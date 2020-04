iPhone y Android buscan avisar si te acercas a alguien contagiado con coronavirus

Ambos tecnológicas firmaron un acuerdo para que sus respectivos móviles nos ayuden en estas tareas de protección a través de un servicio de rastreo

Algunas de las grandes firmas tecnológicas quieren ayudar a la población a sobrellevar de la mejor manera la cuarentena y la pandemia por el coronavirus, algo a lo que se suman dos gigantes como Apple o Google.

Una de las principales medidas que se están tomando es el confinamiento en casa. De ese modo se evita el contacto, en la medida de lo posible, con posibles afectados por la pandemia, indicó el sitio Adslzone.

Pero eso no quiere decir que en nuestros hogares no podamos seguir usando nuestros teléfonos inteligentes, Smart TV, consolas de juegos, etc. Pero estos productos no solo nos ayudarán a pasar el rato, sino que firmas como las mencionadas Apple o Google quieren que los móviles también nos sean de ayuda en esta lucha. Todo ello, claro está, a través de sus correspondientes sistemas operativos iOS en los iPhone, y Android.

Para todo ello ambos gigantes tecnológicos han firmado un acuerdo para que sus respectivos móviles nos ayuden en estas tareas de protección. Básicamente lo que se va a hacer para todo ello es lanzar algunas APIs que determinados desarrolladores de aplicaciones y plataformas puedan usar en sus proyectos. Estas serán válidas tanto para Android como iOS y gracias al Bluetooth de los dispositivos, estas puedan avisar a los usuarios si han entrado en contacto con alguien afectado por el COVID-19.

Te puede interesar WhatsApp: cómo salir de un grupo sin que se den cuenta

Aquí se quiere cumplir varios objetivos prioritarios, por un lado la celeridad a la hora de crear las APIs. Además igualmente se quiere que sean lo más efectivas posible, y otro aspecto de extrema importancia será la privacidad de los afectados. Por lo que se está sabiendo ahora, estas aplicaciones estarían disponibles en las dos tiendas oficiales de Apple y Google.

Eso sí, debemos tener en cuenta que el lanzamiento no se realizará hasta el próximo mes de mayo con la llegada de las primeras APIs. A partir de ese instante, algo que se llevará a cabo a lo largo de los próximos meses, ambas firmas desarrollarán un servicio de rastreo de contactos con el fin que os comentamos.

De este modo, aquellos usuarios que, de manera privada se hayan registrado en la nueva plataforma, ya sea en Android o en iOS, obtendrán identificadores no personales. Estos se usarán para avisar el resto, todo ello gracias a la tecnología Bluetooth, de si han entrado en contacto con una persona que tiene o ha tenido el virus. Claro, aquí no se revelará dato alguno personal del afectado, ya que la privacidad en este aspecto será muy importante.

Además todo esto podrá ser utilizado por los gobiernos que deseen lanzar aplicaciones propias y oficiales con el fin de poder tomar esta medida extra de precaución contra el COVID-19.