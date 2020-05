Qué riesgos encierra el uso de la aplicación CuidAR según la mirada de los expertos

El uso obligatorio de la aplicación CuidAR para quienes tengan la autorización de circulación, tal como lo planteó el presidente Alberto Fernández en su conferencia de prensa del viernes pasado, en donde anunció el ingreso a la fase 4 de la cuarentena en todo el país, con excepción del AMBA, continúa generando polémica y distintas posturas entre la comunidad de especialistas en tecnología, sea a nivel técnico o legal, que consideran que presenta diversos problemas de seguridad y garantías.

La polémica ese instala porque, de acuerdo a las estimaciones de los especialistas, esa app debería ser descargada por unos 7 millones de personas a partir de este lunes, en virtud de la flexibilización paulatina del aislamiento, de acuerdo a los datos de Maximiliamo Firtman, un referente del sector informático, además de docente y desarrollador móvil.

Los expertos están advirtiendo que no debería ser obligatoria su descarga, y muchos menos asociarla al certificado de circulación que otorga el Gobierno nacional. La obtención de ese certificado, disponible en la página argentina.gob.ar, mostró problemas de funcionamiento al principio, cuando se establecieron las primeras actividades consideradas esenciales y, por esa razón, exceptuadas del aislamiento. Y aún hoy continúa teniendo inconvenientes, que no terminan de ser resueltos por la Secretaría de Innovación Pública. De su buen funcionamiento depende que, quienes vayan siendo exceptuados de la cuarentena, puedan tener su autorización tal como se dispone en los decretos y resoluciones del Gobierno nacional.

De ahí que parte de las críticas se concentran en la asociación de la app CuidAR con el certificado de circulación, muchas de las cuales se fueron expresando en las redes sociales desde el mismo momento en que el presidente hizo el anuncio, durante el fin de semana e, inclusive, este lunes.

"Esto sigue mal armado y no debería ser obligatorio tener el certificado en la app y condicionado a su uso. Tiene que haber opción de llevar el certificado en papel o en PDF o imagen. Y hacer el autotest por compu o en app sin capacidad de ubicación permanente", dijo en su perfil en Twitter, Javier Pallero, analista de políticas públicas para internet en América latina y el Caribe de Access Now.

El especialista comentó que ya en la mañana del lunes había policías pidiendo la descarga obligatoria de quienes tienen la posibilidad de circular desde este lunes. Sobre este punto, Leandro Ucciferri, de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), señaló a iProfesional que, "si las fuerzas de seguridad están realmente pidiendo la descarga de la aplicación es un problema porque lo que se debe buscar es la salud pública y no la seguridad pública".

"Hay varias cuestiones con esta app y todas se mezclan. Que pidan el número de DNI, más el de trámite, más la geolocalización es un problema porque cuando se trata de cuestiones vinculadas con los datos personales se deben pedir los mínimos necesarios", aclaró.

Consideró que la primera pregunta que deberían hacerse es "¿para qué va a servir la app? Y en ese contexto no hace falta que sean con mi DNI. Para hacerse un autotest se puede llevar a una página web y listo, y sin olvidar que esto depende de la buena fe de la gente. Y la geolocalización no ha sido claramente definida para qué. No se trata de un app para determinar quién estuvo en contacto con quién. Entonces, ¿para qué quieren la geolocalización?", insistió.