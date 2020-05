¿Cómo deberán trabajar ahora las agencias de viajes?

El Gobierno habilitó a a "operar en un Local Virtual", con dominio "tur.ar", para no tener que cumplir con el requisito del local público

Las restricciones a la circulación de personas por el coronavirus golpearon duro al sector turístico, con problemas para las grandes aerolíneas y también para las agencias de viajes​.

En este contexto, el Gobierno autorizó el cierre temporario de las agencias y la atención a través de "locales virtuales", según resoluciones aparecidas en el Boletín Oficial.

En la Resolución 195/2020, el Ministerio de Turismo y Deporte autoriza a la "suspensión de actividades y el cierre temporario" de las agencias de viaje. La medida rige hasta el 31 de diciembre.

Está destinada a aquellas entidades que no puedan cumplir con la normativa vigente, específicamente con los los incisos a, c y d del artículo 9° del Registro de las Agencias de Viajes (Decreto N° 2.182/1972), incumplimientos que podrían derivar en la pérdida de sus licencias.

Se trata de las siguientes condiciones: mantener una organización turística nacional e internacional con las sucursales, corresponsales o delegados que le sean necesarios para poder asegurar una eficiente prestación de sus servicios; poseer los elementos necesarios de información técnica y de consulta vinculados con la actividad especifica que realizan; y disponer de un local para la atención al público.

Con respecto a este último punto, mediante la Resolución 194/20, el Ministerio habilitó a las agencias de viajes a "operar en un Local Virtual", con dominio "tur.ar", para no tener que cumplir con el requisito del local público.

debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, los vuelos se encuentran suspendidos hasta el 1º de septiembre.

Durante el período de cierre temporario, las agencias de viajes, algunas de las cuales habían suspendido el reembolso de pasajes, deberán cumplir con los compromisos "que resulten exigibles, contraídos con anterioridad a la fecha de suspensión de sus actividades". La solicitud de suspensión y cierre temporario puede gestionarse a través del portal Trámites a Distancia.

El pedido de alta, que puede ser realizado en cualquier momento del año hasta 15 días hábiles antes del 31 de diciembre, se tramitará ante la Dirección de Agencias de Viajes. En caso de no hacerlo antes de la fecha límite, se perderá la licencia.

En sus fundamentos, el Ministerio afirma que "como consecuencia de la emergencia que atraviesa el país, el turismo en general y las agencias de viaje en particular se vieron sumamente afectados".

En la actualidad, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, los vuelos se encuentran suspendidos hasta el 1 de septiembre. También está suspendido, salvo algunas excepciones, el servicio de transporte interurbano, interjurisdiccional e internacional.

La hotelería es otro sector afectado por la pandemia.

Agencias de turismo en el filo de la navaja

Los vaticinios más optimistas señalan que todo el 2020 está perdido por completo. Los menos sostienen que el turismo recién podría retomar la normalidad en el transcurso de dos años. Es un momento de desastre pero también de impotencia, porque sabemos que para el turismo no habrá ningún tipo de flexibilización. Hasta tanto no aparezca una solución médica seguiremos así, con la certeza de que habrá un grupo muy grande empresas que cerrará", dijo a iProfesional, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, comentó que aún si les permitiera trabajar las empresas que viven de comercializar tickets, paquetes, destinos, no tendrían un público ni tampoco expectativa de tenerlo en el corto plazo.

"¿Qué se podría vender? ¿Quién compraría? Por otro lado, si existiera ese interés ¿para qué momento se haría la compra? Son interrogantes que dejan en claro que no hay horizonte a la vista para la actividad. Sin posibilidades, las agencias y toda la actividad están en una situación terrible", expresó.

"Hoy no se puede comprar un ticket con vistas a viajar en el 2021. Por otro lado ¿quién se arriesgaría a sacar un pasaje para noviembre o diciembre? Nada garantiza que se pueda viajar. Ni se sabe qué ocurrirá en los eventuales destinos", añadió.