"La Argentina es un país que necesita automatización robótica de procesos"

María Avendaño, presidenta de Dirwa en la Argentina, advierte que en el mercado local hay pocas personas capacitadas para implementar esta tecnología

La tecnología RPA (sigla en inglés por automatización robótica de procesos) permite ganar eficiencia interna y competitividad a las organizaciones que la aplican para reemplazar tareas repetitivas o rutinarias que antes realizaba un humano.

Dirwa es una empresa especializada en RPA que arrancó en 2017, de capitales argentinos, y que hoy cuenta con 120 empleados en América latina y 60 clientes en varias partes del mundo. Entre sus clientes se encuentran Bunge, Falabella, Banco Galicia, Femsa, Lenovo, Natura, Netslé, Santander, Naranja y Marco.

Una de las co fundadoras de Dirwa, María Avendaño, es la presidenta de la compañía en la Argentina. De trayectoria laboral en el sector bancario, tuvo un breve paso por la función pública como subsecretaria del Ecoparque porteños, hasta que a los 48 años decidió emprender con Dirwa.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Avedaño (en la foto) analiza la evolución de RPA y su situación en la Argentina.

-¿Cómo fue el proceso de creación de Dirwa?

-Dirwa nace en Brasil con capital Argentino de un grupo de amigos que identifica la necesidad de las empresas en Latinoamérica en su transformación digital. En concreto, detectamos que existía un espacio para implementar procesos de trabajo virtual a través de Robotic Process Automation (RPA) para ayudar a que las empresas puedan potenciar las capacidades creativas de sus recursos humanos e incrementar la calidad de sus servicios, mejorando la eficiencia mediante la automatización de actividades rutinarias.

Parte del equipo fundador de Dirwa tenía mucha experiencia en la creación de centros de excelencia de transformación digital para empresas en Latinoamérica. O sea, mucha trayectoria en capacitación de recursos humanos para que los equipos internos de las compañías puedan aprender a desarrollar sus propios procesos de transformación digital.

Ese perfil fue clave para el desarrollo de nuestro posicionamiento y lo que nos permitió crecer tan rápido, porque luego de Brasil expandimos nuestra presencia a los principales mercados en la región: la Argentina, Chile, México y Estados Unidos y, en 2019, llegamos a Portugal.

-¿Cuáles son las acciones y procesos que realiza el software robot de Dirwa?

-Nosotros implementamos fuerza de trabajo virtual a través de la tecnología Robotic Process Automation (RPA) desarrollada por la empresa Blue Prism. Este bot puede ejecutar cualquier acción que tenga acceso a un dato estructurado como si fuera una persona.

El bot está programado para realizar la secuencia de pasos que realiza un usuario humano y funciona exactamente igual que ese usuario al interactuar con el front-end de las aplicaciones con las que trabaja.

Se le diseñan las reglas del negocio y él lo ejecuta autónomamente. Nosotros decimos que contribuye a la realización de trabajos repetitivos y transaccionales en los que no se suele aplicar juicio o creatividad. Por ejemplo, copiar datos de un sistema a otro o recibir un formulário e ingresarlos a un sistema como SAP.

Por eso, las principales áreas que adoptan esta tecnología son aquellas con grandes volúmenes de carga de datos: operaciones, finanzas, impuestos, contabilidad, gestión, logística, pago a proveedores, entre otros.

-¿Cuáles son los principales ventajas que ofrece este software robot a las empresas?

-Una cuestión central de este bot es la realización de trabajos repetitivos y transaccionales en los que no se suele aplicar juicio o creatividad, y permitir así a las personas dedicarse a tareas más estimulantes y estratégicas para la organización. Otro aspecto, es que un robot puede trabajar en múltiples procesos porque optimiza su tiempo funcionando 24 horas al día, los 7 días de la semana y sin cometer errores. Dependiendo del proceso, y en tareas repetitivas, un robot posee la productividad de entre 6 a 40 personas.

Además un robot puede ejecutar y escalar su trabajo de manera muy rápida. Por ejemplo, puede asignar otros robots para que cubran un pico de demanda de trabajo o ser programado para ejecutar una tarea prioritaria. Con el RPA la organización se vuelve más dinámica y capaz de impactar positivamente en el servicio que presta.

También, contribuye a la "eficiencia impositiva" al eliminar errores y reducir el nivel de multas. Pero algo que es importante entender es que implementar hoy RPA te da una ventaja en cuanto a eficiencia de los procesos, pero en el corto plazo este tipo de tecnologías serán un estándar mínimo para funcionar en el mercado. Sin automatización de procesos las empresas con grandes volúmenes transaccionales no tendrán posibilidades de ser competitivas. En el mundo el RPA ya no es una opción, es una necesidad básica para competir.

-¿Qué actividades y segmentos pueden aprovechar esta tecnología RPA?

-El RPA está creciendo a gran ritmo en industrias con necesidades de gestión de grandes volúmenes de procesos como la bancaria, la financiera, la hospitalaria, etc. O sea, en todas las áreas que impliquen un alto componente transaccional de servicios.

No obstante, si bien se suele asociar este tipo de tecnología al sector bancario o fintech, lo cierto es que se utiliza con frecuencia en todo tipo de empresas. La sistematización de ciertos procesos como control de stock, cobros, pagos a proveedores, entre otros son parte de cualquier actividad productiva.

-¿Qué requisitos debe tener una empresa para aplicar la RPA Dirwa?

-Ninguna, solo la inquietud de lograr automatizaciones. Dirwa los capacita, los acompaña en el proceso de adopción, les enseña qué procesos son candidatos para una automatización (según un estudio de costo y beneficio) y cuáles no. Y decimos que no existen requisitos porque nosotros podemos desarrollar las automatizaciones y entregarlas "llave en mano", y además capacitar y acompañar en implementar un Modelo Operativo de Robótica (MORE) que les permita a la organización escalar a largo plazo.

-¿Cuáles son los clientes de Dirwa en la Argentina? ¿Dónde aplican la RPA?

-Implementamos procesos de RPA en: Banco Galicia, Banco Macro, BBVA, TGS, Tarjeta Naranja, Galicia Seguros, Kimberly Clark, Osde, Interturis, Cencosud, Falabella, Newsan, Sinteplast, Ternium, Tessa, Telecom, Manpower Group, Exiros, Nestlé, URG Urgencias, Prevención salud, Banco Ciudad, AES, Supervielle.

-¿La llegada de robots dejará a las personas sin empleo o potenciarán a las empresas aumentando la productividad y las posibilidades laborales de las personas?

-Sin ninguna duda potenciará a las empresas y expandirá las posibilidades laborales. ¿Por qué? Vayamos por partes. Primero debemos partir de una certeza: como mencionaba anteriormente, la automatización es una realidad nos guste o no. Y una realidad en plena expansión, ha dejado de ser una opción y se va convirtiendo en una necesidad competitiva, en un estándar de servicio: las organizaciones que no avancen en esta línea simplemente no podrán ofrecer servicios equivalentes a los que sí lo hagan.

Pero este no es un proceso novedoso: desde la Revolución Industrial se viene avanzando en distintas instancias de automatización, lo que cambió es la velocidad que adquirió la dinámica. Por supuesto que existe un movimiento de sustitución pero, como viene ocurriendo desde mediados del siglo XIX, el trabajo no desaparece, se reconvierte.

En nuestra experiencia con RPA lo que sucede es que muchos recursos humanos terminan siendo reabsorbidos dentro de la propia compañía en tareas donde agregan más valor, incluso muchos programando robots que hacen tareas que ellos antes realizaban.

Creemos que frente a este cambio de paradigma Argentina tiene una oportunidad. Las organizaciones pueden llegar tarde y verse obligadas a importar la tecnología y el desarrollo o entender el cambio y liderar procesos internos que coloquen a sus organizaciones en la posición no sólo de implementar procesos eficientes sino también de exportar servicios. Esta oportunidad se hace más nítida en relación a los términos de intercambio que en este momento son favorables.

-¿Cuál es el principal obstáculo que tienen en la Argentina? ¿La recesión económica, la falta de trabajadores y profesionales capacitados?

La Argentina es un país que necesita de RPA y lo está adoptando rápidamente de manera de reducir costos y poder competir. Las multinacionales ya tienen el mandato de las casas matrices de implementar esta tecnología porque en Europa y Estados Unidos ya es una herramienta utilizada desde el 2009. Argentina estaba en bajos niveles de inversión respecto a Latinoamérica, pero vemos que desde 2016 o 2017 el mercado no solo está adoptando RPA BluePrism sino la también robótica en general.

Como es de esperar, dado que en Argentina se comenzó a adoptar esta tecnología en el 2017 con la llegada de Dirwa, hay pocas personas capacitadas en el mercado. Por eso muchos de nuestros esfuerzos están puestos en generar distintos tipos de capacitaciones y programas de formación a nuestros recursos.