¿Cómo la miopía empresaria afecta a las plataformas de datos?

El número 3 a nivel global de una multinacional informática india advierte sobre los riesgos de los cambios frecuentes en una organización

Existe una miopía entre los compradores de software, quienes a menudo se dejan llevar por muchos factores superficiales y no miran más allá de lo obvio. Por ejemplo, muchos sienten que nunca serán despedidos por comprar, por ejemplo, sofware de una multinacional como IBM, Microsoft u Oracle.

"Esta miopía se ha convertido en la norma de la industria (...) un CEO dura en promedio en su función entre 18 y 24 meses, esto quiere decir que el ceo es reemplazado más o menos cada dos años. Y a su vez esto tiene un efecto en las decisiones sobre el software, cuando llega un nuevo CEO cada dos años, éste toma otras decisiones y esto se traduce en un pensamiento de corto plazo", advirtió Raju Vegesna, chief evangelist de Zoho, una empresa que nació en 1996 en la India.

Esta compañía comenzó vendiendo software para impresoras, y hoy se dedica a ofrecer una plataforma para negocios. Cuenta con 35 millones de usuarios de sus aplicaciones para todas las áreas que comprende un negocio: ventas, marketing, atención al cliente y operaciones administrativas.

En sus 19 años en la compañía, Raju ocupó varios puestos y hoy, además de ser considerado como el número 3 dentro de esta firma, está involucrado en la evolución de Zoho Suite. En el marco de una gira por Colombia, Chile, Brasil y la Argentina, Raju fue entrevistado por iProfesional.

-¿Cómo están posicionadas las empresas argentinas en la adopción de las soluciones de Zoho respecto a otros países de la región?

-Hay muchas similitudes entre Argentina y otros países de la región, algo que se destaca en argentina es la conciencia de los costos debido a la situación económica y esto se manifiesta en la adopción de Zoho One que en lo que va del año ha crecido un 700%.

Otro producto que también se esta adaptando mucho es Zoho Workplace, que incluye por ejemplo Zoho mail y Zoho calendar y también para ello, los precios es importante porque es de 1 dólar por empleado por mes.

-¿Cuánto afecta esta adopción de tecnología el contexto de incertidumbre de la economía de la Argentina?

-La incertidumbre restringe el crecimiento, pero Zoho está creciendo porque hay muchos clientes de otras empresas que están migrando a Zoho por el valor que ofrecemos, porque están tratando de ahorrar dinero y por eso migran.

En países sin incertidumbre, como Colombia o Chile, nuestros ingresos han crecido entre un 50 y 60% anualmente porque muestran mucho interés en nuestra empresa. En otras regiones lo que restringe el crecimiento es la incertidumbre, en Brasil como la economía no prospera, nuestro crecimiento esta en un 30%. Pero en general el crecimiento en el total de la región de Latinoamérica es aproximadamente del 40%.

-¿Cuál hoy la principal demanda en tecnología de los clientes de Zoho?

-Zoho One es el producto que más interés genera en la región, éste es el producto que de un año al otro generó un 700% de ingresos en Argentina y en todo el mundo genera un aumento de ingresos del 100%.

-¿Cómo evolucionó este año el negocio de Zoho en la Argentina, en un escenario con giros drásticos en la economía?

-Nuestro crecimiento no se acelera pero es estable, la buena noticia es que todavía estamos en carrera con un crecimiento que en el 2017 fue del 25%. En el 2018 del 30% y en lo que va del 2019 también del 30%, por lo tanto nuestro crecimiento se ha estabilizado.

-Los compradores de software a menudo se dejan llevar por muchos factores superficiales y no miran más allá de lo obvio. Muchos sienten que nunca serán despedidos por comprar, por ejemplo, sofware de IBM. ¿Qué opina de esta miopía de ventas con respecto a las plataformas de datos? ¿Cómo afecta esta miopía de ventas la productividad y los ingresos?

-Esta miopía se ha convertido en la norma de la industria, es una miopía de las empresas porque en los años 60 el promedio de vida de una empresa era de 60 años y en el 2019 es de 17 años.

Esta corta vida de las empresas se traslada a los empleados, un CEO dura en promedio en su función entre 18 y 24 meses, esto quiere decir que el ceo es reemplazado más o menos cada dos años.

Y a su vez esto tiene un efecto en las decisiones sobre el software, cuando llega un nuevo ceo cada dos años, éste toma otras decisiones y esto se traduce en un pensamiento de corto plazo.

Hay factores externos que tampoco ayudan, cuando una empresa empieza a cotizar en bolsa, tiene que presentar a los accionistas ganancias trimestrales. De lo contrario, a los gerentes los reemplazan por lo tanto hay un factor externo que es la presión del mercado que obliga a las empresas a pensar con horizonte trimestral, y este a su vez refuerza el pensamiento cortoplacista.

También ocurre que las personas toman decisiones para conservar su empleo, y no pensando en la compañía esto ocurre porque esas personas no se sienten parte de la compañía, tienen una desconexión emocional con la empresa y ésta tiene que ver con la cultura de la empresa. Todos estos factores están interconectados y llevan a que la compañía no tenga una visión de largo plazo.

-¿Cómo planean mejorar la adopción de nuevas tecnologías para experiencia del cliente y gestión de contenido?

-En primer lugar a través de integrar la interacción humano como un mecanismo dentro del producto y en segundo lugar automatizando sistemas integrados. Tenemos un equipo llamado conserje que se sienta con los clientes, conversa con los sobre sus requerimientos de nuevos productos y recomienda la forma de implementarlos.

También tenemos equipos de incorporación de clientes y de éxito del cliente, que les ayuda a iniciarse en el uso del producto y se aseguran de que les vaya bien. Estos equipos se vinculan con la primera estrategia que es la ayuda brindada por seres humanos.

Pasando al segundo punto, el de la automatización, ofrecemos ayuda contextual integrada que consiste en videos, chats y herramientas de incorporación digital para educar a los usuarios en las funcionalidades del producto.

-¿Cuál es su opinión sobre cómo se activará las soluciones basadas en la inteligencia artificial para 2020?

-Espero que se convierta menos en una cuestión promocional y más en una cuestión práctica. Actualmente el furor por la inteligencia artificial va por delante de la realidad, pero para 2020 vamos a ver disminuir este furor y un crecimiento de su uso práctico.

En términos de lo que viene, actualmente la inteligencia artificial puede detectar idiomas, Zoho puede detectar en que idioma esta escrito el mail para 97 idiomas y lo que viene es la traducción automática en 97 idiomas.

Si se combinan ambas cosas, esto va a permitir chatear a través de la plataforma de zoo con una persona hablando en español y otra en inglés con traducción automática. Esto va a ocurrir para el 2020 y unos años más tarde, también en las conversaciones telefónicas, estamos yendo en esa dirección.