La búsqueda visual transforma al retail digital

Al permitir a los usuarios realizar búsquedas utilizando fotos que hayan tomado de cualquier dispositivo digital, la tecnología es un vehículo perfecto

Nada es más frustrante que ver a alguien en la calle con ropa que nos gusta, ya se el saco o zapatos de nuestros sueños y no saber cómo encontrarlo en línea. Si no conocemos la marca, el estilo o alguna otra característica distintiva para hacer la búsqueda, ni el eficiente Google puede ayudarnos a buscarlo con una búsqueda simple.

Afortunadamente, las funciones de búsqueda han crecido para abarcar mucho más que sólo texto, y ahora estamos viendo que la tecnología de búsqueda visual tiene un auge sin precedentes de ser viable.

Al permitir a los usuarios realizar búsquedas utilizando fotos que hayan tomado de cualquier dispositivo digital, la tecnología es un vehículo perfecto de comercio electrónico para una base de compradores que es más móvil que nunca.

Imágenes perfectas para el retail

Las aplicaciones y la tecnología de búsqueda visual no son necesariamente nuevas: Instagram, Facebook y Pinterest ya las están usando para ayudar a los usuarios a encontrar lo que están buscando.

De hecho, Facebook Messenger acaba de lanzar Mode.ai, que permite a los usuarios enviar una foto de una prenda, y encontrar las que se parecen o verla en otras personas que las hayan usado. Es un paso importante hacia una búsqueda visual más compleja, pero es solo el comienzo.

Aún los desarrolladores de propiedades están entrando en acción, con una herramienta de retail desarrollada por Hammerson que se ha implementado en los centros de compras para ayudar a los clientes a encontrar productos por medio de imágenes tomadas en sus teléfonos.

Si no has visto todavía la búsqueda visual en uso es porque todavía no se ha perfeccionado y eso significa un riesgo para los retailers que quieren participar. Si la tecnología de búsqueda visual no puede encontrar un producto que el cliente busca cuando este lo quiere, se arriesga a perder el cliente.

Una manera para optimizar esta tecnología y hacerla parte de la estrategia omnicanal es optimizar la atribución del ítem con SKU robustas, en contexto, que ayudan a los algoritmos de inteligencia artificial y a los motores de búsqueda a encontrar los ítems en forma más fácil por medio del reconocimiento de imagen.

Probando su valor

Como toda tecnología nueva y no probada, la búsqueda visual cuenta con sus detractores y obstáculos. Muchas empresas dudan en invertir en nueva tecnología de búsqueda visual porque no quieren arriesgar en invertir en nuevas innovaciones cuando todavía les funcionan sus técnicas anteriores y conocidas.

Aparte, algunas aplicaciones de búsqueda visual como "Moments" de Facebook, están prohibidas en otros países debido a temas de privacidad. Todavía existe una cuestión de cuándo la búsqueda visual crecerá para reconocer su potencial total, pero el hecho es que la tecnología ya está en camino para ser una norma del sector. Y si hay algo que las últimas décadas han enseñado al sector de retail es que quedarse detrás de la norma del mercado no es una opción.

Conclusión: La búsqueda visual, junto con las mejores prácticas de SEO (sigla en inglés por optimización del motor de búsqueda) atribución del ítem, probarán ser una tecnología poderosa que cambiará las reglas del juego, lo que es beneficioso tanto para la empresa de retail como para el consumidor.

(*) Gerente comercial de Infor para el Cono Sur.