Desde la multinacional informática apuntaron que servicios y finanzas son quienes más rápido se suben a la transformación digital "para ser más ágiles"

"La innovación no es una opción, es una necesidad para crecer", afirmó Raymundo Peixoto, vicepresidente senior de computación y redes globales de Dell para América latina.

En una reciente visita a la Argentina, el ejecutivo analizó ante iProfesional el mercado regional y local, atravesado por la transformación digital que afecta a las organizaciones. Peixoto es vicepresidente de infraestructura de ventas de Dell EMC Latinoamérica, cargo que ocupa desde hace cinco años. Con 15 años de experiencia en Dell, entre los cargos ejecutivos que trabajó se encuentra 11 años como country manager para Dell Brasil.

Brasileño con 30 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información (TI) de América latina, tiene un título en mecánica de ingeniería aeronáutica del Instituto Tecnológico de Aeronáutica brasileño, así como un programa de especialización en gestión avanzada de la Harvard Business School.

"Los que vivimos en América latina estamos acostumbrados a los cambios", dijo Peixoto, en referencia a las recurrentes crisis económicas y sociales que en el último año hubo en varios países de la región, como la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.

"Hace 20 años que estamos en América latina y estos movimientos (por las crisis) son cíclicos", dijo con una mezcla de resignación y esperanza. Apuntó que hay una conexión entre el crecimiento de la economía con el uso de la tecnología: "Cuando mayor es el crecimiento del PBI hay mayor necesidad del uso de la tecnología. Y cuando no hay un mercado pujante, el que hace la diferencia es la innovación", afirmó.

Respecto a la transformación digital, uno de los caballitos de batalla de los proveedores globales de tecnología, explicó que "permite a las empresas competir fuera de su mercado" de origen.

En el caso de la tecnología, esta transformación se verifica, por ejemplo, según Peixoto, en sus interfaces móviles, como sucede en el sector financiero, donde las "fintech" "ofrecen más soluciones simples".

Según Peixoto, la ola de transformación digital "ayuda" a esta multinacional a suplir la demanda que no viene por el lado de la economía". Los sectores de servicios y de finanzas son quienes más rápido se suben a la transformación digital "para ser más ágiles".

En el caso de otras actividades, como la industria del papel y la minería, buscan "startups" internas "para crear nuevas áreas de negocio y diversificar y llegar a nuevos clientes". "En América latina no tenemos la escala de los Estados Unidos, China y Europa, y no tenemos otra opción que la innovación, que se convierte en un camino único para las empresas. La innovación no es una opción, es una necesidad para crecer", afirmó.

Respecto a las tendencias, identificó como la principal que afecta a su negocio "la vuelta a los ‘mainframes’ para aprovechar las ventajas del 5G y modernizar los sistemas de los centros de datos".

En referencia a la Argentina, dijo que Dell se mantendrá en el mercado local, el tercero en importancia en la región para Dell por su monto de facturación y su "alto nivel de conocimiento técnico". "No se puede no estar acá", afirmó.

Por esa razón, no se mostró ansioso por la transición de la economía del modelo imperante en la administración Macri al de la administración Fernández: "La indefinición es habitual en estos tiempos", afirmó.