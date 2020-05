Alerta por falla de seguridad en Thunderbolt que afecta a millones de computadoras

No hay una forma de solucionar el fallo mediante software. Por lo tanto, la única forma de protegerse sería desactivar el puerto

Björn Ruytenberg, investigador de la Universidad de Tecnología de Eindhoven, Holanda, ha descubierto siete vulnerabilidades en los puertos Thunderbolt que pueden ser explotado para atacar cualquier equipo Windows o Linux (macOS no está afectado) fabricado antes de 2019 y sin dejar rastro, si bien necesita acceso físico al dispositivo.

La técnica, a la que ha llamado Thunderspy, puede saltarse la pantallla de bloqueo e incluso la encriptación en cuestión de minutos. En algunos casos, eso sí, necesitaría retirar la carcasa de la computadora con un destornillador, por lo que no es tan sencillo realizar el ataque sin levantar sospechas.

El problema está en que tras acceder al equipo, no quedarían pruebas del ataque y, además, no hay una forma de solucionar el fallo mediante software. Por lo tanto, la única forma de protegerse sería desactivar el puerto o no abandonar nunca el equipo.

"Si tu computadora tiene uno de estos puertos, un atacante que tenga acceso a él brevemente puede leer y copiar todos tus datos, incluso si el disco está cifrado y tu equipo está bloqueado", explica en su página web.

Las computadoras portátiles de Apple usan Thunderbolt.

Además, a diferencia de los ataques de phishing o malware, no necesita la ayuda del usuario para descargar un programa malicioso o seguir un enlace. Sentido común, contraseñas, bloqueos y cifrado -las medidas recomendadas por los expertos en seguridad- no pueden hacer nada contra Thunderspy. "Todo lo que necesita el atacante son cinco minutos con el ordenador, un destornillador y un hardware fácil de transportar", advirtió el investigador.

Para saber si un equipo está afectado por la vulnerabilidad es posible descargar un programa desarrollado por estos investigadores o, sencillamente, fijarse en el puerto USB-C o MiniDisplay: si tiene el logo de Thunderbolt (un rayo), el equipo está expuesto a un ataque mediante Thuderspy. Si es posterior a 2019, eso sí, podría soportar protección Kernel DMA que mitigaría el alcance de un posible ataque.

El alerta se conoció en el contexto de amenazas múltiples por la expansión del teletrabajo a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Medidas de protección

El investigador plantea dos escenarios para protegerse. En el más estricto recomienda directamente dejar de utilizar Thunderbolt y desactivar el puerto (en principio, explican, podría usarse para cargar, pero no para el resto de funciones).

En el caso de no poder -o no querer- renunciar al puerto, la recomendación es conectar únicamente nuestros propios periféricos y nunca dejárselos a otra persona (podría sustituirlos o modificarlos), no dejar nunca el equipo desatendido si está encendido (incluso si se bloquea la pantalla con contraseña) y tampoco dejar de prestar atención a los periféricos. Lo más seguro será apagarlo o dejarlo hibernando.

Thunderbolt se identifica por el logo del rayo.

Qué es Thunderbolt

Esta tecnología, desarrollada por Intel y Apple, que ya la ha lanzado en muchos de sus dispositivos, está presente en equipos portátiles y de escritorio.Thunderbolt es aproximadamente 20 veces más rápido transfiriendo datos que el USB 2.0. En el caso del USB 3.0, que actualmente se está comenzando a extender, Thunderbolt es el doble de rápido. Los USB son vías de ataques por parte de la delincuencia informática.

Entre las empresas que adoptaron esta tecnología, Sony ha sido una de las primeras en posicionarse. También Asus en las portátiles de gama alta, así como Gigabyte que adoptó esta tecnología a sus placas base y de este modo aumentar su competitividad frente a Asus y ASRock.