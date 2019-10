Video: jubilados muestran sus celulares y convocan a la marcha de #Sísepuede por WhatsApp e Instagram

El intercambio entre Macri y Fernández se originó cuando el candidato opositor señaló que "los abuelos no tienen celulares porque no pueden pagarlos"

Tras el cruce entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en el debate presidencial del domingo y continuó en la semana en torno a "los abuelos y los celulares", en las redes sociales comenzó a difundirse un video de adultos mayores que invitan a participar de la marcha de este sábado en el Obelisco, en favor del Presidente y bajo la consigna "Sí, se puede".

"Hola, quiero invitarte a que vengas a la marcha del #sisepuede este sábado en el Obelisco. Va a ser histórico y tenemos que ser muchos. ¡Muchos! Por eso es importante que esto se viralice, que le llegue a tus amigos, tu familia y tus seguidores", dicen los protagonistas del video, no identificados, que dura menos de 40 segundos.

"Compartilo, retuitealo, mandalo por WhatsApp, hacé una storie, subilo a Instagram, ponelo en tus estados. Porque los viejos tenemos celular y sobre todo, tenemos memoria. Este 19 de octubre nos veremos en el Obelisco. Para dejarles a nuestros nietos un país mejor", afirman.

El intercambio entre Macri y Fernández se originó cuando el candidato del Frente de Todos señaló que "los abuelos no tienen celulares porque no pueden pagarlos". Lo dijo luego de que el mandatario hablara sobre la modernización del PAMI y la posibilidad de utilizar recetas médicas electrónicas.

En el cierre del bloque Educación y Salud, Macri expresó: "Quiero terminar hablando del PAMI. Cuando llegamos era un caos. Mal servicio en los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio. Dos de cada tres medicamentos son gratuitos. Y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en su celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia".

Ante estos dichos, Fernández salió al cruce: "Ay, Presidente. Los abuelos no tienen celulares, Presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. ¿También le preocupa la salud? Presidente, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso los intereses y servicios de la deuda aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada".

Un día más tarde y en Paraná, Entre Ríos, Macri se volvió a referir al asunto: "Nuestros abuelos tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos", aseguró el Presidente. Y les preguntó a los espectadores que presenciaban su discurso: "Nuestros abuelos tienen celulares, ¿no? No escucho: ¿tienen celulares?".

Sin embargo, cuando el tema parecía concluido, el candidato presidencial del Frente de Todos utilizó su cuenta de Twitter para contestar esta declaración de Macri. Lo hizo con una nota de Infobae, la cual manifestaba lo dicho por el actual presidente, quien buscará ser reelecto el 27 de octubre.

"El 80% de los jubilados gana $12.900. Ese es el valor promedio de un celular hoy en Argentina. Pero con eso tienen que pagar remedios, comida y servicios con tarifas dolarizadas. Con usted los jubilados son pobres, Presidente", redactó Fernández.