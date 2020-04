Para 6 de cada 10 jugadores, los videojuegos son una forma de combatir el aburrimiento

Clásicos como Angry Birds, Candy Crush, Plants versus Zombies, o Preguntados y Apalabrados llevan años en los corazones y las mentes de los usuarios

Todos los desestiman, pero no hay nadie que no tenga uno en el celular. No, no nos referimos a los memes de gatitos sino a los juegos casuales, el pan nuestro de cada día.

Esa categoría abarca una gran variedad de géneros, con el rasgo común de que son juegos más bien sencillos que se usan en sesiones cortas. Los que uno abre un rato en momentos de espera y de aburrimiento, o para tener las manos ocupadas mientras hacemos otra cosa.

Aunque el término es un poco despectivo, se trata de un sector fundamental de la industria, tanto en volumen de usuarios como en generación de ingresos. Según AppAnnie, los juegos casuales representan el 82% de las descargas de las app stores, con los subgéneros Arcade (47% del total) y Puzzle (21%) a la cabeza.

Para comparar, los juegos core o mid-core, que son móviles con "gustito" a PC o consola, se llevan el 55% del tiempo de juego y el 76% de la recaudación, lo cual indica que los jugadores realizan en comparación más compras in-app. Sus temas, mecánicas y estéticas los acercan a títulos más complejos, y suelen requerir mayor atención y compromiso.

Por otro lado, los juegos de casino, en los que se apuesta dinero real, representan el 1% del tiempo de juego pero el 6% del gasto.

Según el estereotipo los gamers casuales no sienten pasión por los juegos, pero la popularidad y la longevidad de los títulos demuestran lo contrario. Clásicos como Angry Birds, Candy Crush, Plants versus Zombies, o Preguntados y Apalabrados llevan años en los corazones y las mentes de los usuarios.

¿Y cuál es el gran atractivo? Según los adeptos a los videojuegos (de cualquier tipo y para cualquier plataforma), el motivo principal por el que los usan es para combatir el aburrimiento (61%). Divertirse con amigos (38%), perfeccionar sus habilidades (37%) y disfrutar la competencia (36%) son algunos de los que le siguen, de acuerdo con una encuesta de Global Web Index.

Pero no se trata sólo de no tener nada que hacer, pues los videojuegos son un gran aliado de los adictos al multitasking. El 70% de los gamers móviles (73% de las mujeres y 62% de los varones) juegan mientras miran televisión, por ejemplo.

Así, ya sea en casa o en la calle, en los ratos libres o haciendo dos cosas a la vez, los juegos casuales hacen nuestra vida cotidiana más entretenida.

(*) Chief Revenue Officer de Etermax y líder de Flame Ads.

