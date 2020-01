¿Cómo será y cuánto costará el nuevo Samsung Galaxy 20?

Unos "renders" revelan que el teléfono de gama alta contará con una cámara periscopio con zoom digital de 100x, la más alta en la industria

Samsung lanzará en febrero su nueva serie Galaxy S20. El diario digital 91mobiles ha conseguido unas fotos del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, gracias al especialista tecnológico Ishan Agarwal, cuyos pronósticos tienden a acertar bastante.

(1/3) Exclusive: Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra Official Renders are here! Starting with Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, it will start at €1349 for 128GB variant. S20 Ultra 5G 512GB will cost €1549. Colours: Cosmic Grey and Cosmic Black.

LINK: https://t.co/Ldbj2LH0A0 pic.twitter.com/ZX3W74WxWq — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 23, 2020

Estos "renders" revelan que el teléfono inteligente Samsung de gama alta de 2020 contará con una cámara periscopio con zoom digital de 100x, la más alta en la industria.

Según esta información, el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G contará con un diseño de vidrio 2.5D para la pantalla, alejándose del diseño 3D más curvo visto en los "smartphones" premium en los últimos años.

El botón de volumen y los botones de encendido estarán en el lado derecho, mientras que el izquierdo se ha dejado limpio. La cámara sobresale en la parte posterior más de lo que estamos acostumbrados en los principales smartphone de referencia.

Pero es en la parte trasera donde está lo más interesante, pues el módulo muestra que el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tendrá cuatro sensores de cámara. El que se encuentra en la parte inferior es el sensor de periscopio que proporcionará al teléfono sus funciones de zoom.El modelo S20 de gama alta ofrecerá un zoom óptico de 10x y un zoom digital de 100x.

Sobre el zoom habrá tres sensores y un flash LED de un solo tono, en forma cuadrada. También se dice que el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tiene un quinto sensor 3D ToF, aunque este no es visible en las imágenes que se han filtrado.

El Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, así como el Galaxy S20 y Galaxy S20 +, se lanzará en tres colores diferentes: Cosmic Black, Cosmic Grey y Cloud Blue.

En cuanto al precio del Galaxy S20 Ultra 5G, previsiblemente se lanzará a un precio de 1.349 euros. Sin embargo, no se sabe exactamente qué capacidad de almacenamiento tendrá la versión de este precio, ya que podría ser de 128 GB o 256 GB. El precio del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G para la variante de 512 GB será de 1.549 euros.

(2/3) Samsung Galaxy S20 will be available in Cosmic Grey, Cloud Blue and Cloud Pink (renders not available as of now). Reply with your thoughts regarding pricing and the design!

S20 4G: €899

S20 5G: €999#GalaxyS20 #UNPACKED #Samsung

LINK: https://t.co/Txw9gjan11 pic.twitter.com/I9m2kJGTU0 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 23, 2020

El lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S20 está previsto para el 11 de febrero en un evento propio de la empresa surcoreana, antes del congreso mundial de móviles que se realizará en la ciudad catalana de Barcelona el mes próximo.