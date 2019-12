Salvarezza: "Las becas científicas están en nivel de pobreza"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación resaltó que muchos de los institutos del país "hoy no tienen garantizada ni la seguridad"

El flamante ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, aseguró que en su sector la principal emergencia es "que no se vayan los más jóvenes" y habló de la necesidad de modificar " becas que están en nivel de pobreza y subsidios que no permiten cumplir con los objetivos" de su cartera.

"Estamos en un país en crisis, no creo que haya un sector en el que no tengamos emergencia; en este momento la nuestra es que no se vayan los más jóvenes porque se han vaciado laboratorios y eso lo tenemos que cortar", dijo Salvarezza a El Destape Radio.

"Sabemos que estamos perdiendo un capital humano que es irrecuperable o que para recuperarlo cuesta mucho tiempo", agregó. Para eso, destacó la necesidad de llevar adelante "cambios en las variables que hoy tiene el sistema" y se refirió a las becas que "hoy están en nivel de pobreza" y a subsidios "que no permiten cumplir con las tareas que tenemos como objetivo".

"En ese sentido lo que necesitamos de fondo es una suma relativamente pequeña en torno a otras demandas que son mucho más grandes, y que es muy importante que eso se pueda revertir", dijo.

El ministro resaltó que muchos de los institutos del país "hoy no tienen garantizada ni la seguridad". "Vamos a hacer un esfuerzo, sé que tenemos la comprensión del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de que hay que poner nuevamente la ciencia de pie y la creación de un ministerio fue el primer mensaje", destacó Salvarezza.

Consultado por el presupuesto destinada a sector señaló que la partida enviada por el gobierno anterior "era muy mala" y será necesario "un refuerzo importante".