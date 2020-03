Videojuegos gratuitos para evadirte durante el aislamiento por el coronavirus

Una selección de títulos gratuitos más interesantes para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC para jugar estos días de confinamiento

Estar encerrado en casa por causa de la pandemia del coronavirus puede ser muy aburrido, pero también tiene su parte positiva: pese a no ser unas vacaciones, tienes muchas horas para jugar a videojuegos.

A continuación, una selección de títulos gratuitos más interesantes para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC para jugar estos días.

Epic Games Store

La primera propuesta se centra en títulos de pago, pero que se pueden descargar gratis. Este es el caso de la Epic Games Store, que regala tres videojuegos independientes a todos los usuarios de la plataforma. Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike y Mutazione son tres aventuras muy interesantes. Además, a partir del 19 de marzo, estos juegos se sustituirán por The Stanley Parable y Watch Dogs.

Battle Royale

Otra opción son juegos Free-to-Play populares como Fortnite o el nuevo Call of Duty: Warzone , dos battle royale multijugador perfectos para reunirte con tus amigos a través de Internet.

Son títulos que ya tienen una gran base de jugadores experimentados y pueden ser un poco complicados para los nuevos usuarios, pero aseguran decenas de horas de entretenimiento con o sin amigos.

Clásicos Free-to-Play

Te puede interesar Las 10 peores series de Netflix

Algo muy similar sucede con otros juegos gratuitos que ya llevan mucho tiempo entre nosotros, pero que si se han convertido en los Free-to-Play más jugados es por algún motivo. Clásicos como League of Legends, Dota 2 o Team Fortress 2 siempre son una buena alternativa.

Juegos de cartas

Otra alternativa interesante son los videojuegos de cartas, como Magic: The Gathering Arena, Hearthstone o el reciente Legends of Runeterra (ambientado en el universo de League of Legends).

Dos jugadores, con sus mazos personalizados, se enfrentan en un mismo tablero en unos títulos donde la estrategia es muy importante. En general, las tres propuestas son bastante similares, aunque cada una tiene elementos propios muy definitorios.

Autobattler

Por otro lado están los autobattler , el nuevo género de moda que durante un tiempo amenazó el reinado del battle royale. En este apartado también hay tres opciones principales: Dota Underlords (ambientado en Dota 2), Auto Chess y Teamfight Tactics (ambientado en League of Legends). Son juegos de estrategia en los que los jugadores se enfrentan en un tablero similar al del ajedrez. Hace unos meses La Vanguardia publicó un artículo sobre el origen de este género.

Steam

Siguiendo con los títulos en línea, en la sección de videojuegos gratuitos de Steam hay algunas opciones muy interesantes como el último shooter de los creadores de Halo, Destiny 2. Aunque se trata de un espacio con cientos de videojuegos, algunos de ellos desconocidos por gran parte de público, que merece la pena explorar.