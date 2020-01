Recrudece la guerra del "streaming" con un nuevo jugador: ¿podrá destronar a Netflix?

Comcast planea gastar u$s2.000 millones durante los próximos dos años en el servicio de transmisión y espera que alcance su equilibrio en el quinto año

El año 2020 ya registró en su primera quincena la aparición de un nuevo jugador en el disputado negocio de la transmisión de video por Internet ("streaming"): se llama Peacock, es el servicio de TV en línea de NBCUniversal de Comcast, el gigante de la televisión por cable de los Estados Unidos.

NBC anunció el 16 de enero que habrá tres niveles de la nueva plataforma: una opción gratuita respaldada por anuncios, otra versión con más programación por 4,99 dólares y un nivel sin anuncios que cuesta 9,99 dólares.

La idea es cubrir una incursión costosa en la transmisión confiando en los ingresos publicitarios, algo que rivaliza con Netflix, Disney + de Walt Disney y Apple TV + de Apple, que han evitado esta alternativa.

Peacock, junto con HBO Max de AT&T, que se estrenará en mayo, es un participante relativamente tardío en el floreciente mercado del "streaming", la actividad de escuchar música o ver videos sin necesidad de descargarlos completos antes de que el usuario lo escuche o vea. Esto se logra mediante fragmentos enviados en forma secuencial a través de Internet.

El nuevo jugador tiene una ventaja interna para comercializar el servicio a los clientes de cable de Comcast existentes, y el nivel gratuito ofrece una opción sin riesgos a otros consumidores que pueden preguntarse por qué necesitan otro servicio de transmisión.

La compañía espera que la estrategia le permita alcanzar 30 millones a 35 millones de cuentas activas para 2024. Para esa fecha, y si se cumplen estas expectativas, todavía estará muy por detrás del líder del mercado Netflix, que hoy tiene más de 150 millones de suscriptores.

En una presentación en el Rockefeller Center en New York, los ejecutivos de NBC destacaron la importancia de no cobrar de más por su servicio. HBO Max, en cambio, costará 14,99 dólares al mes.

"Ya vemos una creciente sensibilidad de los precios al cliente y solo empeorará durante una recesión económica", dijo Steve Burke, presidente de NBCUniversal, quien agregó que NBC se había sentido frustrado por el hecho de que la mayoría de las visitas a pedido de sus programas ocurren en plataformas de terceros como Facebook y YouTube, donde la empresa no obtiene los mismos ingresos publicitarios que en sus propias plataformas. Peacock ayudará a abordar eso. Para evitar frustrar a los espectadores, Peacock no tendrá más de cinco minutos de comerciales por hora.

Te puede interesar WhatsApp: cómo programar los mensajes para que se envíen a la hora que quieras

Comcast planea gastar 2 mil millones de dólares durante los próximos dos años en el servicio de transmisión y espera que alcance su equilibrio en el quinto año. El enfoque imita el profundo gasto de rivales como Disney y AT&T, que también están invirtiendo miles de millones en sus plataformas, y no esperan que sean rentables hasta más adelante en la década.

Peacock, llamado así por el antiguo logotipo de NBC, se lanzará el 15 de abril a los clientes de Comcast y luego se lanzará en todo EEUU el 15 de julio, justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de verano, que las redes de NBCUniversal transmitirán.

La versión premium de Peacock, que costará 4,99 dólares por mes, estará disponible sin costo inicialmente para los suscriptores de Comcast y Cox. Los ejecutivos de NBC dicen que esperan cerrar acuerdos de distribución con otros operadores de televisión de pago también.

Esas dos compañías de cable tienen más de 24 millones de suscriptores, y los usuarios tendrán acceso al doble de horas de contenido que con la versión gratuita regular. Eso incluye ofertas deportivas como la Premier League inglesa de fútbol y el acceso temprano a programas de entrevistas nocturnos. Por ejemplo, los suscriptores de Peacock podrán acceder a episodios de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y "Late Night with Seth Meyers" unas horas antes cada día.

Al hacer que una versión del producto sea gratuita, NBC espera que Peacock tenga una ventaja sobre sus competidores de transmisión y llegue rápidamente a una gran base de suscriptores.

También refleja el hecho de que Peacock es propiedad de Comcast, el mayor proveedor de televisión por cable de EE. UU., que puede usar un servicio de transmisión gratuito para promocionar sus otras ofertas.

El servicio contará con la programación de los Juegos Olímpicos de verano, que comienzan a finales de julio en Tokio, incluida la cobertura en vivo de las ceremonias de apertura y clausura y todos los días.

Peacock tendrá más de 600 películas y 400 series, incluidas repeticiones de programas de NBC como "The Office" y "Parks and Recreation", así como una lista de programas originales.

Te puede interesar ¿Cómo proteger tu privacidad cuando viajás por vacaciones?

También transmitirá los programas "La ley y el orden" y "Chicago" creados por Dick Wolf y tendrá derechos exclusivos de transmisión para películas de Universal, incluyendo "Rápido y furioso 9" y "Mundo Jurásico 3".

Análisis

NBCUniversal parece que podría jugar con la idea de traer algunos deportes a Peacock. Esto es diferente de los servicios de telecomunicaciones que permiten a los fanáticos ver juegos en línea al iniciar sesión con sus suscripciones de cable.

En el frente del entretenimiento, NBCUniversal espera replicar parte del éxito inicial de Netflix al confiar en una gran cantidad de viejos programas y películas. Está The Office (pero eso no aparecerá en Peacock hasta 2021 cuando salga de Netflix), Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Monk y muchos más. Tanto The Office como Parks and Recreation serán exclusivos de Peacock, y muchas de las otras series aún estarán disponibles en servicios de transmisión como Hulu.

Aquí es donde entra en juego la frase frecuente del usuario: "Ya no sé cómo mirar televisión". Comcast y NBCUniversal solían ser parte de Hulu, pero Disney asumió el control total en 2019. Como parte del acuerdo, algunos títulos de NBCUniversal permanecerán en vigencia en Hulu, pero lentamente comienza a irse en los próximos años.

Esto incluye opciones para el día después, lo que significa que un nuevo episodio de un programa está disponible para transmitir en Hulu después de que se transmita por televisión por cable o televisión tradicional.

Es posible que las personas que usan Hulu para ver Saturday Night Live los domingos por la mañana no puedan hacerlo en tres años cuando expire el acuerdo de NBCUniversal con Hulu. Por ahora, Saturday Night Live se transmitirá tanto en Hulu como en Peacock, y las temporadas anteriores del programa solo están disponibles en una.

Cada vez es más difícil encontrar todo en un solo lugar, como pasaba en los viejos tiempos de Netflix. Y Comcast comprende la frustración. La clave de precio "gratis" y mantener la versión de pago lo más baja posible son clave para mantener contentos a los suscriptores. Es probable que las personas paguen 5 o 10 dólares al mes por el catálogo posterior de NBC, siempre que haya nuevos programas también.

Te puede interesar Crece una red de banda ancha alternativa en el Norte argentino

Comcast y NBCUniversal tiene un as bajo la manga: licencias. Poseen algunas de las más importantes de Hollywood. Toda la colección de Harry Potter, por ejemplo, pertenece a NBCUniversal en este momento.

WarnerMedia autorizó los derechos de la franquicia hace un tiempo, y tendrá que esperar hasta que caduquen (o se llegue a un nuevo acuerdo) antes de que las películas puedan migrar a HBO Max.

Dado que NBCUniversal posee algunas licencias importantes y puede licenciar su propia serie a otros servicios de transmisión como Netflix y Hulu, que dependen del contenido de terceros, Peacock se convierte en una apuesta menos arriesgada en la transmisión. Siempre hay algo para el cliente, ya que NBCUniversal puede rotar series nuevas y antiguas de manera constante.

Comcast sabe que Peacock no reemplazará a Netflix por suscriptores. Pero puede usar Peacock para ofrecer algo que servicios como Disney + y Netflix no pueden ofrecer. La compañía dependerá de la programación en vivo y los anuncios para recordar a los suscriptores por qué la televisión lineal sigue siendo una buena opción.

Si todo va según lo planeado, Comcast podrá presumir de una plataforma de transmisión de tamaño decente y, con suerte, generar más interés y crecimiento en la televisión por cable.

Interrogantes

Ante este anuncio de Comcast, la pregunta inmediata es cuándo será demasiado debido a las recientes llegadas de Disney + y Apple TV, y el lanzamiento pendiente de WarnerMedia HBO Max, sin mencionar la amplia gama de transmisiones que ya existen. ¿No comenzarán a sumarse los costos mensuales de estos servicios de transmisión? Además, la llegada de una tienda como Peacock, ¿canibaliza la plataforma lineal NBC?

Es demasiado pronto para decir si Peacock puede tener éxito. Dependerá de lo mal que la gente quiera sus reconfortantes repeticiones y de lo buenos que sean sus nuevos shows.

Esa sensación de agotamiento no solo será un problema de Peacock, sino que será un problema de todos.

En noviembre pasado, el CEO de Netflix, Reed Hastings, había advertido que su única competencia real era la actividad de… dormir. El límite de Hastings es el momento en el que el espectador admite que hay cosas que le encantarían absolutamente ver pero que no podrá consumir.