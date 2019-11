Telefónica asegura que no vende en Argentina aunque hay danza de nombres para la operación

¿En partes o toda entera? El juego de especulaciones fue inmediato después del anuncio. Un panorama sobre la situación local y regional

"No estamos en venta y no nos vamos de la Argentina", aseguraron en Telefónica, de manera categórica, luego de que se conociera la nueva reestructuración de la empresa en poder de José María Alvarez Pallete, presidente de la operadora. Pero a esa hora los rumores ya habían copado el mercado, todavía en shock por el sorpresivo anuncio que había llegado desde Madrid.

Las especulaciones surgieron rápidamente, en el entendido de que esa reorganización implicará no sólo la concentración en cuatro mercados clave, España, Alemania, el Reino Unido y Brasil, sino que Hispanoamérica ya no estará más dividida en norte y sur, sino que será una sola operación que dejará de formar parte central de la estrategia del grupo. Y sobre ella se conformará un spin off, con final abierto.

A partir de esa premisa, todas las opciones quedaron en el menú. ¿Venta? Es posible ¿Alianza? También ¿Inyección de capital por parte de terceros? Por supuesto. La propia directora de Finanzas de Telefónica a nivel global, Laura Abasolo, enfatizó que están abiertos a las distintas alternativas, lo que implica que escucharán todas las propuestas que surjan hacia adelante.

¿Y qué propuestas podrían surgir? Las distintas voces del mercado se expresaron en diversos sentidos. Que ya hay potenciales compradores, que la compra sería por toda la operación, por partes, que podrían poner pie grandes compañías, que podrían ser firmas medianas interesadas en la región. La empresa necesita plata, en criollo liso y llano. Las especulaciones son casi infinitas.

"Si tuvieran un comprador no habrían hecho un spin off", sentenció, tajante, uno de los máximos expertos del sector a nivel regional que prefirió la reserva de su nombre. "La opción es la de buscar inversores", agregó otra fuente, también del sector, en una conversación informal.

"La compañía necesita a alguien con plata que esté involucrado en el negocio. Una eventual venta puede ocurrir por parte, puede venir de cualquier lugar del mundo con plata e interés", dijo una fuente experta del mercado que optó por el off the record.

Una tercera voz, también del sector, sostuvo que la empresa "lo venía madurando desde hace rato. Tienen una deuda muy grande, asumida en otro contexto. Hoy está obligada a ser más competitiva y cuando la deuda es tan alta y el esfuerzo lo orientás a esa parte, perdés en capex y en competitividad".

Al tercer trimestre de 2019 la deuda de Telefónica ascendía a algo más de 38.000 millones de euros. Rojo que se encuentra en baja desde que asumió Pallette al frente de la operadora producto del desprendimiento de diversas operaciones, entre otras medidas implementadas en pos de ganar eficiencias.

Respecto de la Argentina, integrante de Hispanoamérica Sur, junto con Chile y Perú, la compañía había logrado incrementar un 47% sus ingresos en el tercer trimestre de 2019 de modo interanual, gracias al incremento de accesos de valor, a la suba de tarifas y a la venta de terminales con mayor margen "en un contexto de alta inflación y depreciación de la moneda", expresó en su balance. En este período, Hispanoamérica Sur alcanzó una facturación de 1.430 millones de euros.

Sin embargo, en el texto, la empresa también advirtió que "los resultados reportados de enero a septiembre de 2019 se encuentran afectados por el tratamiento contable de Argentina como economía hiperinflacionaria en los datos reportados". Así, los ingresos fueron 210 millones de euros menos en el tercer trimestre de 2019 versus el mismo período de 2018- Y sobre los nueves meses la diferencia es de 157 millones de euros menos, de acuerdo al balance.

En esa línea, el OIBDA fue 64 millones de euros menor en el tercer trimestre de modo interanual mientras que ascendió a 76 millones menos al contabilizar los nueve meses. Respecto del CapEx el comportamiento es similar, 22 milllones de euros menos entre julio y septiembre de 2019 y 19 millones menos en el período de nueve meses.

Respecto de las inversiones, la compañía finaliza en este 2019 un plan por $44.000 millones que arrancó en 2017. Este monto en pesos apenas se modificó entre 2017 y 2018 y de ahí surge esa reducción de la inversión informada en su balance, producto de las devaluaciones que registró la Argentina, especialmente, desde 2018 a la actualidad.

Hasta ahora, la operadora no ha confirmado un nuevo plan de inversión. Esa novedad se esperaba, en principio, para febrero próximo. Con esta reorganización habrá que ver cómo se replantea este aspecto

En cuanto a los resultados de Hispanoamérica Sur, en los primeros nueve meses generó ingresos por 4.785 millones de euros, 16,3% superior a lo registrado en el mismo lapso de 2018. Ese monto la convierte en la quinta generadora de ingresos de la operadora después de los cuatro mercados clave en los que se concentrará.

Si se unen los ingresos de Hispanoamérica Sur con los de la división norte, que alcanzó los 2.800 millones de euros, se superan los 7.500 millones de euros. Eso es lo que, por caso, mueve Telefónica Brasil, el segundo mercado después de España, con 9.500 millones de euros de facturación, siempre entre enero y septiembre de 2019. La divisióin de Alemania alcanzó en este período los 5.400 millones de euros, mientras que la del Reino Unido rozó los 5.200 millones.

Unir ambas Hispanoaméricas mostrará, hacia adelante, otros números. Y esto podria provocar diversos comportamientos: que los accionistas vean con mejores ojos a la región, o que resulte más tentadora para potenciales candidatos, sea que quieran toda la operación o parte de ella.

A la búsqueda de candidatos

Para el analista Enrique Carrier, la conformación del spin off puede ser una ventana a la venta como también el ingreso de un nuevo socio. Ante la pregunta de si un eventual comprador pudiera ser la empresa Claro -sobre la cual ahora se posan todos los ojos- afirmó: "Difícil porque sus operaciones se solapan, lo que traería cuestionamientos en materia de competencia".

Lo mismo respecto de Millicom, una compañía que opera en distintos países de la región y que aparece como otro posible candidato a entrar en el negocio de Telefónica. "Podría ser –siguió Carrier- porque no tiene mucho solapamiento, aunque hay que ver si cuenta con los recursos".

Acá es donde entran a jugar distintas cuestiones. Porque, al establecer un spin off, también se abre el juego a otros actores del mercado que, o tengan poca presencia en la región, o quieran ingresar.

Uno de los ejemplos es lo que ocurrió en México, donde la compañía no logró el posicionamiento de mercado que pretendía. Hace algo más de una semana, la operadora selló allí un acuerdo con AT&T – otra de las eternas mencionadas como interesada en quedarse con las filiales de Telefónica- para compartición de infraestructura y provisión de servicios.

"Ese es un claro ejemplo de que la venta no es la opción definitiva ni mandatoria sino que hay un montón de otras alternativas que te permiten mantener tus servicios, tu cartera de clientes y garantizar el servicio a todas las personas", agregaron desde Telefónica.

Ni siquiera este candidato cuasi eterno las tiene fáciles: AT&T está vendiendo sus operaciones en Puerto Rico y hasta piensa en desprenderse de DirecTV.

La realidad es que, quien quiera asociarse, aliarse o quedarse con toda o parte de Hispanoamérica Sur, tendrá que lidiar con las idiosincrasias propias de cada país o la región, hoy signada por crisis socio-político-económicas donde se juega la redistribución del ingreso.

¿Qué operadores con presencia en la región podrían estar interesados? Los mencionados, Millicom y Claro. Sin embargo, el primero no suele hacer inversiones de alto volumen y su interés está en Colombia, aunque no puede avanzar en ese país porque ya tiene una alianza con UNE.

Y Claro, ya se dijo. Los organismos de control no se lo autorizarían. En el caso particular de la Argentina, "a Movistar le va mejor que a Claro, lo mismo que en Uruguay. En Chile es a la que mejor le va, en Ecuador hay un duopolio".

"Puede ser que ingrese un operador que no sea de la región y que quiera hacer una penetración de mercado. Puede ser una gran posibilidad de que vengan los chinos u otros jugadores", dijo a iProfesional, Liliana Bein, vicepresidente del grupo 3 de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).

Para la especialista, si ocurriera algo así "será interesante ver qué actitudes tomará el Gobierno porque, en caso de alguna iniciativa en ese sentido, tendrán que pedir autorización. Es un desafío interesante en materia de negocios".

En la misma sintonía se expresó Carrier: "No me sorprendería que los chinos empezaran a expandirse internacionalmente en empresas de América latina". Versión que viene circulando desde hace años y que toma fuerza cada vez que alguna delegación de alguna empresa de ese país visita a alguna filial. Al menos, es lo que suele suceder cuando esos "tours" pasan por la Argentina.

Otras voces en el mercado, anticipándose a un futuro que hoy no puede aventurarse, lamentaron que esto se traduzca en una venta puesto que "significará mayor concentración" y si esto es así, se traducirá en "servicios de mala calidad y más caros" para los consumidores.

La industria de las telecomunicaciones no para de concentrarse, bajo la argumentación de que se necesitan economías de escala para sostener la demanda creciente de más ancho de banda y más prestaciones de parte de los usuarios.

"El negocio está en un proceso de consolidación muy fuerte, y en ese contexto puede ser que aparezca un jugador que mejore la operación y que, más adelante, decida vender", amplió una de las voces en off consultadas.

Reorganización global

La reorganización implica, además, la conformación de dos nuevas unidades de negocios, Telefónica Tech y Telefónica Infra. La primera apuntará a aglutinar los negocios digitales en marcha y con alto potencial de crecimiento. La segunda será la evolución de Telxius, la unidad de negocios dedicada a la gestión de infraestructura, principalmente, de torres, negocio que la compañía tenía en venta.

España, Brasil, el Reino Unido y Alemania serán los mercados clave de Telefónica a partir de ahora. Hispanoamérica que, hasta el momento estaba organizada en norte y sur, se integrará y se conformará un spin off sobre ella.



Desde la empresa negaron que eso signifique una venta, pero sobre el final de la conferencia quedó claro que la compañía está abierta a opciones, incluyendo la posibilibad de efectuar alianzas a fin de evitar que las filiales de la región se debiliten.



Alvarez Pallete sostuvo que esta reorganización significará generar 2.000 millones de euros adicionales al año, además de dos puntos porcentuales de mejora del margen de flujo de caja operativo.



El anuncio, a cargo de la máxima autoridad de la empresa, se efectuó de un momento a otro, y tomó por sorpresa a los medios de España que se hicieron eco de la situación rápidamente.

"La alternativa que manejamos para América latina es diferente a la de los otro cuatro países. Por eso hay un equipo dedicado. Queremos maximizar el valor para los grupos de interés y para los inversores", dijo la directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica.

Esta unidad estará liderada por Alfonso Gómez, actual responsable de Hispam Norte, que cuenta con una gran experiencia en el sector telco en el mercado latinoamericano. Fue responsable de la reciente operación de red en México, de la venta de las unidades de Centroamérica o de la exitosa reestructuración de Colombia Telecom, compañía de la que fue CEO. Alineado con la nueva estrategia, esta unidad dependerá de la Dirección General de Finanzas y Control de Gestión, liderada por Abasolo.

Otra de las decisiones anunciadas apunta a la redefinición del centro corporativo que tenga un funcionamiento más ágil, con foco en la toma de decisiones de largo plazo, según el comunicado de prensa que la compañía distribuyó.

"Estoy hablando de una nueva Telefónica. Una Telefónica preparada para los próximos 100 años. Una Telefónica comprometida con hacer nuestro mundo más humano y más sostenible. Una Telefónica con el propósito de generar valor para todos sus grupos de interés y la sociedad a largo plazo, creando relaciones de confianza, con crecimiento y eficiencia", afirmó Álvarez Pallete durante la conferencia que se emitió a través del sitio institucional de la empresa.

El negocio de video es uno de los aspectos que entró en la discusión, ya que se trata del principal negocio de la compañía en España. En este sentido, el ejecutivo aseveró que esa estrategia se profundizará aunque sin dar más detalles. No obstante, aclaró que no está en los planes de la empresa ser un proveedor mundial de streaming.