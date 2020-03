Houseparty: una aplicación de videollamadas con juegos integrados

Este programa te permite hacer videollamadas al mismo tiempo que te divertís jugando con amigos o tu familia desde un teléfono móvil

Houseparty es una aplicación que funciona como multiplataforma para diferentes actividades sin tener que salir de casa. Tiene como base hacer videollamadas, pero su plus es ofrecer juegos, que pueden salvarte del aburrimiento por el aislamiento en casa con motivo del coronavirus.

Este programa lleva ya un tiempo en el mercado, pero su popularidad aumentó durante las últimas semanas a causa de la cuarentena. Facebook quiso comprarla, pero fue la empresa de videojuegos Epic Games quien se quedó con ella.

¿En qué se diferencia esta aplicación de otras como Skype o WhatsApp, que tienen disponible la posibilidad de comunicaciones grupales? Te permite hacer más cosas en mitad de la videollamada.

Es decir, podemos crear instancias para que se sumen otros usuarios y así tener una videollamada grupal. En estas salas el administrador podrá crear juegos y actividades para entretener al personal.

La empresa de videojuegos Epic Games es la dueña de Houseparty.

¿Qué es Houseparty?

Houseparty se autodenomina como "Face to face social network". Su principal función es realizar videollamadas, pero con ciertas características que lo diferencian del resto. Ofrecer diversión y reunir a los amigos, por ejemplo.

Con esta aplicación podés comunicarte a través de una videollamada, también disfrutar de ver a tus amigos o familia mientras se entretienen con un buen juego. De esta manera, es sencillo tener una sala en línea llena de personas preparadas para pasar un buen rato.

Juegos disponibles en Houseparty

* Head's Up: también conocido como el clásico juego "Quién es quién". En esta actividad aparecerá un cartel en la cabeza de cada concursante con una palabra para adivinarla. "Trending" es la opción gratuita para este juego, pero también podés comprar otras modalidades como el de Friends o Pretty Little Liars. Aquí el objetivo es adivinar a los personajes de esas series.

* Chips and Guac: En este juego se necesitan al menos tres personas. Consiste en un juego de cartas de asociación de palabras, y ha sido uno de los más buscados en la aplicación.

* Quick Draw: El objetivo de este juego es adivinar lo que la otra persona está dibujando en su pantalla.

* Trivia: El juego de preguntas de siempre con el que ponés a prueba tus conocimientos. Podés encontrar categorías como entretenimiento, cultura general o letras de canciones.

Houseparty te permite hacer videollamadas al mismo tiempo que te divertís.

¿Cómo funciona Houseparty?

La aplicación permite tener hasta ocho personas en una videollamada grupal. Se puede realizar una videollamada cerrada y privada, o dejarla abierta para que otras personas puedan sumarse sin la necesidad de haber sido invitados. También por eso se hace referencia a que es una fiesta, podés llegar con o sin invitación.

Paso a paso para usar Houseparty

Una vez tengas instalada la aplicación es necesario registrarse. Introducí una dirección de correo electrónico válida y llená el resto de los campos requeridos. Tenés la opción de vincularte con tu cuenta de Facebook.

Para agregar a tus amigos, Houseparty de dará en automático la lista de contactos que ya usan la aplicación, así que solo deberás seleccionarlos. También es necesario que des acceso a la cámara y el micrófono. Podés restringir la localización.

Cuando inicies la aplicación se abrirá inmediatamente la cámara frontal. Para comenzar una videollamada solo debes deslizar la pantalla hacia arriba y comenzar a añadir a los contactos con los que desees conectar.

Si alguno de tus contactos se encuentra en línea la aplicación te lo hará saber. Solo necesitás dar clic en "join" para comenzar la videollamada. Cualquiera de tus contactos puede acceder a tu videollamada en cualquier momento, por eso es importante que si no deseas que esto ocurra, configures la privacidad antes de iniciar una videollamada.

Houseparty tiene cuatro juegos disponibles.

Atención con los permisos de Houseparty

Aunque, en teoría, tus datos no deberían correr ningún peligro, es recomendable que a la hora de abrir la cuenta no aportes ni tu nombre auténtico ni tu fecha de nacimiento. Tené en cuenta que, a la hora de compartir información en Internet, el mejor dato es el que no se da.

Tras cumplir con todos los campos de registro, la plataforma te enviará al número que diste un SMS con una clave de verificación que es imprescindible para poder abrir la cuenta.

Llegados a este punto, Houseparty te solicitará permiso para acceder a tu agenda y a tu cuenta de Facebook para poder mostrarte los contactos que están empleando la aplicación.

Sin embargo, en caso de que no quieras compartir este tipo de información, puedes saltarla e ir añadiéndolos más tarde. También te pedirá permiso para acceder a tu ubicación, algo que no es recomendable que compartas con ninguna plataforma en línea.

Cómo realizar una conferencia con amigos en Houseparty

Para establecer una videollamada con único usuario, tenés que hacer clic en el icono con forma de cara que se puede ver en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción My ffriends.

Entonces, se desplegarán todos los contactos que utilizan la aplicación. Debés seleccionar aquel con el que deseas hablar y pulsar sobre el icono con el teléfono de color verde.

En el momento en que lo hagas, el otro usuario recibirá un mensaje en el que se le notifica la videollamada. Para que comience, él tendrá que aceptarla.

Si queremos que más contactos se unan a la videollamada, podremos hacerlo nosotros manualmente desde dentro de la conversación pulsando sobre "+" hasta llegar a ocho participantes.

Para evitar que más personas se unan, existe la opción del candado, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

¿Vale la pena Houseparty?

Depende. La situación de confinamiento en la que nos encontramos hace que este tipo de aplicaciones que te permiten interactuar con otras personas en la distancia merezcan la pena.

Sin embargo, la aplicación tiene algunas fallas, y todavía le queda mucho por mejorar. Sus puntos a favor son los siguientes:

* Videollamadas grupales de hasta 8 personas.

* Podés jugar a varios juegos por videollamada.

* Es gratis, al igual que estas aplicaciones de videollamadas.

Sus puntos en contra son los siguientes:

* La aplicación está disponible solo en inglés, y sus juegos también.

* Falta variedad de juegos.

* La interfaz es muy poco intuitiva y cuesta acostumbrarse a ella.

Houseparty y la razón de su éxito

El éxito de Houseparty se puede discernir por varios detalles. El primero es que se trata de un "plug and play"; es simplemente instalarla, seguir unos sencillos pasos y en menos de 5 minutos ya estás chateando con tus amigos.

Otras aplicaciones como Skype o Teams pecan de esto, ya que son menos accesibles, al menos de inicio, aunque son más versátiles para el teletrabajo.

Otro de sus pilares es su sencillez; esta aplicación está destinada a funcionar entre familias y no para empresas, por lo que es ideal para que sirva como herramienta de comunicación privada y no tanto como una aplicación para hablar con tu clase o equipo de trabajo. Además, es gratuita.