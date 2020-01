La quiebra de Movie Pass, el "Netflix de las salas", pone en duda el futuro de los cines en EE.UU.

Un usuario podía pagar algo diez dólares y retirar una entrada de cine por día en cualquiera de las salas adheridas al sistema de esta empresa

El sueño de Movie Pass llegó a su fin. Aunque en la práctica el sistema de suscripción para cines que permitía acceso casi ilimitado a salas por un pago mensual había cerrado en septiembre de 2019, esta semana se declaró en quiebra la compañía que poseía la firma, Helios and Matheson Analytics. Movie Pass cambió, de algún modo, el negocio de la exhibición en salas en los Estados Unidos.

Un usuario podía pagar algo diez dólares y retirar una entrada de cine por día en cualquiera de las salas adheridas al sistema. En el momento de mayor éxito, la firma no ponía límites, pero el sistema no parecía muy sustentable.

Luego solo permitía tres entradas por mes al mismo precio; finalmente tuvo una oferta "ilimitada" de 15 dólares al mes pero solo "hasta acabar el stock" por cada sala. Las pérdidas se duplicaron año a año desde 2017, cuando se lanzó el sistema.

¿Por qué no funcionó? En principio la idea era copiar al SVOD: se ofrece un precio fijo y el usuario elige qué ver, y las salas actúan como la "grilla" de un on demand. El precio era competitivo, pero muchos analistas preveían que solo podía funcionar sí y solo sí la mayoría de las grandes cadenas de exhibición adherían al sistema.

Te puede interesar Día de la protección de los datos personales: mitos y verdades sobre su uso y privacidad

Lo que no tuvo en cuenta Movie Pass no fue la aritmética del costo sino que las cadenas podían muy bien crear ellos mismos sus propias suscripciones. ¿Para qué tomar el negocio de un tercero cuando podemos hacerlo nosotros? Sin contar que la venta de entradas on line ya es la principal forma de adquirir tickets: una suscripción a la membresía de una cadena era un paso lógico y apenas una extensión de una tecnología ya existente.

Así, las principales operadoras de salas tuvieron su "propio Movie Pass", que sigue funcionando bien y poco a poco se está transformando en un negocio importante para los exhibidores. Fue esa competencia con empresas mucho más establecidas, sumado a un mal cálculo de costo y beneficio, lo que dejó a Movie Pass fuera de juego.

Las cadenas de cine pierden en promedio un 5% de asistencia año a año en los Estados Unidos. En 2019 esto fue más flagrante porque la taquilla global vendió un 31% más que en 2018, pero fue bajo en ese país, principal mercado de la exhibición cinematográfica.

La suscripción a una cadena es una forma de fidelización y de, además, contar con un negocio fuerte y previsible. Movie Pass tuvo la idea, pero no la forma de llevarla adelante. Hoy seguirá existiendo en la manera como la exhibición siga adelante.