciones.

En 2005 el creador de esta compañía, Chris DeWolve, y el de Facebook se reunieron y Zuckerberg le ofreció venderle la red social por 75 millones de dólares, pero DeWolve declinó la oferta, en una "remake" de la historia entre Blockbuster y Netflix mencionada arriba en esta nota.

En marzo de 2019, MySpace volvió a ser noticia porque anunció en un comunicado que perdió todos los archivos que los usuarios habían subido hasta el 2016, por un problema con sus servidores. En la práctica, esto significó alrededor de 50 millones de canciones, más fotos y videos.

La pérdida de archivos afectó desde que MySpace empezó a operar, en 2003, hasta 2015. La migración de servidores se realizó el año pasado, y en ese momento los usuarios advirtieron la falta de los archivos, pero la red social confiaba en que podía recuperarlos, algo que al final no sucedió.MySpace fue la plataforma de lanzamiento de artistas, entre

los que se cuentan Lily Allen, Kate Nash, Arctic Monkeys, Adele, The Ting Tings y Calvin Harris, entre otros. En la Argentina una de esas bandas fue Miranda!, que en 2009 ofrecía recitales secretos para sus seguidores en MySpace:

Pero desde hace ya unos años, los músicos optan por plataformas como Bandcamp y Soundcloud para subir sus canciones. News Corporation adquirió el sitio en 2005 por 580 millones de dólares en un momento en el que la red social contaba con 20 millones de usuarios únicos al mes en EE.UU. y consiguió elevar esa cifra, pero el surgimiento de nuevos competidores terminó por truncar la carrera de MySpace.

Terra

En la web se puede hablar de la era antes y después de Google y/o Facebook. En los tiempos previos a esos gigantes californianos, uno de los jugadores más conocidos era Terra, una empresa, que vio la luz como Terra Networks a finales de 1997 y que llegó a superar en capitalización a la petrolera Repsol y el banco BBVA.

El estallido de la burbuja de las puntocom en marzo del 2000 inició el declive de la compañía. En 2002, las pérdidas de Terra ascendieron a más de 2 millones de dólares.

Una década después, Telefónica intentó relanzar el portal centrándolo en contenidos en vivo y en directo, alquiler de películas o música, pero fracasó de nuevo. La empresa cerró en 2017 tras 18 años de historia.

En la Argentina, al igual que en Chile, Colombia, los Estados Unidos, España, México y Perú, ofrecía acceso a su portal, correo y chat. También auspiciaba eventos musicales, y transmitía algunos de ellos en streaming.

Palm

Fue una empresa que tuvo un gran éxito gracias a sus asistentes personales digitales (PDA, sigla en inglés). Pero su caída fue estrepitosa. Mientras en 2009 fue una de las estrellas del CES, el mayor evento de la electrónica e informática de consumo masivo de los Estados Unidos, que se realiza en la ciudad de Las Vegas, en 2012 pasó a una división dentro de HP.

Durante una época parecía imbatible. Esta empresa dominaba el mercado de las PDA con mano firme. Pero no logró competir en el negocio de los "smartphones" a pesar de sus intentos y de desarrollos como el sistema operativo webOS.

Palm nació en 1992 de la mano de Jeff Hawkins, Donna Dubinsky y Ed Colligan. Ese año lanzó su primer dispositivo, la Zoomer, fabricada por Casio. Palm aportó el software. Ese año aparecieron también las primeras series de Palm, como la Palm Zire.

Hubo varias series de Palm en el mercado, hasta que se lanzó Treo. Esta línea de dispositivos empezó sin incluir un área de teléfono, pero pronto agregó esa capacidad, siendo precursora del concepto posterior de "smartphone". No era un equipo barato, costaba 700 dólares para una cámara de solo 0,3 mega píxeles y una pantalla de 2,4 pulgadas.

Era una gran herramienta para trabajar y la Treo tenía un diseño atractivo, pero no era para el consumo masivo sino para el corporativo.

En abril de 2010, HP compró Palm por 1.200 millones de dólares. La multinacional californiana le buscó un espacio entre Android, iOS y BlackBerry, pero su modelo TouchPad no fue capaz de cubrir las expectativas.

En 2011, HP anunció el cese de la producción de todos los dispositivos con webOS, dos años después, la venta de webOS a LG. Palm es hoy propiedad de TCL, sí, la misma marca que se hizo de los teléfonos BlackBerry.