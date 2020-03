Las 10 peores series de Netflix

Las recomendaciones de Netflix no son aleatorias, sino que existe un algoritmo de aprendizaje automático que supuestamente te conoce muy bien

No todo lo que hay en Netflix es bueno. Y la propia red de streaming se encarga de exponerlo con los porcentajes generales generados a partir de las calificaciones que las personas le han dado a las series.

Por supuesto, una serie de televisión depende del gusto subjetivo. Por lo mismo existe una infinidad de temas en la televisión. No es raro mantener una conversación con personas y que alguien opine cual es su serie favorita, otro le diga que es la peor que ha visto.

Las peores series en Netflix

Insatiable

Paty Bladdel, de haber sido una persona de sobrepeso y criticada por sus compañeros de la escuela, pasa de ser mujer delgada, confiada y hasta bien vestida. Todo esto debido a que estaba harta a ser la "gordita". Cuando esto sucede, su misión es vengarse de todas aquellas personas que se burlaron de ella.

Es una serie original de Netflix que cuenta con una sola temporada desde 2018 y realmente quien sabe por qué siga en la plataforma por qué no ha tenido buena respuesta. Calificación: 13%.

Disjointed

Ruth Whitefeather es una mujer de aproximadamente 60 años que ha luchado para la legalización de la marihuana desde hacía mucho tiempo atrás. Ella y su equipo abren una tienda de cannabis por la que se meten en muchos problemas legales por venderles cosas "ilegales" a menores de edad. Disjointed se trata de otra serie que cuenta con dos temporadas. Calificación: 19%.

Between

Between es una serie que cuenta la historia de un gran grupo de jóvenes que viven en Pretty Lake y misteriosamente, una enfermedad acaba con todas las personas mayores de 22 años del pueblo. Todo se vuelve un descontrol y por supuesto que hay muchos que quieren tomar las riendas, lo cual vuelve más desastroso. Es una serie original de Netflix que cuenta con dos temporadas. Calificación: 22%.

Girlboss

Girlboss hace referencia a la "mujer empoderada" que todas desean ser. Es la historia de Sophia, una jefa de seguridad de la Academia de arte de San Francisco, quien seguido de eso comienza su propia empresa digital. La serie cuenta con una sola temporada después de haber sido cancelada. Es protagonizada por Britt Robertson, quien se ve muy diferente. Calificación: 36%.

Anne with an E

Anne with an E es una serie de televisión canadiense que se emite por CBS y Netflix. Anne es una niña inteligente, sensible, honesta e imaginativa que ha vivido la mayor parte de su vida de casa en casa y en un orfanato. Por fin llega a una casa en donde no la esperaban pero no le queda de otra más que adaptarse y vivir la vida como ella ya lo sabe hacer.

Chambers

Chambers es una serie de terror y sobrenatural de Netflix, la cual fue creada en 2019. Sasha es una joven que intenta descubrir el paradero de la persona que le donó su corazón. Mientras va descubriendo, más se va dando cuenta de cosas siniestras que están relacionadas. Debido a su poca demanda, solo cuenta con una temporada. Calificación: 41%.

What if

What if es un programa de suspenso que sigue la historia de Anne Montgomery y su esposo que aceptan la proposición peligrosa de una mujer para asegurar financiamiento para su empresa. Renée Zellweger es la protagonista de esta serie, a la cual no le fue tan bien como lo esperaban. Cuenta con una temporada en Netflix. Calificación: 44%.

Kiss Me first

Kiss Me First es una serie de televisión británica que cuenta la historia de una adolescente de 17 años que es adicta a los videojuegos, en donde conoce a otra chica que le hace guardar sus secretos más oscuros. Fue emitida primero en Channel 4 y es un programa creado por Bryan Elsley. Calificación: 57%.

Bloodline

Bloodline es una serie producida por Sony Pictures Television que cuenta con 3 temporadas. Al principio sí tuvo buena respuesta pero fue decayendo. Los Rayburn son una familia de renombre y mucho dinero que poseen un hotel en Miami. Cuando uno de los integrantes comienza a causar problemas ignorando su pasado oscuro, cosa que causa un relajo, en el que se involucran muertes. Calificación: 62%.

The Ranch

The Ranch es una serie de comedia americana protagonizada por Ashton Kutcher. Cuenta la historia de la familia Bennet, que se trata de una familia disfuncional que vive en Iron River Ranch, Colorado. Cuenta con seis temporadas a las que les había estado yendo muy bien. Es una historia sin muchos altibajos. Calificación: 63%

Netflix: cómo funciona el sistema de recomendaciones

Las recomendaciones de Netflix, que este año ya aumentó los abonos en la Argentina, no son aleatorias, sino que detrás de ellas existe un algoritmo de aprendizaje automático que te conoce casi tan bien como tu propia familia. Y de esta manera determina también cuáles son sus series más populares.

Cuando abrís una nueva cuenta en Netflix, el sistema te dirá que selecciones algunas series y películas de tus favoritas, y lejos de ser un mero dato estadístico, lo que se hace es empezar a entrenar dicho algoritmo para que te empiece a recomendar series y películas relacionadas.

Conforme vayas viendo series y películas, las valores, las veas un poquito y las abandones, o te veas una temporada entera, todo esto es tenido en cuenta por el algoritmo de Netflix que intentará ser cada vez más preciso con todo lo que te recomienda, abriéndote un abanico de posibilidades de entretenimiento multimedia casi infinito. Todo este proceso se tendrá en cuenta para el famoso sistema de recomendaciones de Netflix.

La plataforma utiliza una combinación de aprendizaje automático, datos de los usuarios y algoritmos para organizar su contenido y decidir qué mostrarte y qué no mostrarte en tu cuenta.

Entre los factores tenidos en cuenta para mostrarte contenido recomendado están los siguientes:

* Cómo interactuás con el servicio, algo que tiene en cuenta tu historial de visualización, de navegación, consultas de búsqueda y calificaciones personales de contenido.

* Datos recopilados de otros miembros de Netflix con intereses similares a los tuyos.

* Se tiene en cuenta el género que más visualizas, las categorías, los años de estreno, incluso los actores que participan.

A todo lo anterior, hay que sumar otros factores que quizás no tienen un peso tan grande como los citados, pero que también se tienen en cuenta como las horas en las que soles consumir contenido, el tipo de dispositivos que utilizás o el tiempo que pasas frente a Netflix. También se agregan funciones molestas que puedes desactivar.

Netflix: el sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones de Netflix es tan sencillo como polémico. Según la versión de la aplicación de Netflix que tengas, podrás valorar las películas con un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo, o directamente metiéndoles de 1 a 5 estrellas.

Actualmente las aplicaciones de Netflix, que reina entre las plataformas de streaming en la Argentina, sólo te exigen elegir un pulgar hacia arriba si te ha gustado la película o serie, o un pulgar hacia abajo si te ha desagradado. Esto le servirá Netflix para saber qué películas o series gustan más, y por lo tanto renovarlas o no dentro de la parrilla cuando se acabe el contrato.