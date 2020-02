Prince of Persia tendrá su propia sala de escape de realidad virtual

La aventura permitirá que entre dos y cuatro jugadores colaboren para resolver juntos diferentes rompecabezas y así escapar de la Fortaleza del Tiempo

Ubisoft anunció que el clásico videojuego Prince of Persia regresará en forma de escape room de realidad virtual. Esta adaptación inmersiva y para varios jugadores recibirá el nombre de Prince of Persia: The Dagger of Time y, tal como ha anunciado la multinacional francesa, llegará la próxima primavera a más de 300 salas de realidad virtual repartidas por todo el mundo.

Esta aventura cooperativa será la tercera experiencia de realidad virtual que Ubisoft ha diseñado específicamente para escape rooms, y se sumará a las otras dos ambientadas en el universo de Assassin’s Creed.

En esta ocasión, la aventura permitirá que entre dos y cuatro jugadores colaboren para resolver juntos diferentes rompecabezas y así escapar de una renovada versión de la Fortaleza del Tiempo.

Te puede interesar Softbank busca nuevas startups en la Argentina y dará capacitación en inteligencia artificial

Aunque todavía no se han mostrado imágenes de este Prince of Persia: The Dagger of Time, Ubisoft ha confirmado que el juego se basará en Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, la popular subserie que significó el salto a las 3D de este clásico de los juegos de plataformas. Además, también se ha anunciado que será una experiencia para todas las edades.

El desarrollo de esta experiencia inmersiva corre a cargo de Ubisoft Düsseldorf y, según ha explicado la compañía, se enmarca en la estrategia de fortalecer la posición de Ubisoft dentro del mercado de las salas de RV basados en la localización.

Coincidiendo con el anuncio de Prince of Persia: The Dagger of Time, el creador del título original, el diseñador de videojuegos neoyorquino Jordan Mechner, ha expresado su alegría por este anuncio. "¡Al fin puedo tener en mis manos una Daga del Tiempo real que realmente funcione! Siempre quise una", ha dicho en Twitter.