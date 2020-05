Así verás en tu teléfono las alertas de posible contagio de Covid-19

El sistema funciona vía Bluetooth asociado a una aplicación que tendrán que desarrollar las autoridades sanitarias de cada país

Apple y Google anunciaron en abril que trabajarían juntas en un sistema anónimo y descentralizado que permita realizar la trazabilidad de la Covid-19 de forma automática, usando la función Bluetooth de los teléfonos iPhone y con el sistema operativo Android.

La primera versión de este sistema está lista para ser implementada y ambas compañías han mostrado cómo se configurará esta opción dentro de los dispositivos y qué notificaciones recibirá el usuario que haya estado cerca de alguien que haya dado positivo por la Covid-19.

El sistema funciona asociado a una aplicación que tendrán que desarrollar las autoridades sanitarias de cada país. Apple y Google sólo proveerán las API (puntos de enlace de las aplicaciones con funciones del sistema operativo) para que sea posible desarrollar estos programas, y un código de ejemplo para ayudar a los desarrolladores a crearlas.

Las compañías sólo permitirán una aplicación por país para ayudar a coordinar los esfuerzos de respuesta, aunque en países que tengan el control del sistema sanitario distribuido por regiones podrá hacer excepciones. Estas aplicaciones tendrán prohibido acceder a los servicios de localización del teléfono para reforzar la privacidad y minimizar riesgos de seguridad.

En un primer momento, el soporte de trazabilidad estará asociado a estas aplicaciones oficiales creadas por las autoridades sanitarias pero el plan a largo plazo es que incluso personas que no las tengan instaladas puedan recibir notificaciones si han estado cerca de alguien que haya podido contagiarles.

Al instalar la aplicación correspondiente a su país o región, el usuario verá una pantalla explicativa con el funcionamiento del sistema y una notificación que le pedirá activarlo. Este proceso de alta es similar en iPhone y Android.

Ambos sistemas operativos han incorporado el soporte para estas aplicaciones de trazabilidad en las últimas actualizaciones de seguridad, pero se encuentra desactivado por defecto.

Una vez en funcionamiento el usuario no tendrá que hacer nada más. El sistema de trazabilidad funciona en segundo plano, no consume apenas batería y no requiere tener la aplicación de las autoridades sanitarias abiertas.