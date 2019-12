Google, Twitter, Facebook e Instagram revelan la "radiografía" de Internet en la Argentina

Los gigantes tecnológicos permiten con sus informes de fin de año trazar un perfil del usuario promedio de la Red de redes en el país

Internet es la herramienta y el registro de las actividades e intereses de millones de argentinos. A través de 8,9 millones de acceso de banda ancha fija, en el 64,53 por ciento de los hogares argentinos con una velocidad media nacional de 20,35 MBps, y de los 30,5 millones de teléfonos móviles con tecnología de cuarta generación (4G), y sin contar los terminales con 3G (datos del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom), los habitantes del país dejan huellas que permiten a los gigantes tecnológicos revelar para esta época del año una radiografía del perfil promedio del usuario de la Red.

Una de esas fuentes es el informe "El año en búsquedas", el resumen anual de Google que analiza cuáles fueron los temas que despertaron mayor interés durante 2019 en la Argentina.

La compañía estudia un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que las personas realizaron en Google durante el año. Para hacerlo utiliza datos de múltiples fuentes, incluida su herramienta pública Google Trends y otras internas. Luego filtran el spam y las búsquedas repetidas.

El deporte en lo más alto del podio

De acuerdo a la investigación, que la empresa californiana compartió con iProfesional, este año el fútbol fue el protagonista: la Copa América, la final de Colón en la Copa Sudamericana y los partidos de la Superliga, marcaron la agenda de los argentinos.

El fanatismo argentino por este deporte quedó reflejado en las tendencias de búsqueda. El torneo internacional de fútbol masculino en América fue el tema de conversación del año, principalmente los partidos que jugó el seleccionado argentino contra Brasil, Paraguay, Qatar y Venezuela. El equipo albiceleste quedó en el tercer puesto en la competencia.

Además despertó interés consultas como "¿A qué hora juega Argentina?" y "¿Cómo salió Argentina?". Sin embargo, el país no fue el único protagonista: la final de Brasil y Perú también se encontró entre los partidos de fútbol que despertaron más interés.

La final del Club Atlético Colón en la Copa Sudamericana fue todo un suceso. Si bien el equipo santafesino fue derrotado por Independiente del Valle en Paraguay, este encuentro mantuvo cautivos a los argentinos, que acudieron a Google para preguntar "¿cómo salió Colón?".

A nivel local, los argentinos también siguieron los enfrentamientos entre clubes locales como parte de la Superliga Argentina: los partidos de Boca vs. Arsenal, el clásico Boca vs. River y Lanús vs. Boca, entre otros tuvieron gran popularidad.

El contexto de elecciones también marcó la agenda y esto se vio reflejado en el podio del ranking general, donde la consulta "dónde voto" se posicionó en el segundo puesto y "elecciones 2019" en el séptimo lugar. Otras preguntas con alta popularidad en el buscador y vinculada a esta actividad fueron "¿Qué pasa si no voto?" y "¿Cómo van las elecciones?"

La actividad de comercio electrónico "Cyber Monday" se ubica no solo en el listado general de los términos que más interés de búsqueda tuvieron en 2019 sino también entre los principales acontecimientos del año. La movida de descuentos, que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre, es una costumbre argentina ya establecida.

Pero no fue el único suceso movilizante del 2019: el eclipse solar del 2 de julio captó la atención de todos. Ese día miles de fotos y videos inundaron los medios y las redes sociales y lo que más preguntaron los argentinos en Google fue "¿A qué hora es el eclipse?" y "¿Cómo ver el eclipse?".

Otros acontecimientos globales acapararon las tendencias de búsqueda en línea en la Argentina, como el 30° aniversario de la caída del muro de Berlín y el Mundial de Básquet donde se destacó la participación de Luis Scola y la performance en general del seleccionado argentino.

Además, se distinguieron certámenes como el Mundial femenino de fútbol, el Mundial de Rugby y los incendios en Notre Dame y las selvas del Amazonas.

Espectáculos en la Red

En la sección de series, Chernobyl ocupa el primer lugar del listado. La miniserie que relata la historia del accidente en una central de energía nuclear en la ex Unión Soviética acaparó la atención de los argentinos, y dejó en segundo puesto a la exitosa Game of Thrones y su última y tan esperada temporada final.

Las producciones nacionales también dijeron presente en el ranking dentro de la categoría: la tercera temporada de El Marginal atrapó a todos los argentinos con la historia de los hermanos Borges y sus compañeros.

El ranking de películas lo encabeza Toy Story 4: la película animada de Disney que sigue la aventura de Woody y Buzz de la mano de nuevos personajes como "Forky". En segundo lugar, el drama Joker que cuenta la vida de Arthur Fleck y es protagonizada por Joaquin Phoenix también despertó interés entre los argentinos.

Completa el podio el tan esperado final de Avengers Endgame, donde la participación de Thanos fue tan trascendental para los espectadores argentinos que el supervillano se encuentra además en el listado general de las principales tendencias de búsquedas.

Preguntas y respuestas

Dentro de las categorías "qué" y "cómo" se destacan preguntas que surgieron fuera de línea, a partir de "¿Quién quiere ser millonario?", el ciclo televisivo de Telefe que conduce Santiago del Moro.

"¿Qué mide un heliógrafo?", "¿qué es una kufiya?", "¿qué es un yatagán?", "¿qué es un gonete?" y "¿qué significa Trelew?" fueron algunas de las preguntas que participantes del programa tuvieron que responder y que, a su vez, despertaron tanta curiosidad entre los argentinos que se volcaron al buscador de Google para conocer la respuesta.

Estas cinco preguntas son parte del top 10 de la categoría "qué", mientras que "¿Cómo se llama Teté Coustarot?" integra el ranking de la categoría de los "cómo". ¿Qué canciones y artistas se destacaron en el top 3 de búsquedas? En primer lugar se encuentra la canción "Leña para el carbón" del DJ Alex, que en YouTube acumula más de 43 millones de visualizaciones.

Luego el grupo musical santafecino "Los del Fuego" y por último, la canción "La Cobra" de JMENA -más conocida como Jimena Barón- que se transformó en un éxito y alcanza más de 51 millones de visualizaciones en YouTube.

Listas

A continuación, las listas de búsquedas de mayor crecimiento en 2019 en la versión de Google para la Argentina.

* Copa América

* Dónde voto

* Cyber Monday

* Natacha Jaitt

* Cameron Boyce

* Sergio Denis

* Elecciones 2019

* Colón

* Emiliano Sala

* Thanos

Cómo

* ¿Cómo van las elecciones?

* ¿Cómo saber dónde voto?

* ¿Cómo hacer huevos de pascua?

* ¿Cómo se contagia el hantavirus?

* ¿Cómo salió Colón?

* ¿Cómo poner modo nocturno en Instagram?

* ¿Cómo está Sergio Denis?

* ¿Cómo ver el eclipse?

* ¿Cómo salió Argentina?

* ¿Cómo se llama Teté Coustarot?

Personas

* Natacha Jaitt

* Cameron Boyce

* Sergio Denis

* Emiliano Sala

* Claudio Bravo Camus

* Sergio Gendler

* Cacho Castaña

* Evo Morales

* Alberto Fernández

* Beatriz Salomón

El pajarito observador

Durante 2019, Twitter fue uno de los espacios donde se generaron conversaciones relevantes y estuvieron presentes la mayoría de las voces más influyentes de todos los ámbitos de la Argentina.

Por ejemplo, a través de Twitter la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 18 de mayo, cuando era senadora, la noticia que transformó este año la política argentina: la designación de su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como candidato presidencial del justicialismo.

En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de mayo de 2019

Fernández ganó las elecciones nacionales del 27 de octubre y asumió el 10 de diciembre como sucesor de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Te puede interesar WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos móviles en 2020

Desde la red de microblogging compartieron a iProfesional los siguientes escalafones de quienes encabezaron en diferentes categorías en Twitter en la Argentina.

La fuente de las siguientes listas es una "medición interna" de Twitter, y comprende el período entre el 1 de enero y el 15 de noviembre.

Personas

* Juan Pablo Varsky

* Reynaldo Sietecase

* Jorge Pinarello

* Juan Amorín

* Darío Gannio

* Tomás Balmaceda

* Fiorella Sargenti

* José del Río

* Florencia Jiménez - El Mundo de Floxie

* Luciano Banchero

Artistas

* BTS

* Indirectas Rock

* FraRocanroleras

* Mandale Rock

* BTS BigHit

* MonstaX

* CNCO

* Paulo Londra

* EXO

* GOT 7

Creadores

* Juan Campanella

* Agustin Laje

* Marcelo Tinelli

* Kevin Roberto "Kevsho"

* Florencia Vigna

* Agustina Casanova

* Federico Andahazi

Te puede interesar Decile chau a la tarjeta con la SUBE Digital: cómo funciona el sistema para pagar transporte con el celular

* Julian Serrano

* Lizy Tagliani

* Martin Tetaz

Hashtags

* #BTS

* #IHeartAwards

* #BBMasTopSocial

* #Jimin

* #PremiosMTVMIAW

* #KCAArgentina

* #Boca

* #Ahora

* #River

* #PCAs

La fuente de las listas anteriores es una "medición interna" de Twitter, y comprende el período entre el 1 de enero y el 15 de noviembre.

Argentinos en los espacios de Zuckerberg

Desde Facebook e Instagram, empresas del millonario Mark Zuckerberg, informaron a iProfesional los momentos más relevantes de una comunidad tan activa como la Argentina.

Con más de 500 millones de personas en todo el mundo que crean o ven Stories todos los días, o más de 2.4 mil millones de personas que usan Facebook todos los meses en todo el mundo, los argentinos se destacaron en 2019 de la siguiente manera:

Para conectar con sus seres queridos y con sus intereses: los usuarios se volcaron a Instagram para saludar o conectar con sus seres queridos. Entre los días de mayor interacción se ubican el primer día del año y el día de la madre.

En Facebook, los miembros ya cuentan con una experiencia personalizada en "Tu resumen del año" que recopila los momentos de 2019 en un video corto que puede ser editado y compartido a los seguidores.

Además, por primera vez, la opción de ocultar su Resumen del año o de bloquear personas y fechas específicas para que no sean parte del mismo. Se puede acceder a los videos personalizados visitando la pestaña de Recuerdos en la aplicación de Facebook.

Las elecciones durante 2019 estuvieron presentes en las dos redes sociales. Facebook lanzó este año una serie de herramientas como un aporte a la conversación electoral, que incluyeron un recordatorio del día de votación y un botón de voto informado, que permitió a las personas acceder a más datos sobre el proceso electoral en la Argentina.

Más de 800.000 personas compartieron su experiencia desde la previa hasta después del cierre de urnas el último 27 de octubre.

También Instagram fue un espacio donde los argentinos se expresaron durante estas elecciones presidenciales, usando las calcomanías virtuales de "A Votar" y "Ya Voté" e invitando a sus seguidores a participar de la jornada electoral.

Esta tendencia también se reflejó durante el último debate presidencial y la semana previa a las elecciones (del 21 al 26 de octubre), que fueron fechas donde se alcanzó un mayor nivel de interacciones en Instagram en 2019.

Entre los "hashtags" más seguidos de Instagram, 2019 fue escenario de un creciente interés en las tendencias de decoración, la alimentación saludable y la literatura:

* #Decotips

* #Decoración

* #DiseñodeInteriores

* #Comidasaludable

* #Viandas

* #Casero

* #Recetas

* #Literatura

* #Escribir

* #HabitosSaludables