Coronavirus: Movistar promueve el uso responsable de la tecnología

La compañía implementó medidas para garantizar las comunicaciones y facilitar el empleo de herramientas digitales en este complejo contexto

La pandemia por el coronavirus obliga a las empresas a cambiar sus formas de trabajo, la forma de relacionarse con la comunidad, sus clientes y su ecosistema de negocios



En el contexto de las medidas de distanciamiento social y cuarentenas dispuestas por el Gobierno nacional con motivo de la expansión del virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad Covid-19 , las comunicaciones y la conectividad son cruciales para acortar distancias y disponer herramientas digitales y facilidades para que toda la sociedad pueda realizar sus actividades laborales y educativas con la mayor normalidad posible, mientras duren estas medidas preventivas.

Mejor en casa: gestión digital y telefónica

La marca atiende las necesidades de los clientes y al mismo tiempo preserva la salud de los empleados. Por esta razón, promueve ahora más que nunca, otros canales para relacionarse con la empresa.



Movistar recomienda a todos los clientes que realicen sus gestiones a través de la aplicación Mi Movistar: http://mov.is/jw3N donde podrán consultar los consumos y saldo, pagar la factura, recargar saldo y comprar gigas.

Otras vías de atención son el número de WhatsApp 11-2261-6666, Tienda Movistar y las redes sociales Facebook: /movistarargentina y Twitter @movistarArg.

Los clientes de los segmentos Pymes, Empresas y Emprendedores pueden contactar a su asesor personalizado de lunes a viernes por WhatsApp, al 11-2261-5555 o a través de Mi Cuenta Negocios, donde pueden realizar las siguientes gestiones: ver el resumen y pagar facturas, comprar en la tienda, configurar su teléfono móvil, seguir el consumo de datos, gestionar contenidos premium y realizar un test de conexión. Además, cuentan con las redes sociales: Twitter @movinegociosarg; y Facebook /movistarnegociosarg para canalizar otras consultas.

Uso responsable de datos

En el marco de la pandemia, el consumo de datos tendrá una mayor demanda que la habitual, por lo cual Movistar solicitó a la población hacer un uso responsable de la tecnología.

En esa línea, compartió las siguientes recomendaciones para garantizar una mejor calidad de conexión, en beneficio de todas las personas:

Tener conectado a la red solo los dispositivos necesarios y en el momento que son utilizados. Luego desconectarlos.

Utilizar las redes para aquellas cuestiones de primera necesidad (comunicarse, estudiar, trabajar). Evitar la descarga de contenidos extensos que puedan estresar la red y no son de primera necesidad.

En el caso de requerir la descarga de contenidos de entretenimiento u otra necesidad, se recomienda hacerlo por la madrugada, cuando el tráfico es menor y no se perjudica a otro cliente.

Se recomienda eliminar la descarga o streaming en UHD (4K), ya que ello provoca un uso considerable de la red, perjudicando a otros usuarios.

Canalizar las comunicaciones de voz a través de las redes fijas (en caso de contar con ese servicio).

Proteger la infraestructura que permite estar conectados. Estar atentos al vandalismo y cortes de cable. Denunciar este tipo de acciones a las autoridades.

Es crucial mantener la conexión y la posibilidad de comunicarse las 24 horas del día, tanto para facilitar tareas laborales como para asegurar la comunicación con parientes, apoyados en las posibilidades que brinda la tecnología para mantener la cercanía y contención de manera virtual mientras duren las medidas de aislamiento preventivo.



Movistar monitorea en forma permanente la situación para garantizar el mejor servicio posible y el cuidado de la comunidad, dado el contexto de emergencia que atraviesa el país y el mundo.





Consejos para el teletrabajo

En este contexto, donde la mayoría de las personas se encuentran trabajando desde casa, la marca brinda los siguientes consejos:

Para las personas

-Actualiza el sistema operativo de tus dispositivos y asegurate de tener un antivirus instalado, actualizado y activado.

-Para compartir presentaciones o archivos grandes, podes utilizar diferentes servicios en la nube, como Movistar Cloud.

-Siempre que sea posible, trata de utilizar la conexión a internet a través del cable de red, así no saturarás la red Wi-Fi y te irá más rápido.

Utilices o no el Wi-Fi de tu casa para trabajar, asegurate de fortalecer la red con estos consejos:

- Cambiar contraseña original de administración del router.

- Deshabilitar WPS

- Asegurate de tener habilitada la conexión con WPA

- Cambiar contraseña de la red Wi-Fi.

- Crea un SSID diferente para invitados.

- Presta atención al cambiar contraseñas por defecto de dispositivos como Smart TV, y desconectar todos los dispositivos de la Internet de las cosas (IoT) que no sean necesarios.

- Recuerda siempre validar correos y enlaces, ya que en estas circunstancias aumenta el número de estafas por internet, buscando que afectar indiscriminadamente a los usuarios.

- Recuerda que nadie te contactará directamente para darte soporte telefónico de Microsoft, ni de WhatsApp ni de ninguna empresa. Por lo tanto, no reveles tu clave ni instales ningún software que te pidan instalar.

- No olvides implementar el doble factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación en tus servicios de internet que tengan esta característica.

- Si querés, podes probar la solución gratuita Latch de Movistar que incluye Cloud TOTP y que te permitirá proteger tus cuentas personales y redes sociales.

- Si recibís un documento de ofimática (por ejemplo, Micrsoft Office) y sospechas sobre su contenido, puedes subirlo de manera gratuita a https://diario.e-paths.com/#testimonial para que esta plataforma de Movistar lo analice y te diga si tiene malware o no, respetando la privacidad y confidencialidad de dicho documento.

Para las empresas

-Implementá una solución de VPN confiable, tanto desde el lado del servidor como del lado del cliente.

-Controlá los accesos remotos por VPN desde y hacia tu empresa, mediante la detección de equipos que no cumplan con las políticas de seguridad que hayas definido.

-Durante esta pandemia, muchas empresas tienen a gran parte de su personal con trabajo remoto, por lo cual, la disponibilidad de los servicios se hace vital para el desarrollo de nuestro trabajo. Los cibercriminales también lo saben, y son conscientes que un ataque de denegación de servicios en estos momentos puede tener efectos mucho más caóticos que los de costumbre. Contratar servicios de Escudo-DDoS para tus web servers como para tu red es lo más recomendable.

-Validá la capacidad de los canales y las configuraciones de los servidores, para que tus empleados puedan conectarse de forma estable a los servicios de la empresa. Asegurate que dentro de lo posible no tengan una mala experiencia, pero, sobre todo, no les muestres mensajes contradictorios con tus consejos de seguridad. Por ejemplo, si le dices que no ingresen a portales sin certificados digitales válidos, asegúrate que las plataformas que pones a disposición para ellos, los tengan.

-Si nunca has realizado pruebas de seguridad a tus portales, quizás sea un buen momento para hacerlo con soluciones como VAMPS. Los cibercriminales están trabajando arduamente en perjudicar a las empresas sabiendo que no tienen la capacidad de monitorear todo lo que sucede en sus portales.

-Si aún no tienes contratado servicios de SOC, quizás sea un buen momento para hacerlo, tener profesionales brindando soporte y monitoreo 7x24 en una época como esta, es una gran ventaja cuando de repente tienes tantos usuarios remotos conectados a tu infraestructura.

-Recuerda asegurar las plataformas de teletrabajo y videoconferencia, porque son otro vector que buscan los atacantes para realizar intrusiones a tu empresa.

-Si los empleados tienen teléfonos de la empresa, intenta implementar un EMM (MDM) para ayudarlos a mantener seguros y confiables sus dispositivos.

-En tareas remotas el tiempo es valioso, con lo cual, intenta utilizar herramientas de planificación y seguimiento de tareas en los equipos de trabajo, como Teams, Slack, entre otros.

-Recordá que para mantener las reuniones y la productividad en tu organización es fundamental tener y usar herramientas de ofimática que permitan hacer videoconferencias, llamadas grupales o trabajar en grupo. Suite ofimáticas como Microsoft Office365 tienen éstas dentro de sus servicios.

Con todos estas medidas y consejos, Movistar continua actuando con valores solidarios y responsabilidad, al servicio de la sociedad, priorizando en estos momentos su misión de "hacer un mundo más humano, conectando la vida de las personas".