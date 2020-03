Bitcoin: quién es Satoshi Nakamoto y qué pasa si se descubre su identidad

La identidad del creador de Bitcoin es una de las tantas preguntas que se hacen quienes se aproximan a este valor virtual de fuertes alzas y bajas

Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin. Ahora, quién o quiénes se esconden detrás de ese alias, aunque existen varios candidatos, aún se desconoce. Por eso, para seguir su pista, se debe empezar de forma inevitable con la historia de Bitcoin.

El primer rastro público de la criptomoneda madre se dio en agosto de 2008, cuando el dominio bitcoin.org fue registrado. El 1 de noviembre de ese año, Nakamoto publicó en una lista de correos cypherpunk en metzdowd.com un "libro blanco" titulado "Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico usuario-a-usuario".

En este documento, lo primero que aparece bajo el título es ese alias, un correo electrónico y el dominio que se había registrado unos meses atrás. La identidad del creador de la criptomoneda es una de las tantas preguntas que se hacen quienes se aproximan a este valor virtual.

Satoshi Nakamoto y su filosofía de origen

Ese libro blanco pudo haberse publicado en cualquier lugar, pero, de entre todas las opciones, salió a la luz entre los cypherpunks, y esto, además de lo que el mismo Bitcoin representa, habla sobre la ideología de Nakamoto.

Los cypherpunks están dedicados a construir sistemas anónimos. Defienden su privacidad con criptografía, con sistemas de reenvío de correo anónimo, con firmas digitales y con dinero electrónico. Escriben código y saben que alguien tiene que escribir software para defender la privacidad, y como no pueden obtener privacidad a menos que todos lo hagan, lo escriben.

Publican su código para que sus compañeros cypherpunks puedan practicar y jugar con él. Este código es gratuito para todos, en todo el mundo. No les importa mucho si no se aprueba el software que escriben. Saben que el software no se puede destruir y que un sistema ampliamente disperso no se puede cerrar.

De esta filosofía es de donde nace Bitcoin, "una versión puramente electrónica de efectivo que permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera".

Se conocen escasos datos sobre Satoshi Nakamoto y se sospecha que nació y vive en Japón.

Satoshi Nakamoto y sus comienzos

Tras la publicación del documento, el 3 de enero de 2009, se creó el bloque génesis de la primera cadena de bloques, con una recompensa de 50 BTC. El mensaje grabado dentro de él sirve para asegurar la fecha de creación, y también arroja luz sobre las ideas de Nakamoto: "The Times 03 / Jan / 2009 Canciller al borde del segundo rescate para los bancos".

Se trata de un titular de ese día del medio británico The Times que no deja muy bien parados a los bancos. Poco después, el 11 de febrero, Nakamoto publicaría un post bastante revelador en la Fundación P2P respecto a lo que pensaba sobre estas instituciones:

"El problema fundamental del dinero convencional es toda la confianza que se requiere para hacerlo funcionar. Debemos confiar en el banco central para que no devalúe la moneda. Pero la historia del dinero fiduciario está llena de abusos de esa confianza (…) Hace una generación los sistemas de ordenadores de usuarios múltiples tenían el mismo problema (…) Después llegó la encriptación fuerte y ya no tenía que basarse en la confianza. Los datos podían asegurarse de una forma que hacía imposible que fueran accesibles por otros. Es tiempo de que tengamos lo mismo para el dinero".

Así Nakamoto dejó en claro que su propuesta de un sistema de pagos electrónico descentralizado era una respuesta a la crisis del modelo tradicional de confianza en el sistema financiero: no confíen en los bancos, confíen en las matemáticas.

Su información de perfil en esa fundación contiene todos los escasos datos que se conocen sobre él. Según lo que compartió allí, y que no tiene por qué ser cierto, es un hombre nacido el 5 de abril de 1975 y originario o residente de Japón, al menos para la fecha de actividad del perfil.

Los primeros desarrolladores que estuvieron en contacto con él para colaborar en Bitcoin tampoco consiguieron mucha información personal, pese a haberse comunicado con él de forma frecuente. O al menos, eso es lo que aseguran.

Satoshi Nakamoto y sus primeros clientes

El programador Hal Finney fue la primera persona en recibir bitcoins, una suma de 10 BTC, el 12 de enero de 2009. Otros partidarios tempranos de la tecnología fueron Wei Dai y Nick Szabo. Los tres son creadores de sistemas precursores de la criptomoneda y también los tres han sido señalados como candidatos de ser Satoshi, aunque lo han negado.

El desarrollador Laszlo Hanyecz, quien compró una pizza por 10.000 BTC, se involucró como voluntario en el desarrollo de Bitcoin durante el año 2010. Por esa fecha compartió correos con Nakamoto, pero asegura que todas sus charlas se limitaron a la criptomoneda. Llegó a declarar que Nakamoto era "un poco raro", una opinión compartida por Gavin Andresen, quien se convertiría en desarrollador principal de Bitcoin, además de paranoico y demandante.

"Hice algunas preguntas, pero él siempre las esquivó", dijo Hanyecz en mayo de 2018. También reveló que las respuestas de Nakamoto no eran inmediatas, porque siempre solía recibirlas con varios días de retraso, por lo que asumió que "estaba ocupado trabajando en otra cosa"; y advirtió que tenía un afán casi sospechoso por mantener su identidad en el más estricto secreto.

Así se mantuvo hasta su retirada repentina a mediados de 2010, cuando entregó el control del repositorio del código fuente y la clave de alerta de red a Gavin Andresen, transfirió dominios relacionados a otros miembros importantes de la comunidad y dejó de participar en los foros y enviar e-mails desde su dirección original. Del mismo modo, su cartera, estimada en aproximadamente un millón de bitcoins, quedó en el limbo.

Una investigación sugiere que Satoshi Nakamoto vive en los EE.UU.

Satoshi Nakamoto: ¿es o no japonés?

Las suposiciones no se hicieron esperar. El investigador de seguridad informática Dan Kaminsky y el propio Hanyecz llegaron a la conclusión de que un código así no pudo haber sido desarrollado por una sola persona.

Entretanto, se especuló que Nakamoto no es en realidad japonés, sobre todo porque hacía gala de un inglés perfecto y solía, además, utilizar expresiones originarias del inglés británico, por lo que se ha sugerido que podría ser ciudadano de algún país perteneciente a la Mancomunidad de Naciones, conformada por 53 territorios que comparten lazos históricos con el Reino Unido.

La hipótesis de que no es japonés, o que al menos no residía en Japón, uno de los primeros países en regular la criptomoneda, fue reforzada por el programador suizo Stefan Thomas, quien se tomó el trabajo de analizar los horarios de todos los post de Nakamoto (unos 500) y llegó a la conclusión de que su actividad disminuía notoriamente entre las 5.00 y las 11.00 del meridiano de Greenwich; lo que es equivalente en Japón al periodo entre las 14.00 y las 20.00.

Si se considera que en este horario dormía, resulta un poco extraño que lo hiciera durante la tarde, por lo que resulta también probable que está ubicado en alguna región dentro de la zona horaria UTC-5 o UTC-6, que incluye básicamente varias regiones del continente americano.

Satoshi Nakamoto: los candidatos

Las personas y organizaciones acusadas de esconderse tras el seudónimo de Satoshi Nakamoto son varias. Algunos de ellos son los siguientes:

* Dorian Nakamoto: Es el candidato más conocido, aunque quizás también sea el menos probable. En 2014, la revista Newsweek publicó un artículo apuntándolo como el creador de Bitcoin, basándose en pruebas más bien circunstanciales y en una entrevista con la periodista Leah McGrath Goodman donde, a causa de un malentendido, afirma dudosamente haber trabajado en Bitcoin.

* Nick Szabo: este destacado criptógrafo estadounidense es señalado como el creador de Bitcoin. Es el diseñador del llamado "bit gold", un mecanismo teórico para una moneda digital descentralizada, donde un participante podría dedicar poder computacional a resolver acertijos criptográficos para validar las transacciones. Algo idéntico a Bitcoin, de hecho. También es considerado el padre de los contratos inteligentes. Esto, sumado a los hechos de que solía usar seudónimos en 1990 y fue uno de los primeros partidarios de Bitcoin, lo hacen aún más sospechoso.

* Wei Dai: es un brillante ingeniero computacional que ha hecho múltiples aportes al campo de la criptografía, pero quizás lo que más lo apunta es que su nombre aparece ya desde el libro blanco de Bitcoin, porque el creador del "b-money", predecesor de la primera criptomoneda y que se usó como referencia para su diseño.

* Hal Finney: fue un criptógrafo y entusiasta activista cypherpunk, inventor del primer sistema de prueba de trabajo (PoW), que luego sería implementado en Bitcoin. Además, fue la primera persona en recibir bitcoins y uno de los primeros desarrolladores del software. Falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 28 de agosto de 2014.

* Craig Wright y Dave Kleiman: esta opción es la que ha levantado más ruido mediático desde su aparición en 2015. A finales de ese año, dos investigaciones paralelas de los diarios digitales Wired y Gizmodo apuntaron a Wright como el creador de Bitcoin. Wright es un científico computacional y empresario australiano, y si bien parece poseer las habilidades necesarias, su afán por aparecer en público y declararse Satoshi Nakamoto sin pruebas contundentes desmienten la ideología cypherpunk de la que nació la criptomoneda. En ese año, la información provino de un hacker que supuestamente logró infiltrarse en las cuentas de correo de Wright, donde se podía ver que "Satoshi Nakamoto" era en realidad un seudónimo conjunto que también incluía al analista computacional forense y amigo de Wright, Dave Kleiman, fallecido dos años.

Craig Wright aseguró ser Satoshi Nakamoto pero no presentó pruebas concluyentes.

Satoshi Nakamoto: ¿y si fuera una organización?

Hay especialistas que afirman que Satoshi Nakamoto no puede tratarse de una sola persona. Josh Zerlan, director general ejecutivo de un extinto fabricante de mineros Butterfly Labs, afirmó en 2014 que Bitcoin podría haber sido invención de un grupo de expertos relacionados al sector financiero, probablemente del continente europeo.

En cuanto a las empresas y agencias, se ha llegado a elucubrar, casi a modo de broma, que Satoshi Nakamoto es un acrónimo conformado por las gigantes tecnológicas Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola; mientras que, por otro lado, hay quienes afirman que Bitcoin fue una invención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), ambos organismos de defensa de los Estados Unidos. Ambas no son poco más que teorías conspirativas.

En todo caso, si se trata de un grupo de personas o de una organización, eso explicaría porque el millón de bitcoins pertenecientes a Satoshi Nakamoto nunca fueron movidos.

Satoshi Nakamoto: ¿qué pasa si se descubre su identidad?

Si Nakamoto fuera una persona y decidió esconderse tras un seudónimo, sin duda tiene sus razones. Una de ellas pueden ser los inconvenientes de la fama. Miles de delincuentes informáticos están ansiosos por bitcoins y no han dudado a la hora de extorsionar a sus poseedores. Si Satoshi tiene una fortuna, es obvio que quiera seguir en el anonimato.

Otra buena razón para que Nakamoto se mantenga en el anonimato es que, de aparecer, podría convertirse en el chivo expiatorio de algunos gobiernos. Lo que quiere decir que podría recibir acusaciones legales en su contra por parte de ciertos Estados o inclusive corporaciones, culpándole de promover y/o facilitar los crímenes que se han realizado valiéndose del Bitcoin.

De acuerdo a lo mencionado al inicio de esta nota, Nakamoto desconfía de la autoridad y es evidente que no aspira a ser una, de lo contrario ya se habría mostrado y asumido el liderazgo. En cambio, decidió tomar y respetar la senda de la descentralización, donde ningún gobierno o corporación podría asumir desde las sombras las riendas de la sociedad. Ni siquiera él mismo.

Mantener el espíritu descentralizado del Bitcoin es una buena razón para mantenerse en el anonimato. Como él mismo escribió tras la polémica de Craig Wright: "No soy Craig Wright. Todos somos Satoshi".

La preocupación expresada por varios especialistas reside en la propia Bitcoin Wallet de Satoshi, que resguarda al menos el 7,5% de todos los bitcoins y que ha estado inactiva durante años. Se ha pensado que, en el peor de los escenarios, el creador de la criptomoneda podría "descargar" toda esa cantidad de una sola vez, provocando que los precios en el mercado se redujeran en forma drástica. Teniendo tantos bitcoins, en realidad, podría hacer crecer su valor o descenderlo en su totalidad. Tal poder pone nerviosos a muchos actores.