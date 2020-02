Google Play recomienda eliminar 24 aplicaciones de los celulares

Las aplicaciones estarían infectadas por un software maligno que, por ejemplo, almacena datos sin autorización. Lo mejor es deshacerse de ellas

Un total de 24 aplicaciones se darán de baja de Google Play Store y desde la compañía recomiendan a los usuarios que las desinstalen.

El motivo de esta medida es que las apps contenían software malignos que, por ejemplo, compartían datos sin autorización.



Estas aplicaciones fueron creadas por un desarrollador chino que está vinculado con TCL, ya que crea apps oficiales para Alcatel. En total suman unas 382 millones de descargas, según detalla TN y pertenecen a la compañía Shenzhen HAWK Internet.



Un estudio realizado por VPN (Redes privadas virtuales) detalló que estas aplicaciones estaban infectadas con malware y que recopilaron datos de millones de usuarios que fueron enviados a un servidor en China.



Una de las apps, Weather Forecast, sin autorización de los usuarios introducía ventanas de navegador de manera oculta o generaba click en anuncios sin que la persona se percatara.



En la investigación se detalla que estas apps realizaban prácticas "que potencialmente pueden poner en peligro los datos privados de los usuarios". Otra de las cosas que hacían era almacenar "una enorme cantidad de permisos sensibles".



Es por esto que Google optó por eliminarlas de su plataforma y recomiendan que se eliminen de manera manual de todos los teléfonos. Las apps afectadas son:



-World Zoo



-Puzzle Box



-Word Crossy!



-Soccer Pinball



-Dig it



-Laser Break



-Word Crush



-Music Roam



-File Manager



-Sound Recorder



-Joy Launcher



-Turbo Browser



-Weather Forecast



-Calendar Lite



-Candy Selfie Camera



-Private Browser



-Super Cleaner



-Super Battery



-Virus Cleaner 2019



-Hi Security 2019



-Hi VPN, Free VPN



-Hi VPN Pro



-Net Master



-Candy Gallery