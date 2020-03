Cómo recuperar mi cuenta de Facebook

Si no podés entrar a tu perfil en Facebook, la mayor red social del mundo, y no sabés cómo recuperarla, te explicamos lo que tenés que hacer

Si sos de los usuarios que todavía tiene asociada su cuenta de Facebook a un correo de Hotmail o no recordás la contraseña, te conviene saber que la red social tiene opciones para poder recuperar tu cuenta y así ingresar a ella.

Restablecer contraseña en Facebook

Lo primero que debés hacer es ingresar al siguiente enlace http://facebook.com/login/identify y luego seguir las instrucciones. Tené en cuenta que al utilizar esta opción debés ingresar desde una computadora o teléfono móvil en el que hayas iniciado sesión.

También deberás ingresar tu correo electrónico y/o número de celular asociado. Luego recibirás una clave en tu correo electrónico o en tu celular para que puedas cambiar la contraseña y acceder a tu cuenta de Facebook. Si el proceso es exitoso, el sistema te pedirá que escribas una nueva contraseña.

Hay diferentes técnicas para recuperar una cuenta en Facebook

Con la ayuda de tus amigos accedé a tu cuenta en Facebbok

¿No tenés acceso al teléfono o correo electrónico asociado con tu cuenta? Para este problema también hay solución. Tus amigos podrían ser la respuesta pare recuperar tu cuenta de Facebook. Lo que tendrás que hacer es ponerte en contacto con los amigos que elegiste como contactos de confianza.

Para acceder a esta opción, primero deberás ingresar a http://facebook.com/login/identify , dar clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" Y después, dar clic en "¿Ya no tienes acceso?"

Facebook te pedirá que ingreses un correo electrónico al que sí tengas acceso y da clic en "Continuar". A continuación, hacé clic en "Revelar mis contactos de confianza" y escribí el nombre completo de uno de tus contactos de confianza.

Esta medida es muy útil y práctica y nadie podrá usarla para robarte tu cuenta si elegís bien tus contactos de confianza. Buscá personas de fiar, que conozcas en la vida real o que sean de tu familia, por ejemplo. Otro consejo a la hora de elegir a los contactos de confianza es que uses contactos de distintos ámbitos como compañeros de trabajo, familia o amigos.

Y, sobre todo, reiteramos la importancia de que sean personas que conozcas en la vida real, que sean fiables, cercanas y que sean capaces de reconocer tu voz por teléfono si hablases con ellos. Así evitarás que alguien se haga pasar por ti.

Los amigos pueden ser claves para recuperar una cuenta en Facebook

Recuperación de una cuenta borrada de Facebook

Si empezás a notar una actividad sospechosa en Facebook, es posible que se deba a que han robado tu cuenta o la han "hackeado". La red social trabaja para descubrir cuentas falsas o apropiadas por terceros, una actividad que alcanza a millones de perfiles.

Por ejemplo, si ha cambiado tu nombre y no lo hiciste vos, si hay mensajes escritos que no has escrito en Facebook Messenger o si encontrás publicaciones que no recordás haber puesto.

Como es lógico, si no lo has escrito ni vos ni nadie ha tenido acceso a tu teléfono móvil o tu computadora, será porque te robaron la cuenta de Facebook o fue "hackeada".

Hay varias opciones y métodos que puedes seguir o revisar para cerrar la sesión de Facebook en otra computadora o encontrar la ubicación desde la que se ha abierto.

Cambiá la contraseña de Facebook

Lo primero que tendrás que hacer es entrar en tu cuenta de Facebook y cambiar la contraseña del perfil una vez que estés dentro de ella. Siempre y cuando te hayan robado la cuenta pero aún mantengas el mismo correo electrónico o el mismo teléfono asociado. Los pasos son los siguientes:

* Ve a Facebook.

* Pulsá en la esquina superior derecha.

* Ve a Configuración.

* Hacé clic en Seguridad e inicio de sesión.

* Pulsá en Editar junto a Cambiar contraseña.

* Escribí la contraseña actual.

* Elegí una nueva contraseña, segura y fiable.

* Hace clic en "Guardar cambios".

* Una vez dentro, cerrá sesión en todos los dispositivos en las que está abierta la cuenta.

Si no tenés acceso porque la contraseña se ha cambiado, podés probar a restablecerla siempre y cuando sigas teniendo acceso al correo electrónico asociada a la sesión o al número de teléfono original.

Ve a "Olvidé mi contraseña" y seguí los pasos para modificar la seguridad desde tu móvil o e-mail. Si también han cambiado el correo electrónico o teléfono durante el "hackeo", podés ponerte en contacto con Facebook o utilizar los contactos de confianza, como lo explicamos antes.

Es clave tener una contraseña fuerte en tu cuenta de Facebook

Cerrá tu sesión en Facebook en todos los dispositivos

Si dejaste tu perfil en Facebook abierto en cualquier otro dispositivo y creés que pudieron acceder, podés cerrar la sesión en forma remota en otra computadora, teléfono o tableta para que esa persona deje de tener acceso a tu información.

Podrás ver la fecha, hora y ubicación en la que se ha iniciado sesión y desde qué tipo de dispositivo. Si no te encaja lo que ves, podés cerrarlas estés donde estés, con los siguientes pasos.

* Abrí Facebook.

* Ve a "Seguridad e inicio de sesión".

* Elegí el apartado "Dónde has iniciado sesión".

* Pulsá en "Ver más".

* Buscá la sesión que querés cerrar.

* Hacé clic en los tres puntos verticales.

* Pulsá en "Salir".

* Se cerrará en forma inmediata la sesión en Facebook.

* Repetí el proceso con todos los dispositivos o ubicaciones que quieras.

Eliminá las aplicaciones sospechosas

Si tenés acceso a tu cuenta y tenés dudas de si hay alguna aplicación que puede ser la culpable de estos problemas, mantené el control de los programas que acceden a tu sesión y eliminá las que no te resulten conocidas, con los siguientes pasos:

* Ve a Facebook.

* Accedé a los Ajustes.

* Elegí Aplicaciones.

* Ve a Configuración de Aplicaciones.

* Revisá las aplicaciones que tienen acceso.

* Pulsá en la "x" junto a la aplicación para eliminarla.

Consejos de seguridad

Para evitar que esto te pase y que roben tu cuenta o la "hackeen", seguí una serie de consejos muy sencillos para ponerte a salvo en el futuro, además de estas otras recomendaciones:

* Protegé tu contraseña de Facebook y no la uses en otros sitios o páginas ni tampoco la compartas nunca con nadie. No pongas contraseñas que sean muy sencillas de adivinar.

* No compartas tu información de inicio de sesión para acceder a aplicaciones, juegos o redes sociales ya que pueden hacerse pasar por sitios parecidos o fiables pero no lo son.

* Cerrá tu sesión cuando utilices una computadora compartida.

* No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces.

* No pulses en enlaces sospechosos aunque te lo haya mandado un amigo o una empresa que conozcas, tampoco en correos electrónicos o publicaciones que aseguren ser de Facebook.

* Usá los contactos de confianza y configurálos cuanto antes.

* Revisá habitualmente dónde has iniciado sesión y cuándo.

* Activá la autenticación en dos pasos en Facebook.

* Configurá las alertas de inicio de sesión no reconocidos.

Si deseas o necesitas cerrar tu cuenta en la red social más popular del mundo, podés leer esta nota de iProfesional.