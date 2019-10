Con estos trucos, la batería de tu celular durará mucho más tiempo

Con las nuevas funcionalidades y aplicaciones, como puede ser el GPS o la consulta de redes sociales, la energía se agota cada vez más rápido

Los smartphones actuales consumen mucha más batería que los antiguos teléfonos ya que con las nuevas funcionalidades requieren más recursos que antes.



Por este motivo es que no resulta extraño que tengamos que cargar la batería más de una vez al día.



Para no tener que estar pensando siempre en si está cargada o no, te proponemos algunas recomendaciones para que la energía de tu smartphone dure mucho más tiempo y no se agote a las primeras de cambio.



El solo hecho de permanecer conectado a Internet provoca que la batería se descargue poco a poco. Y utilizando ciertas aplicaciones, como puede ser el GPS, la reproducción de música o la consulta de redes sociales, la energía va agotándose sin que haya una solución aparente.



Por suerte hay algunos consejos que puedes seguir para que la batería de tu smartphone aguante mucho más y no tengas que estar cargándolo a cada rato. Tanto Apple como Samsung ofrecen pequeñas recomendaciones que los usuarios deben tener en cuenta.



A continuación, te mostramos nueve trucos que dio a conocer Business Insider para que la batería del móvil no se agote tan rápido.



- Actualizar siempre el software con la última versión disponible



Independientemente del sistema operativo que utilices, es necesario y recomendable que siempre tengas el software actualizado. Entre las nuevas funcionalidades que se incluyen en las actualizaciones suelen aparecer medidas para el ahorro de batería.



- Evitar las temperaturas altas para que la batería no sufra



Los móviles están diseñados para aguantar cualquier temperatura, pero lo ideal es que se encuentren entre 16 y 22 °C. Si el teléfono está sometido a grandes excesos, terminará sobrecalentándose y consumiendo más energía.



- Quitar la funda para cargar el teléfono

Algunas fundas provocan que el teléfono alcance temperaturas no recomendables durante la carga. Si ves que el móvil se sobrecalienta mientras lo cargás, hay que quitarle la funda y no volverla a poner hasta que se encuentre lleno de energía.



- Activar el modo avión para rebajar el consumo al máximo



Mientras el teléfono permanece en modo avión no puede conectarse a internet ni recibir llamadas. Si no vas a utilizarlo en un rato y no necesitas comunicarte con nadie es una buena opción para mantener la duración de la batería.



- Dejar el brillo de la pantalla al mínimo



Si estás en casa o a cubierto no es necesario que tengas el brillo al máximo o incluso a más de la mitad. Dejando el brillo de la pantalla al mínimo la batería aguantará más y no tendrás que cargarlo tan a menudo.



- Apaga la pantalla cuando no lo estés utilizando



Tener la pantalla siempre encendida es el camino más fácil para consumir la energía de tu teléfono. Dejalo en el modo de espera y desbloquéalo sólo cuando de verdad necesites utilizarlo.



- Desactivar la vibración



Los smartphones también consumen batería al vibrar. Si lo dejás en silencio sólo te mostrará las notificaciones mediante la iluminación de la pantalla (también puedes quitarla en los ajustes) y así el teléfono no tendrá que gastar tantos recursos.



- Apagar el Bluetooth



Quizás esté configurado para que permanezca activo por defecto. Si no lo estás usando para algún dispositivo en concreto, por ejemplo unos auriculares como los que se ven en la imagen, lo normal es que no lo necesites tener encendido. Desactívalo, porque consume batería.



- Desactivar las redes WiFi



Si no estás en un lugar con conexión WiFi es un gasto de batería que debes evitar. Tu smartphone buscará las conexiones disponibles y al utilizar recursos de esta forma la energía se va descargando.