"Herencia telco" de Macri: qué pendientes debe resolver la gestión de Alberto en materia de comunicaciones

Si bien hubo avances en el ordenamiento del sector, también quedaron pendientes que se vinculan con más inversiones y mejores servicios a los usuarios

La falta de una ley que regule la convergencia de las telecomunicaciones fue considerado como el pendiente más visible que dejó la administración macrista en este sector. Al igual que la falta de un plan de liberalización de espectro que permita prever el horizonte de la industria, y una nueva ley de datos personales por las implicancias que traerá hacia adelante en la cuestión económica y en ciberseguridad.

Entre los aspectos positivos se destacaron cuestiones también vinculadas como el espectro, como el aumento del tope, las reatribuciones de frecuencias –como la que se concedió a Telecom- y los procesos de consulta pública. También el uso de los Fondos de Servicio Universal para nuevos despliegues de fibra óptica.

Claroscuros. Hubo avances por un lado, que quedaron truncos por otro. Y el resultado lo que, en la consideración de los especialistas, deberá ser tomado por el próximo Gobierno para trabajar hacia adelante y mejorar la calidad de servicios de telecomunicaciones que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos. Las llamadas tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

"Fue un periodo muy pobre de avances en materia TIC, sobre todo con respeto al resto de América latina. Se habló de regulador convergente pero pasados cuatro años no lograron ni converger las tasas/impuestos sobre las TIC. Cada actividad tributa diferente. Tampoco los proveedores de señales acataron que la televisión por suscripción es una licencia única nacional y siguen cobrando por localidad haciendo abuso de posición dominante en los contenidos", dijo a iProfesional, Marina Rosso Siverino, vicepresidente del Centro Argentino de Ingenieros (CAI).



Gran parte del cuestionamiento recae sobre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que en la primera parte de la gestión fue comandado por Miguel de Godoy y, desde mediados de 2018 hasta el fin de la gestión por Silvana Giudici. Fue Giudici, a su vez, quien lideró la comisión de redacción de la ley de telecomunicaciones convergentes entre 2016 y 2017, sobre la que nunca hubo un proyecto consensuado entre los integrantes de la comisión.



En líneas generales se le cuestionó a este organismo tomar un rol más político que técnico. "En ENACOM encontramos lo contrario a un área totalmente política con fuerte vuelco a satisfacer a una sola empresa y demorando por este sesgo las licencias de TV a pymes y cooperativas, sin profesionales, salvo los de carrera del ente y muchísimos conflictos de intereses entre sus directores", agregó Rosso Siverino.



El gobierno de Mauricio Macri arrancó con un fuerte impulso para el sector, especialmente a partir de la instauración del decreto 267 que dio origen al ENACOM a costa de la eliminación de la AFTIC y la AFSCA, y la creación del Ministerio de Comunicaciones, que eliminó luego que se produjera la fusión entre Telecom y Cablevisión.



"Lamentablemente esto luego se fue diluyendo y perdiendo prioridad. Por otro lado, la promesa de una ley de telecomunicaciones nunca se resolvió, y hoy tenemos un "patchwork" regulatorio, con mezcla de decretos, leyes, artículos de leyes, resoluciones, que impactan en la previsibilidad e institucionalidad de un sector que requiere un fuerte esfuerzo inversor de largo plazo", sostuvo Sonia Agnese, analista senior de Ovum para América latina.





Una mesa para consensuar

Estas observaciones que dejaron los analistas fueron, de algún modo, el escenario sobre el que las tres principales operadoras, Telecom, Telefónica y Claro, decidieron conformar la Mesa de la Industria TIC que propone "el impulso de políticas y marcos regulatorios que estimulen el crecimiento sustentable de la industria TIC en un contexto de competencias en condiciones justas y equilibradas para todos los involucrados".



Aunque la declaración es políticamente correcta, en el fondo se lee la necesidad de trabajar en medidas que impulsen al sector porque, según sea que no se tomen decisiones nuevas o se tomen medidas sin suficiente conocimiento, el resultado es que el sector se para: no hay inversiones, no hay mejores servicios, y tampoco mejores precios.



Este grupo de empresas, que asegura estar abierto a incluir en el espacio a las operadoras independientes, más pequeñas e, inclusive, cooperativas recordó que el sector representa el 2,4% del PBI argentino, además de ser uno de los principales empleadores, con más de 80.000 personas y haber realizado inversiones en torno a los u$s18.000 millones entre 2010 y 2019.

Ese monto equivale, devaluación más, devaluación menos, a un promedio de u$s2.000 millones anuales. A los pocos meses de que Oscar Aguad se hiciera cargo de la cartera de comunicaciones, y en el marco de la presentación de un estudio sobre el diagnóstico del sector que hiciera la consultora McKinsey, la expectativa era que, producto de las nuevas normativas, se duplicaran los niveles de inversiones de las empresas de telecomunicaciones, y llegaran a los u$s5.000 o u$s6.000 millones al año. Nada de eso sucedió.



Parte de las políticas que emanaron de la Secretaría de TIC, que estuvo conducida por Héctor Huici, no lograron plasmarse en políticas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Espectro. Se estuvo trabajando durante los cuatro años en esto. A finales de 2018 la consultora Blue Note, contratada para ello, entregó su trabajo, y en marzo hizo lo propio este organismo. Pero todo se quedó ahí.



Antes de finalizar la gestión, desde la secretaría TIC publicaron un documento con un análisis preliminar y la consulta pública a fin de elaborar el Plan Nacional de Espectro. Será un trabajo que le servirá a la nueva gestión para avanzar en esa dirección.





Datos personales para la economía

Otro de los pendientes tiene que ver con no haber avanzado con una ley de protección de datos personales. Si bien se trata de un tema que incumbe a diversas áreas, tiene un impacto directo en este sector. Tarea que le cabrá resolver al Poder Legislativo a partir de ahora.

"La actualización de la ley de protección de datos personales es un tema directamente relacionado con los negocios digitales y la protección de la privacidad de los usuarios. La Autoridad de protección de datos personales avanzó sobre varios acuerdos y reglas específicas sobre el tratamiento y posibilidad de transferencia de datos personales de ciudadanos argentinos", expresó Carolina Limbatto, analista principal de Cullen Internacional.

A esto se suma, siguió la economista, que dentro de los objetivos planteados en el gobierno de Mauricio Macri "no se terminó de implementar la portabilidad numérica fija. El próximo gobierno debiera analizar si la implementación es factible y conveniente dada la estructura del mercado de telefonía fija en Argentina".

¿Hay temas urgentes a resolver en la nueva administración, aún cuando todavía no está claro cómo quedarán conformados los organismos de decisión, bajo quién dependerán?



Para Rosso Siverino es necesario tratar "con urgencia la desconcentración de ciertas áreas donde hay poder dominante significativo y la conectividad de todos los ciudadanos buscando formas innovadoras con las pymes, las cooperativas y las SAPEM", además de "trabajar en el espectro para apalancar la conectividad en 450 (orientada a las áreas rurales), white spaces y empezar el camino de 5G".



Limbatto consideró que "es importante contar con una política marco, planes de conectividad, despliegue de infraestructura, agenda digital y establecer indicadores de seguimiento y avance en cada eje que se plantee".



Las urgencias son compartidas en líneas generales por las especialistas consultadas aunque Agnese de Ovum puso especial atención en la cuestión de la inversión, como aspecto básico para mejorar la calidad del servicio. "El tema central del gobierno que salió y del que ingresó es justamente cómo impulsar las inversiones en el sector para dar más y mejores servicios a los ciudadanos".



Sostuvo que es necesario profundizar en la institucionalidad, en que haya un regulador independiente, que se impulse una mayor competencia y que se faciliten los despliegues de infraestructura además de la compartición.



A esto debería sumarse, sostuvo Agnese, políticas para las zonas y los usuarios más desfavorecidos como también abordar la regulación de las empresas de internet que son y seguirán siendo los temas centrales.



"Hubo avances con el espectro con mayores adjudicaciones aunque aún queda mucho por resolver incluyendo el plan 5G, la limpieza de bandas y la devolución de parte del espectro de Telecom por obligaciones de la fusión. Este es uno de los temas críticos", subrayó.



Qué rol tendrá Arsat a partir de ahora es una de las incógnitas, en tanto la administración de Macri si bien logró generar ingresos a partir de la venta de la capacidad satelital, no terminó de definir su rol como proveedor de conectividad. Y eso quedó de manifiesto cuando apareció participando en la licitación de frecuencias de 450, proceso que se creó para favorecer a las pymes de telecomunicaciones –quedaron excluidas las grandes prestadoras- y luego se dio de baja.



"La continuidad de ARSAT es otro de los temas. En los últimos años se financió con fondos del Servicio Universal. No es sostenible esta estrategia y, adicionalmente, muy poco transparente", agregó la ejecutiva de Ovum.



Las expertas coincidieron en las dificultades todavía existentes para desplegar infraestructura, hecho que se vincula de manera directa con nuevas inversiones y tareas de mantenimiento, y también con los futuros desarrollos de ciudades inteligentes.



Tema que tienen que ver con los consumos de servicios de los usuarios que requieren de cada vez una mejor internet en su teléfono, en su hogar o en su trabajo para estudiar, entretenerse o cumplir con sus tareas laborales. Temas técnicos un tanto aburridos pero que tienen a la totalidad de los argentinos inmersos en su buen o mal funcionamiento.