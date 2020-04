El tráfico de las telco-pyme crece 50%: piden medidas para manejar la urgencia y avanzar con redes de fibra óptica

Las pyme telco enfrentan no sólo el crecimiento del tráfico de internet en los hogares sino las dificultades para hacer despliegues de red y cobranzas

Mientras crece el tráfico de internet en los hogares, desde donde se teletrabaja y desde el Gobierno nacional se encaran decisiones y se bajan mensajes orientados a su uso responsable, los proveedores de internet pequeños, que brindan sus servicios en las provincias del país, sortean diversos desafíos que van desde cómo manejar las mayores demandas de ancho de banda hasta cómo asegurarse el pago de los servicios que prestan ante un crecimiento de 40% a 50% en su tráfico.

Se trata de un desafío en varios frentes y en los que entran en juego diversas variables, que van desde la mayor demanda de ancho de banda y la infraestructura deficiente para satisfacer esa demanda al usuario final.

De fondo vuelven a surgir los problemas que enfrentan estas pyme de internet cuando piden los permisos para desplegar nuevas redes de fibra óptica, o cuando quieren tener acceso a postes que son explotados de manera exclusiva por otros prestadores que no quieren compartir esa infraestructura. Historia que ya fue contada por iProfesional.

En la Argentina el 68,3% de los hogares tiene acceso a internet a través de diversas tecnologías. La fibra óptica tiene aún baja participación en el total, alrededor de 1 millón de conexiones que equivale al 10% del parque total de accesos, según información de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) en base a los datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El cablemódem continúa siendo la tecnología más extendida, con el 52,4% del total de los accesos del país, aunque todavía queda una parte muy importante en ADSL (35%) y otra, pequeña, en wireless (3,7%), según el reporte de CABASE que reúne los datos oficiales hasta el tercer trimestre de 2019.

Sin embargo, el 80% de los prestadores pequeños de internet, los que atienden a las distintas localidades de las provincias brindan sus servicios en esta tecnología. Esas redes no dan más.

Todos en red

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina las redes de telecomunicaciones comenzaron a registrar un aumento del tráfico. Hasta ahora, esos incrementos se mantienen en los niveles normales, aunque los cambios se producen en las horas picos. Ya no es más entre las 9 y las 12 de la noche, ahora empiezan más temprano. Gestionar esas mayores demandas con tecnología vieja es un desafío.

Los prestadores del interior encaran distintas estrategias, según la zona en la que operan, la tecnología con la que trabajan y las nuevas demandas.

"En vacaciones la gente no está en su casa, está al aire libre. Y la demanda es por la noche. Pero ahora, como sí están todo el día, el tráfico comienza a crecer a partir de las 14 y hasta las 2 de la mañana. Teníamos contratada una capacidad determinada que se modificó. Pero también tuvimos que bajar los planes. Los que iban de 12 o 15 mb para arriba ahora son de 8 mb porque de esa manera se puede mantener el servicio", dijo a iProfesional, Marcelo Tulissi, presidente de Correa Radiovisión.

El problema no pasa por obtener capacidad de los mayoristas, aunque a veces algunos retaceen o quieran imponer condiciones que los pequeños prestadores no pueden sostener en el tiempo. El problema pasa porque, por más que reciban más ancho de banda, no podrían distribuirlo entre sus clientes porque el equipamiento con que cuentan no da para más. Tienen la infraestructura colapsada.

"Los que damos servicio por aire estamos más complicados. Algunos prestadores del interior pudieron desplegar redes de fibra óptica y están en mejor situación. Pero los que no ya estamos entregando la totalidad de lo que podemos en términos de capacidad", sostuvo Rodolfo Bianchi, presidente de Eco WiFi, que brinda internet en San Rafael, Mendoza.

En este lugar, además, como en todos los que se están produciendo lluvias en esta época, suman un problema adicional. Cuando hay tormenta o cae granizo, como en el caso de San Rafael, esos equipos que están al aire libre dejan de funcionar. Y entonces no hay internet.

"Los cambios que introdujeron Netflix y Youtube para descomprimir el ancho de banda nos ayudan mucho a los ISP por aire porque permite tener menos congestionado el tráfico. A nosotros nos aumentó entre 40% y 50% pero a veces se ameseta y eso sucede cuando la red no da más", amplió Bianchi.

Hay coincidencia en que ninguno de estos problemas sucedería con una red de fibra óptica. ¿Y por qué estos pequeños prestadores no han avanzado con esa tecnología? Los que han querido se han encontrado con los problemas de siempre: burocracia en los municipios para obtener los permisos y/o problemas con el uso de la infraestructura compartida, básicamente los postes que continúan en muchos lugares del país siendo recurso exclusivo de una cooperativa, o una empresa, o una torrera.

"Yo consumía 10 gb en mi red, y anoche ese consumo se disparó a 14 gb. Había pedido una ampliación de capacidad antes de que se tomaran las medidas por el coronavirus, de modo que el 60% de la demanda la cubro con las CDN propias (redes de distribución de contenido que acercan el contenido que está en el exterior y permite un mejora en su delivery)", detalló, por su parte, Marcelo de Ambrosio, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy).

El directivo también señaló que, cuando van a un proveedor mayorista y le piden más capacidad, el contrato que viene es por un año. Y está claro que esta mayor demanda de ancho de banda es coyuntural, que se necesita más ancho de banda pero que, una vez que se comience a volver a la normalidad, con la actividad económica y la escolar, esa demanda bajará.

"No tenemos, a veces, la capacidad para la entrega de más ancho de banda y, a veces, para distribuirla Se necesita conectar la fibra óptica de un lado y de otro. Pero si vas a Mendoza, es monopólico el uso de los postes porque Edemsa le dio el uso a dos empresas de televisión. En provincia de Buenos Aires Eden tiene la exclusividad con American Tower que no te deja porque quiere hacer la fibra para alquilártela y tampoco se puede usar, la municipalidad de Junín tampoco le da a su propia empresa de telecomunicaciones los permisos para usar los postes. En La Pampa estamos bajo una ley que puso muy caro su uso", describió de Ambrosio.

Por esa razón trabajan en estos días en una serie de pedidos que elevarán al ENACOM, a cargo de Claudio Ambrosini, organismo con el que mantienen contacto fluido para que estas cosas comiencen a resolverse de una manera en donde todos puedan desplegar nuevas redes sin tantos obstáculos, tal como ha sido la historia de los despliegues de infraestructura en la Argentina. No sólo para los pequeños prestadores sino también para los grandes.

"Está todo sobrecargadísimo. Falta infraestructura. Estuvo muy bien que Fox abriera su contenido premium de manera gratuita hasta el 31 de marzo, cosa que HBO no hizo, porque nos ayuda a descomprimir la situación. Se puede ver por la tele lo que también está en el streaming", explicó Tulissi.

Cobranza y después

Otro de los problemas que enfrentan los pequeños prestadores tiene que ver con el pago. Por un lado, y principalmente, la resolución del BCRA que prohibió a los unipersonales que descuenten por CBU. "Soy unipersonal porque la licencia de telecomunicaciones está a mi nombre. Y por atacar a los prestamistas nos mató a todos los demás", agregó de Ambrosio.

En un sentido similar se expresó Bianchi quien sostuvo que, en lo inmediato, "la problemática es la cobranza porque todavía hay gente que no está bancarizada y porque la mitad de los clientes paga en efectivo en el local. Como los locales están cerrados nos quedó un 30% o 40% de cobranza por hacer".

El tema de la cobranza, más allá de la situación expuesta por el presidente de Cacpy, también desnuda que el cobro en efectivo continúa siendo una práctica extendida en un sector que podría incorporar soluciones de pago tecnológicas amigables, inclusive, con los adultos mayores, tal vez los más reticentes a recurrir a esa alternativa.

Algunos prestadores admiten esta "dejadez" en el uso de medios de pago electrónicos que, además, transparentan mucho más la operación, mientras otros apuntan que no es tan fácil implementarlas.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, la cámara que nuclea a las cooperativas de telecomunicaciones más importantes, sostuvo que en estos días se les han planteado muchos desafíos a estas empresas. Entre ellas, "la necesidad de una rapida adaptación y creatividad para lograr que la conectividad no se ponga en cuarentena. Siendo la conectividad un servicio esencial, es la prueba de fuego para demostrar que el sector cooperativo está a la altura de la circunstancias, conectando el país con una lógica federal, con el foco puesto en el interior", indicó.

Y añadió, con una mirada más optimista, que esta situación "nos puso a trabajar más unidos como equipos, conectados por algo más que un objetivo empresarial; a la digitalización de todos los procesos externos e internos, a ser más eficientes y productivos".

Los consultados coincidieron en estar en contacto con el ENACOM para encontrar, entre los distintos actores del sector de la conectividad y de la infraestructura, salidas que permitan agilizar los despliegues de nuevas redes o responder a las demandas que la situación de emergencia exige hoy y, seguramente más, en las próximas semanas.

La conectividad es esencial y el hecho de estar en casa para prevenir mayores contagios y evitar un colapso en el sistema sanitario cuando se den los picos de afectados por coronavirus está mostrando que, además de despliegues de redes móviles, también se necesitan redes de banda ancha fijas eficientes. En todas las localidades del país.