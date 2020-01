Apple registra ganancias e ingresos récord gracias a mayores ventas de iPhone

El gigante tecnológico detalló que los ingresos netos aumentaron 9% hasta los US$ 91.800 millones. Los obtenidos sólo del iPhone subieron un 8%

Apple cerró el año 2019 por todo lo alto, con récords tanto para los ingresos como para las ganancias. La firma entregó sus resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2020 -que comprende los últimos tres meses de cada año- muy por encima de lo esperado por Wall Street, gracias a las ventas de su dispositivo estrella, el iPhone.

Las buenas noticias llevaron a las acciones a subir casi 3% en operaciones fuera de rueda, lo que justifica que el valor de los títulos se haya más que duplicado en los últimos doce meses, llevando a la firma a alcanzar US$ 1,4 billón (millón de millones) en capitalización de mercado.

El gigante tecnológico detalló que los ingresos netos aumentaron 9% hasta los US$ 91.800 millones, mientras que aquellos obtenidos sólo del iPhone subieron un 8%, frente al mismo período del año anterior. De esta manera, se ubicaron en US$ 56 mil millones, cuando los analistas esperaban US$ 51.620, según Refinitiv.

Te puede interesar Aquí están, éstas son: las 10 mejores aplicaciones para organizar tu vida en el 2020

A ello se sumaron las ventas aceleradas de los AirPods, los Apple Watch y la cada vez más creciente división de "servicios", que incluye al iCloud. En tanto, la ganancia neta creció un 11% a US$ 22.200 millones, suficiente para dejar atrás el trimestre récord de US$ 20.100 millones de hace dos años.

En detalle, las ganancias por acción fueron aún mejores, ya que avanzaron un 19% a US$ 4,99. El mercado tenía previsto que la cifra se ubicara en US$ 4,55 por papel. El gran impulso se debió en parte a que este fue el primer período completo en contabilizar las ventas del iPhone 11, que se lanzó el año pasado.

El director ejecutivo de la firma, Tim Cook, dijo sentirse "encantado de informar los ingresos trimestrales más altos de Apple, impulsados ​​por la fuerte demanda de nuestros modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, y los récords de todos los tiempos de Servicios y Wearables". Y agregó que ven "una fuerte demanda" en adelante, ya que la "base instalada activa" de usuarios ya supera los 1.500 millones, frente a los 1.400 millones de hace un año.

Te puede interesar Ciudad de Buenos Aires 112,7%-Formosa 30,1%: las razones que explican por qué es tan grande la brecha digital en la Argentina

Para el trimestre actual, Apple proyecta ingresos de entre US$ 63 mil millones y US$ 67 mil millones, lo que significaría un alza de entre 9% y 15%. La brecha "inusualmente amplia", dijo el director financiero Luca Maestri, se debería al "potencial impacto" en la cadena de suministro debido al coronavirus.

De hecho, Cook informó que se cerró una tienda en China y se están restringiendo los viajes de los empleados por el brote. "Hay mucha incertidumbre a raíz de lo que está pasando", apuntó.

Agregó que Apple tiene proveedores en las áreas de Wuhan que están siendo aislados, pero que la firma tenía planes de mitigación para obtener componentes de otros lugares si fuera necesario.

Y es que la alerta sanitaria ha venido amenazando con el cierre de diversas fábricas, entre ellas la de Foxconn, el principal ensamblador del iPhone y el mayor exportador del gigante asiático, que fabrica la mitad de estos aparatos del mundo. Foxconn tiene sede en Shenzhen, en la provincia de Guandong; la cuarta región por número de afectados por el virus. Si ésta cierra sus puertas, difícilmente se cumplan los planes de la tecnológica de aumentar un 10% la producción del iPhone en el primer semestre del año.

Foxconn emplea a 350 mil personas en Shenzhen y a otro 1,3 millón en China continental, siendo la compañía que genera más trabajo privado en todo el país.