Crean un teléfono móvil retro con dial giratorio para evitar enviar mensajes durante todo el día

El dispositivo destaca por contar con un dial giratorio como los teléfonos fijos de antaño. El diseño del equipo se realizó en una impresora 3D

La ingeniera Justine Haupt creó un original teléfono móvil con aspecto vintage y dial giratorio, con el que pretende evitar la dependencia de estar mirando Internet y enviando mensajes todo el día.

Haupt, desarrolladora de instrumentación de astronomía en el Brookhaven National Laboratory, creó un teléfono móvil muy alejado de las pantallas táctiles hegemónicas. Lo ha bautizado con el nombre de Rotary Cellphone.

Su creadora explicó que ha creado este dispositivo "porque en un mundo fastidioso, molesto y con personas hiperconectadas que usan teléfonos sobre los que no tienen control o comprensión, quería algo que fuera completamente mío, personal y absolutamente táctil, al tiempo que también me daba una excusa para no enviar mensajes de texto".

Además, quería demostrar que "es posible tener un teléfono perfectamente utilizable sin pantalla táctil y que de alguna manera puede ser más funcional", explica en su página web.

El pequeño dispositivo creado por Haupt destaca por contar con un dial giratorio como los teléfonos fijos de antaño. La ingeniera encontró este dial de un teléfono Western Electric Trimline y realizó el diseño del dispositivo una impresora 3D.

Te puede interesar Son argentinos y crearon el "Airbnb" de la energía renovable: su desarrollo ya despertó interés en todo el mundo

El teléfono cuenta con una antena real extraíble con conector SMA y, según Haupt, "las recepciones son excelentes, pero si realmente quisiera, siempre podría conectar una antena direccional".

El dial giratorio está montado sobre un circuito diseñado por la propia ingeniera, que también ha construido un transistor Adafruit Fona 3G y una pantalla de tinta electrónica.

A pesar de que para llamar tiene que marcar todo el número como se hacía antiguamente, Haupt ha creado una tecla única en la que ha configurado el número de teléfono de su marido y otros números habituales. Más allá de esta función, el dispositivo no tiene menús para buscar.

"Las personas a las que llamo con mayor frecuencia se almacenan, y si tengo que marcar un nuevo número o hacer algo como ajustar el volumen, entonces puedo usar el dial giratorio", explica.

EL móvil cuenta también con indicadores leg, un interruptor para encender y apagar el dispositivo y una pequeña pantalla que muestra las llamadas perdidas. Esta pantalla ePaper es biestática, lo que significa que no se necesita energía para mostrar un mensaje fijo.

Haupt explica que su intención "es usar este móvil como mi teléfono principal. Cabe en un bolsillo, es razonablemente compacto; puedo llamar a las personas con las que hablo con mayor frecuencia más rápido que con mi teléfono anterior, y la batería dura casi 24 horas".