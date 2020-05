Este es el sitio más peligroso en un supermercado

Es posible que una persona se contagie de la covid-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus que dio vuelta al mundo

Sandra Kunz quiso seguir trabajando como cajera de la empresa Walmart, incluso cuando el coronavirus se extendió. A pesar de sufrir una enfermedad pulmonar, la mujer de 72 años en Aurora, Colorado, necesitaba recibir su salario, según relató su hermana Paula Spellman. Su esposo, Gus, tenía una herida y estaba sin trabajo, de manera que la pareja tenía facturas pendientes por pagar.

Kunz murió el 20 de abril por complicaciones relacionadas al coronavirus, dijo su hermana. Gus, quien también estaba contagiado, falleció dos días antes que su esposa.

Aunque no está claro cómo el matrimonio contrajo el virus, Spellman señaló ante la cadena televisiva CNN que su hermana había expresado su preocupación por los clientes de Walmart que tosían en la caja registradora.

"Me habría gustado que ella no trabajara allí. Desearía que hubiera tomado una licencia", sostuvo Spellman. "Me da rabia porque ella debió haber estado más protegida", insistió.

Walmart aseguró que ha instituido múltiples medidas de seguridad en sus tiendas, incluyendo la provisión de máscaras y la instalación de protectores contra estornudos, o barreras de plexiglás, para proteger a sus trabajadores del coronavirus.

La caja registradora se ha convertido en el lugar más peligroso de los supermercados, según expertos de salud pública y de seguridad para los trabajadores. Cada producto que los cajeros tocan, escanean y empacan ha sido ya manipulado por clientes y otros empleados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que es posible que una persona se contagie de covid-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus.

El trabajo también implica estar cerca de los clientes a solo un brazo de distancia todo el día, en lugar de los 2 metros recomendados por los CDC, lo que hace que el distanciamiento social sea casi imposible, añadieron estos expertos.

Los riesgos para los compradores también aumentan mientras avanzan hacia la caja registradora. Si un cajero está infectado podría contagiar a los clientes.

"El lugar del cajero continúa siendo el más peligroso, ya que cada cliente pasa por esta área y permanece allí durante un cierto tiempo mientras los comestibles avanzan por el mostrador", explicó Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad de California, Riverside.

"Los trabajadores con mayor riesgo son aquellos que tienen el contacto más directo con otras personas", apuntó Brian Brown-Cashdollar, director de programa en el Consejo de Seguridad y Salud Ocupacional del Oeste de Nueva York, un grupo de defensa de la seguridad de los trabajadores. Los cajeros "tienen la mayor exposición".

Spellman indicó que su hermana le expresó la preocupación que tenía por trabajar detrás de la caja registradora sin una máscara. Walmart sostuvo que las mascarillas estaban disponibles para los trabajadores desde finales de marzo, incluyendo la tienda de Kunz, y el 20 de abril comenzó a exigir a los empleados que las utilizaran.

Un portavoz de Walmart aseguró: "Nuestros corazones están con Sandy Kunz y sus seres queridos. Su pérdida muestra el impacto devastador del virus covid-19" (en rigor, la covid-19 es la enfermedad, el virus es el SARS-Cov-2).

Walmart añadió que, además de ofrecerles máscaras a sus empleados, también tomó otras medidas a principios de marzo, como agregar marcas de distanciamiento social y limpiar la superficie de las cajas registradoras con mayor frecuencia. Posteriormente, en los primeros días de abril, la compañía instaló protectores contra estornudos y comenzó a limitar el número de clientes dentro de los locales.

Los minoristas han intensificado sus acciones de seguridad a medida que evoluciona la guía de los CDC sobre el virus. Además de Walmart, Target, Kroger, Whole Foods y otros han instalado protectores contra estornudos en las cajas registradoras y han agregado marcas de distanciamiento social en las filas.

Los almacenes también están limitando el número de clientes dentro de las tiendas y desinfectando las estaciones de pago con frecuencia. Adicionalmente, las compañías han ampliado las opciones de pago que no requieran contacto para que los clientes no deban tocar pantallas o ingresar sus contraseñas.

Sin embargo, algunos expertos en salud pública y defensores de los trabajadores creen que las medidas no son lo suficientemente estrictas para proteger a los cajeros, a otros empleados y a los clientes.

Por ejemplo, los principales minoristas como Kroger, Target y Whole Foods no exigen que las personas que entran a hacer sus compras usen máscaras faciales, a excepción de los estados y las ciudades donde la medida es obligatoria. Y los trabajadores también se quejan de que los requisitos a menudo no se cumplen.

Si bien la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, perteneciente al Departamento de Trabajo, señala que las tiendas deberían considerar abrir otras cajas registradora para mantener a los trabajadores a salvo, esto no es un requisito y muchas tiendas no implementan la medida, advirtió John Grant, presidente del Local 770 del sindicato United Food and Commercial Workers en California, que representa a 20.000 trabajadores de supermercados. Alrededor del 27% de los empleados locales que se enfermaron por el virus han sido cajeros, señaló Grant.

Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista de salud en la Escuela de Salud Pública Chan de la Universidad de Harvard, dijo que los cajeros "necesitan máscaras N95 tanto como los trabajadores de la salud".

Él considera que todas las tiendas también deben proporcionarles a sus cajeros protectores faciales, porque muchos portadores de coronavirus son asintomáticos. En China, las tiendas están desinfectando el efectivo, y Estados Unidos "también debería hacerlo en algún momento".

Los cajeros también aseguraron que los límites en el número de clientes dentro de las tiendas se implementan de manera desigual y que es difícil mantener a las personas separados en filas.

En el Walmart donde trabajaba Kunz en Aurora, por ejemplo, el departamento de salud pública local ordenó que la tienda cerrara, lo que se debió en parte a las quejas de "falta de distanciamiento social" y "demasiadas personas en la tienda al mismo tiempo". Desde entonces, el departamento permitió la reapertura del local y dijo que tiene "buenas medidas de seguridad y salud".

Las barreras de plexiglás que las compañías instalaron son de ayuda limitada, destacaron algunos cajeros, porque los clientes se inclinan sobre o alrededor de ellas para hablarles.

"No nos protegen adecuadamente", manifestó un cajero de la cadena Target en el estado de Louisiana, afiliado al grupo de defensa de trabajadores Target Workers Unite. El empleado solicitó el anonimato por temor a represalias. "Hay una brecha considerable en el plexiglás en cada caja registradora", añadió.

Un representante de Target se negó a comentar sobre el plexiglás, pero sostuvo: "Hemos introducido decenas de nuevas medidas de seguridad en nuestras tiendas", las cuales incluyen recordarles a los clientes a través de altavoces que estén atentos las reglas de distanciamiento social.

"En cualquier situación, si un miembro del equipo se siente incómodo con realizar alguna una tarea específica, los motivamos a tener una conversación con su líder para determinar si hay actividades alternativas que podrían realizar", indicó la compañía.

Las empresas han ampliado el uso del autopago en los últimos años, pero esto también implica riesgos. "El autopago puede hacer que el distanciamiento físico sea un desafío debido a la frecuente necesidad de asistencia del cliente", dijo la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California en sus pautas.

Los trabajadores deben limpiar las estaciones después de cada cliente, explicaron los empleados, y manejar las compras de alcohol es especialmente difícil. Esto se debe a que un trabajador tiene que pedirle una identificación al cliente, el cliente debe quitarse una máscara y luego el trabajador debe verificar para asegurarse de que coincidan.

También hay otras preocupaciones: "En el autopago, los clientes tienden a rodearte cuando necesitan ayuda, incluso con los recordatorios de distanciamiento social", relató un trabajador de Target en Carolina del Norte que está en la caja registradora un tiempo parcial y también ayuda con el autopago. Este empleado habló bajo condición de anonimato. Target se negó a comentar.