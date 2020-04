Cómo hacer llamadas en Skype a la manera de Zoom

Meet Now es ideal para usar en una computadora portátil o en un navegador de escritorio. Es compatible con Microsoft Edge y Google Chrome

Skype ha impulsado su servicio con una nueva función llamada Meet Now, que te permite iniciar una videollamada o una reunión sin tener que registrarte para obtener una cuenta o descargar la aplicación de Skype en tu escritorio.

Con esta alternativa Skype quiere competir con Zoom, que experimentó un aumento masivo de usuarios después de que comenzaron las cuarentenas y órdenes de trabajar desde casa por la pandemia del coronavirus.

Skype es propiedad de Microsoft, que tiene su propia plataforma de videollamadas para empresas llamadas Microsoft Teams. Pero la herramienta Meet Now de Skype parece estar dirigida tanto a los consumidores que desean chatear con amigos, familiares y pequeñas empresas que buscan una solución más barata.

Meet Now es ideal para usar en una computadora portátil o en un navegador de escritorio (es compatible con Microsoft Edge y Google Chrome, pero no con Firefox). Sin embargo, si la usas desde un teléfono, necesitas descargar la aplicación Skype, aunque no necesitas una cuenta de Microsoft.

Todas las funciones de reunión habituales de Skype funcionarán en las llamadas Meet Now, incluida la capacidad de compartir tu pantalla, grabar una llamada, activar la función de desenfoque del fondo y usar la función de chat.

Los enlaces de la reunión no tienen fecha de vencimiento, por lo que puedes crearlos con anticipación y hacer que las personas se unan en cualquier momento, según Skype.

Siempre que tengas el enlace, puedes iniciar la llamada, ya sea que la hayas creado o solo seas un participante. Los enlaces se pueden volver a usar en el futuro: una vez que los tengas, puedes usarlos para unirse al chat en cualquier momento que desees.

Cómo usar Meet Now de Skype para hacer una videollamada: Entra en la página principal de Meet Now de Skype. Haz clic en Crear una reunión gratuita. Aparecerá un cuadrito con un enlace único y la posibilidad de compartirlo copiando y pegando, o mediante Outlook o Gmail.

Inicia tu llamada desde ese mismo cuadrito haciendo clic en Iniciar llamada. Esto funciona como otras llamadas de Skype, ya que no podrás ver nada hasta que la otra persona inicie sesión. Cuando se abra la llamada, se te pedirá que te unas como invitado o que inicies sesión en tu cuenta de Skype, si tienes una.

Si haces clic en unirse como invitado, te pedirá que ingreses tu nombre y presiones unirse. Se te dirigirá a una página con los otros miembros que invitaste, donde podrás enviar mensajes a través del chat o iniciar la llamada. Skype te pedirá permiso para usar tu cámara y micrófono.

Si inicias sesión en tu cuenta de Skype, verás el cuadro de chat y la posibilidad de iniciar la llamada a través de la aplicación Skype.