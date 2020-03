¿Cómo cambian los hábitos de los consumidores "online" por el coronavirus?

Es una demostración de cómo de rápido se mueve la cultura y el consumidor desarrolla nuevos comportamientos como resultado del confinamiento

En el marco de la pandemia por el coronavirus, y las medidas de confinamiento dispuestas por diferentes gobiernos, las audiencias arrojan datos y formas de consumo nunca antes vistos, con cambios en la duración y los tipos de contenidos en televisión.

Esta situación sin precedentes está produciendo un cambio en los hábitos de los consumidores, obligados a quedarse en casa. Todas las generaciones están cambiando cómo se comportan, compran, se comunican, consumen medios y contenidos.

La situación internacional de alarma y crisis social que se vive a nivel global ha transformado la sociedad y la realidad tal y como la conocíamos hasta ahora. La pandemia por el coronavirus está afectando a millones de personas en el mundo y, sin duda tiene un impacto notable en la economía global.

La adopción de medidas inmediatas y necesarias para hacerle frente ha generado un gran impacto económico en la mayor parte de las empresas a nivel nacional e internacional, así como provocado grandes cambios en el mundo de los medios de comunicación y en los hábitos del consumidor.

Para analizarlo, la consultora IPG Mediabrands elaboró un informe, al que accedió iProfesional, bajo el paraguas "IPG Mediabrands Spotlight", con el objetivo de proporcionar una perspectiva desde el punto de vista económico y de comunicación sobre cómo las marcas abordan esta nueva situación, así como pautas y oportunidades para afrontar los retos que se presentan.

Cambios en el comportamiento y hábitos de consumo de las personas

El nuevo coronavirus está produciendo un cambio en los hábitos de los consumidores, obligados por decreto a quedarse en sus casas. Un hecho que está impactando en todas las generaciones, cambiando cómo se comportan, compran y se comunican, además de afectar a los medios y el contenido que consumen.

"El consumo no se ha detenido ante esta situación excepcional y de crisis social, sino que se ha modificado. Las personas siguen comprando y gastando durante este tiempo de confinamiento, pero lo hacen de forma diferente. De hecho, el 86% de los consumidores han cambiado activamente sus hábitos diarios en respuesta al brote", afirmó Mapi Merchante, director de estrategia y análisis de IPG Mediabrands.

"Es evidente que ha habido un hito clave en el consumo durante este tiempo: las compras impulsadas por el miedo y la ansiedad ante lo desconocido. La llegada del coronavirus ha impulsado a los consumidores a realizar ‘panic purchases’, que van desde bienes que se requieren para sobrevivir hasta artículos que son menos esenciales pero que tenerlos provocan un sentido de normalidad", apuntó.

Efectos de la pandemia: cambio rápido de la cultura

Esta pandemia es una demostración de cómo de rápido se mueve la cultura y el consumidor se adapta a los nuevos entornos para resistir, apareciendo nuevos comportamientos como resultado del confinamiento.

Esta situación sin precedentes supone un cambio en los hábitos de los consumidores, que han fomentado:

* La creación de comunidades digitales: No somos una sociedad acostumbrada a estar separados. Eliminar el elemento físico de ver a las personas ha hecho que nuestras conexiones digitales sean más importantes que nunca.

* Aumento de las audiencias de los e-games: Otra demostración de conectividad digital son las quedadas para jugar a videojuegos. Aumentan las audiencias de los e-games con una nueva ola de consumidores que antes no había invertido tiempo en este tipo de medio.

* El ocio llevado al terreno online: Los consumidores están asistiendo a misas, museos, conciertos, a través del entorno digital. Se trata de generar experiencias digitales que permitan la normalidad, ayudando a entretener y educar.

* En alza la tendencia "Do It Yourself": Con el cierre de muchas empresas, ahora son los consumidores los que tienen que encontrar soluciones alternativas a los servicios que generalmente se subcontrataban. Las actividades más practicadas: hacer deporte, cocinar, belleza en casa, etc.

* El "balconing" como nueva forma de socializar con tu comunidad: Cada día surgen nuevas iniciativas para entretenerse, socializar con los vecinos y unirse para superar el confinamiento.

* El humor como vía de escape: El humor es, sin duda, una buena manera de encajar estos tiempos difíciles. La crisis sanitaria y la obligatoriedad de permanecer en casa han provocado una oleada de chistes que se difunden por las redes.