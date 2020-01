Una conocida app de citas tendrá un botón de pánico para evitar situaciones de abuso o peligro

Esta nueva herramienta permitirá comunicarse con los servicios de emergencia de manera inmediata. Esperan que esté lista a finales de este mes

Cuando alguien tiene una cita a ciegas proveniente de una aplicación, uno de los principales temores es ser víctima de una situación peligrosa.

A través de esta herramienta se puede mentir, engañar y lograr que la persona que esté del otro lado caiga fácilmente en la trampa, pero también es cierto que en los últimos años muchas parejas tuvieron su origen en aplicaciones como Tinder.



Estas app cada día tienen más seguidores, y ya no son solo los que buscan una pareja sino también un compañero o compañera para diferentes ocasiones.

Pero el miedo al primer cara a cara es imposible de prevenir. Es por eso que Match Group, la empresa a cargo de la famosa app de citas, decidió incluir una nueva función: el botón de pánico. Con esta herramienta, el usuario se podría comunicar directamente a los servicios de emergencia, en caso de una situación de peligro.



Se espera que esté disponible a fines de este mes, dando comienzo por los usuarios estadounidenses. Según The Wall Street Journal, los suscriptores podrán introducir en la app información sobre la cita; desde el horario pactado hasta la ubicación en tiempo real y diferentes aspectos de la persona con la que se encontrarán. Una vez que la persona presione el botón de pánico, dicha información será compartida a las autoridades.



Sin embargo, previo a comunicar a los servicios de emergencias el usuario deberá introducir un código para evitar malos entendidos. Si el número no es introducido, recibirá un mensaje o una llamada. En este caso, si no hay respuesta o la respuesta es que necesita ayuda, se avisa a los servicios de emergencia.