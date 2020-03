Guerra de telcos por la "cuarentena responsable": Claro critica a sus colegas por incentivar consumo de internet

Claro, Personal y Movistar coinciden en beneficios pero no en otros. El antecedente del aumento de tráfico en Europa y el pedido de disponibilidad de redes

Las empresas de telecomunicaciones diseñaron planes de beneficios especiales para sus clientes para estos días de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero no todas se paran de la misma manera frente a los beneficios. Coinciden en darles roaming gratuito a los argentinos que aún están en el exterior y están demorados en el regreso y en no cobrar datos por ingresar a las plataformas educativas del Gobierno, pero mientras Personal y Movistar brindan gigas gratuitos, Claro se plantó distinto y consideró que esa gratuidad no es modo de impulsar el uso responsable de las redes.

Las operadoras del sector se debaten con varios desafíos en simultáneo en estos días. Por un lado, fueron receptivas al pedido del Gobierno de mantener la conectividad al máximo nivel. Y no pasaron más de 48 horas para que Personal y Movistar dieran a conocer los beneficios para sus clientes.

También lograron acordar protocolos de seguridad para los técnicos que trabajan en el mantenimiento de las redes y en la calle, luego de que se diera un caso desafortunado de un servicio en domicilio donde su propietario, un bromista de mala calidad, dijo que tenía coronavirus. Eso implicó que 70 compañeros de trabajo de ese técnico debieran aislarse hasta que se comprobó que había sido una "broma", broma que retrasó cierta atención al cliente.

Y mientras las operadoras comenzaron a pedir por un uso responsable de internet también accionaron iniciativas para favorecer a los clientes, a saber:

- Las tres ofrecen roaming y servicio gratuito a los argentinos varados en el exterior hasta el 31 de marzo, tanto en llamadas como en SMS.

- Las tres no cobrarán datos por el ingreso a las plataformas educativas del gobierno como Seguimoseducando, de Educ.ar hasta la misma fecha. Movistar, además, abrió Aula365 y Educatina de manera gratuita.

- A los clientes pospago, movistar les entregará 5 gigas gratis para activar cuando sea necesario desde la app Mi Movistar por única vez y para usar por 24 horas. Esto sube a 5G para clientes con CUIT durante el mes. Personal dará 1 GB adicional por mes para que sigan conectados vía móvil, y continúa la promo del Whatsapp libre.

- Los clientes que aún no lo hicieron podrán activar 10 gigas por mes durante los próximos tres meses desde Test Drive de la app Mi Movistar. Cuando se queden sin gigas de su plan podrán acceder a packs con gigas de regalo a menor precio.

Los beneficos también alcanzan a los clientes prepago. En el caso de Personal, los clientes que lo necesiten podrán acceder a un crédito de $100 cuando se queden sin él, mientras que Movistar aumentará el préstamo de recarga con montos desde $50 a $150.

Y cuando se trata de entretenimiento, tanto Movistar como Personal abrieron sus contenidos, siempre de manera temporal.

- Movistar permitirá a los abonados (factura) y del servicio hogareño acceder a 47 señales de Movistar Play de manera gratuita, como Nick Jr, Discovery, Sony, History y TNT, entre otras, además de que los clientes de Movistar TV tendrán de manera gratuita el pack premium de Fox, medida también implementada por Personal.

- Personal, en tanto, bonificará hasta fin de mes la suscripción a Personal Juegos, un servicio que posee un catálogo de más de 600 juegos móviles. Además de habilitar Flow App para todos los clientes de Cablevisión.

Vení, probame

Como se advierte, hay una estrategia orientada a consumir servicios cuando en simultáneo las mismas compañías dan cuenta de un creciente tráfico en las redes, fijas y móviles, y si bien hasta ahora pareciera que no hay nada de qué preocuparse, nadie a ciencia cierta puede prever cómo continuará comportándose el consumo hacia adelante.

Es la razón por la que, desde Claro, señalaron que no impulsarán acciones orientadas a promover un mayor consumo de datos desde el entretenimiento. "Nuestra posición es que resulta prioritario mantener el funcionamiento de la red móvil en la emergencia sanitaria", dijo a iProfesional, Alejandro Quiroga, director de Asuntos Públicos y Regulación de Claro Argentina.

Para el directivo, "es un error hacer acciones de promoción de consumo" en este contexto porque, en su visión "ya se vio en aquellos países en dondes se subió la disponibilidad de gigas que a los pocos días resultó difícil manejar el tráfico. Las redes están diseñadas para recibir determinado tipo de tráfico en determinadas horas y si eso se destina a ver películas y todo el mundo lo hace con el móvil puede ocurrir una congestión", agregó.

Esta misma semana, Personal dio cuenta de un incremento del tráfico en sus redes, donde la móvil experimentó un crecimiento de 7% superior a la fija. En la infraestructura fija también se observó un aumento del tráfico pero en los mismos niveles de febrero, época de vacaciones y donde gran parte se lo lleva el consumo de streaming de video y de juegos on line, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE).

En Claro y Movistar también están experimentando crecimiento en el consumo, tanto en móviles como fijas, aunque más en este último caso, en torno al 20%, de acuerdo a la consulta que hizo iProfesional con las compañías. Y todo dentro de lo previsto, coincidieron.

Está claro que el hecho de que haya un país cumpliendo con un aislamiento social preventivo y obligatorio impulse un mayor consumo de internet y de los servicios que se montan sobre ella, sean de trabajo o de entretenimiento. Pero también es cierto que el mantenimiento que las redes exigen en estos días implica que haya un consumo responsable. Y de un modo u otro, las principales compañías también ponen este tema en su agenda.

Antecedente europeo

El aumento del tráfico de datos por el efecto del aislamiento al que la humanidad se ve obligada a realizar para prevenir el contagio de Covid19 es tema de análisis en los distintos países. De hecho, esta última semana Vodafone informó un incremento del 50% de los datos por esta situación en algunos mercado europeos. La operadora británica actúa en Italia y España, además de Alemania.

A tal punto fue esa suba que el último miércoles anunció un plan para mantener el servicio y brindar capacidad a las funciones críticas del gobierno en Europa, además de advertir que esperaba que el consumo de datos continuara en alza.

En España el consumo de datos creció 40% en los routers domésticos desde que se endurecieron las medidas para prevenir el contagio de coronavirus, y del 50% en las redes móviles. Y si bien las distintas operadoras del viejo continente aseguraron que las infraestructuras responderán a la mayor demanda también llamaron a la responsabilidad.

De hecho, y también como muestra de los cambios de comportamiento que también provoca entre competidoras, las cinco compañías que poseen red propia en España –Movistar, Orange, Masmóvil, Vodafone y Euskaltel- emitieron un inédito comunicado en conjunto en el que señalaron que "el tráfico a través de las redes IP ha experimentado incrementos cercanos al 40% mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz, y un 25% en los datos".

También revelaron que "el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea como Whatsapp se ha multiplicado por cinco en los últimos días. El mayor uso del teletrabajo también ha tenido su reflejo en la red: el tráfico de herramientas de trabajo en remoto como Skype y Webex se ha multiplicado por cuatro", detallaron.

Si bien aseguraron la disponibilidad de las redes y de equipos críticos haciendo monitoreo constante y el refuerzo de la infraestructura también pidieron "priorizar el acceso a internet para el teletrabajo o el tele-estudio y desplazar el uso del streaming de video o el gaming a las horas de menos tráfico" a fin de ayudar a "mantener la calidad del servicio en esta nueva etapa de aislamiento a nivel nacional".

También solicitaron el uso del teléfono fijo en vez del móvil para realizar llamadas cuando sea posible.

Un día después, Bruselas le pidió a Netflix, YouTube y otras plataformas de streaming que distribuyeran sus contenidos en formato estándar y no en alta definición con el mismo objetivo de tener disponibilidad de las redes para atender las emergencias.

A nivel local, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) pidió lo mismo a las plataformas de streaming, aunque todavía sin respuesta conocida.

"La limitación de movimiento es un desafío. El inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio implica hacer intervenciones críticas en las redes porque tienen que seguir funcionando. Es necesario enfatizar el consumo responsable de datos porque los hábitos de consumo no pueden ser, en este contexto, los de una situación normal. Hay que poner un orden de prioridades", concluyó Quiroga López.