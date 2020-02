¿Cuáles son los principales obstáculos hacia una Argentina sin efectivo?

El boom del Internet, la ola tecnológica y la banca electrónica han dado paso y facilitado esta gran transformación en la economía cotidiana

Los países desarrollados avanzan en forma acelerada hacia un mundo sin dinero en efectivo. Sin embargo, los principales obstáculos en la Argentina y América latina en general para avanzar hacia una economía sin "cash" es la seguridad, la falta de educación financiera y la desconfianza en instituciones, y el miedo que todavía existe a nuevas tecnologías.

Así lo afirmó en la siguiente entrevista con iProfesional Lucas Medola, director financiero de PayPal para América latina.

-¿Qué posibilidades hay de que los procesos de repliegue y desaparición del uso de dinero físico que se verifican en países desarrollados se repliquen en la Argentina y América latina?

-Sin duda alguna la tendencia hacia un mundo sin efectivo ha estado creciendo. Hoy en día, en países desarrollados como Suecia, por ejemplo, existen cada vez más tiendas que ya no aceptan dinero en efectivo. No me sorprendería que en algunos años Suecia se convierta en una sociedad sin efectivo.

China, por ejemplo, es otro país que va por ese camino. No hay más que pasear por sus ciudades para darse cuenta de la particular revolución que están viviendo los sistemas de pago en esta potencia mundial.

EE.UU., aunque a un nivel no tan avanzado, también va por ese camino. Una encuesta de Gallup de 2016 mostró que sólo el 24% de los estadounidenses usa efectivo para pagar la mayoría de sus gastos. En Reino Unido los pagos con tarjeta superaron a los realizados con billetes por primera vez en 2014. A su vez el consumo en medios electrónicos incrementó a casi el 60% entre los ingleses, según datos del Foro Económico Mundial.

El boom del Internet, la gigante ola tecnológica y ahora la banca electrónica han dado paso y facilitado esta gran transformación en nuestras vidas. Lo cierto es que hoy en día la gente puede ver su dinero en su cuenta de banca online, pueden pagar con tarjetas de crédito y pueden hacer todo tipo de transacciones locales e internacionales a través de su móvil.

En muchos de los países de América latina todavía tenemos mucho camino por recorrer en cuanto a pagos por medios electrónicos, pero hay que resaltar que el crecimiento es constante desde principios de 2000. También debemos resaltar que la población de nuestros países está más proclive a los pagos online y a través del móvil. Y plataformas como PayPal han logrado reducir el temor que muchos tenían sobre compras en línea. Todo esto es un buen indicador.

El objetivo es lograr concientizarnos de que la digitalización de la banca en América Latina, además de aumentar la transparencia de las operaciones financieras, ahorra costos al sistema e incrementa el acceso de personas de bajos ingresos o de poblaciones apartadas.

También debemos entender las entidades que no estén en camino de esa transformación saldrán del mercado en pocos años. Poco a poco, y a nuestro ritmo, veremos en la Argentina y nuestros países el incremento de las billeteras digitales, aplicaciones y hardware que nos permitirán comprar en forma directa, sin necesidad de tener que tocar efectivo y ni siquiera la tarjeta de crédito.

-¿Cuáles son los beneficios de la digitalización de la banca en la Argentina y América Latina?

-Los pagos digitales han hecho que sea más fácil mover y administrar el dinero en todos los países de la región; sólo hay que recordar la frecuencia con la que solíamos escribir cheques o ir al cajero automático hace cinco o diez años, y ver como hoy lo hacemos con mucha menos frecuencia.

Definitivamente hay mucho camino por recorrer, pero considero el potencial muy grande. La digitalización del dinero, la rápida expansión del acceso a Internet y, por supuesto, la adopción de teléfonos móviles ha creado las condiciones perfectas para obtener beneficios como ahorrar, gastar, dar y tomar prestado. Cada vez más y más el comercio se está dando online, y dejaron de existir las barreras entre países cuando hablamos de comercio.

La digitalización también nos ayuda muchísimo a cumplir nuestro objetivo de democratizar los servicios financieros para los consumidores; empoderando a las personas de todo el mundo para que tengan un mayor control de sus finanzas y permitir que aquellos que viven al margen del sistema financiero se unan y prosperen en la economía digital.

Finalmente, la digitalización facilita el acceso de los comercios a una economía global, y así tener acceso a las últimas tecnologías y soluciones para que puedan expandir sus negocios y maximizar realmente todas las oportunidades disponibles en la era digital.

Una de las acciones que hemos tomado en PayPal para impulsar el avance en la inclusión financiera fue la adquisición de Xoom. Este es un servicio internacional de remesas que permite a las personas depositar dinero directamente en cuentas bancarias, enviar efectivo, pagar facturas y recargar teléfonos celulares de prepago en 63 países, incluidos los mercados latinoamericanos (la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y Uruguay).

-¿Las entidades que no estén en camino de esta transformación saldrán del mercado en pocos años?

-Pues sí, se quedarán atrás y los consumidores optarán por servicios que estén actualizados con las tecnologías emergentes y que permitan a cualquier persona conectarse y participar, para así crear más oportunidades para miles de millones de personas en todo el mundo.

La mejora de la experiencia del cliente es el objetivo final de la estrategia de transformación digital. Las empresas que implementen una estrategia de este tipo garantizarán una mejor satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente y se mantendrán vigentes.

-¿Cuáles son los principales obstáculos (económicos, legales, tecnológicos y culturales) que hay en la Argentina y en América latina para que desaparezca el dinero en efectivo, como ya sucede en los países escandinavos y otras naciones desarrolladas?

-Uno de los principales obstáculos en la Argentina y Latinoamérica en general para avanzar hacia un mundo sin efectivo es la seguridad, ya que, según una encuesta de Forbes (2018), los costos mundiales de ciberdelito alcanzaron los USD 2.1 billones en 2019.

Aunque el comercio electrónico ofrece múltiples opciones, es también un terreno fértil para el fraude en línea. También puedo mencionarte factores como la falta de educación financiera y la desconfianza en instituciones, y por supuesto el miedo que todavía existe a nuevas tecnologías.

En PayPal contamos con procesos de seguridad muy avanzados, que nos ayudan a prevenir el fraude y los ciberataques. A su vez, consideramos que el mayor desafío es continuar identificando cuidadosamente las necesidades del mercado latinoamericano, de nuestros partners y de las pymes y enfocarnos a cada audiencia con una oferta que sea válida y eficiente.

Nos mantenemos optimistas al ver como muchos estudios y por ejemplo la última encuesta de PayPal con IDC revela que, aunque los usuarios latinoamericanos prefieren las interacciones en una sucursal para abrir una cuenta, solicitar un préstamo y realizar inversiones; en el futuro, estas actividades se reducirán.

Las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, están adoptando el móvil y el Internet como su canal preferido, ya que los usuarios aprecian la agilidad en los métodos de transferencia y pago. Para ello, las organizaciones financieras deben trabajar para crear una sensación de confianza en los canales no tradicionales.