Una plataforma digital busca comprar derechos de transmisión deportivos en la región

Se trata de una de las principales compañías tecnológicos del mundo. Ya incursionó en las transmisiones deportivas en otros continentes

Amazon Prime Video también quiere meterse en el mundo del deporte. Y mientras gran parte del mundo está suspendido, la plataforma de streaming de Jeff Bezos está a la búsqueda de comprar derechos de transmisión deportivos de juegos no tradicionales en la región.

La compañía, que crece en cantidad de suscriptores y busca seducir a nuevos usuarios con contenidos de calidad, viene incursionando a paso lento y seguro en el mundo de los deportes, aunque en Europa y los Estados Unidos. Ahora, el objetivo es poner un pie en América latina. Pero, no irá en busca del fútbol, al menos en esta primera fase. No estaría en sus intenciones desafiar a los grandes dueños de derechos del deporte pasión de multitudes como FOX.

El camino elegido es de aquellos deportes que arrastren a muchos fanáticos sin que, necesariamente, se trate de pasión de multitudes.

¿Y por qué irían? Por las ligas menores de fútbol, por el fútbol femenino, por el básquet, por el boxeo, según lo que pudo saber iProfesional. Es decir, por todas aquellas actividades deportivas que muestren la posibilidad de generar un negocio vía las plataformas digitales. Especialmente, porque los medios tradicionales como la televisión siempre se ha mostrado remisa a sumar a deportes considerados menores.

Amazon Prime Video se ve en la Argentina y en la región a través de Movistar

Amazon Prime Video tiene presencia en la región a través del acuerdo de contenidos con Movistar. La plataforma de contenido está integrada en el servicio de streaming de la operadora de telecomunicaciones desde el último cuatrimestre del año pasado.

Respecto de la búsqueda que encara en la actualidad, Amazon dio sus primeros paso en la transmisión de eventos deportivos en 2017, cuando compró derechos de retransmisión de Rollang Garros. Luego, pagó u$s40 millones por los derechos exclusivos de televisión para la transmisión del Abierto de Estados Unidos en el Reino Unido. En su país de origen, Estados Unidos, Amazon también había incursionado en la transmisión de la Liga de Hóckey sobre Hielo (NHL) además de la National Football League (NFL).

Amazon Prime Video se sube a distintas plataformas y suma diversas actividades para ampliar su oferta de entretenimiento

Con el fútbol debutó en 2018 cuando adquirió un lote de 20 partidos de la Premier League, en Gran Bretaña. Se trató, tal como pretenderá hacerlo ahora en América latina, de un grupo de partidos que no habían despertado demasiado interés entre otros proveedores de servicios de entretenimiento y que representaron una oportunidad para el gigante del comercio electrónico en tierras europeas.

Entre Netflix y Facebook

Aunque en América latina el mercado de video on demand (VOD) es dominado por Netflix, con una participación de 46%, en segundo lugar se ubica Amazon Prime Video, con un market share de 8%, de acuerdo al reporte BB Book 2020.

Hasta ahora, la única plataforma digital que se metió en el mundo de los deportes en la región fue Facebook, que el año pasado compró los derechos para transmitir algunos de los partidos de la Liga Libertadores de manera exclusiva vía streaming, y la Copa Sudamericana.

Ese acuerdo con la Conmebol generó disputas entre los proveedores de televisión paga porque advirtieron que estaban teniendo algún tipo de competencia desleal, básicamente por las obligaciones tributarias que uno y otros tienen en el país.

Si bien ese acuerdo luego debió incluir también a los prestadores de televisión por suscripción la transmisión de los partidos que tenía Facebook en exclusividad, marcó un camino que ya no tendrá marcha atrás: el de la incursión de las plataformas digitales en los eventos en vivo. La red social de Mark Zuckerberg ya había hecho lo propio en 2018, cuando había adquirido los derechos de la Champions League.

Ahora, la empresa busca poner un pie en América latina, y con bajo perfil, tal como lo hizo en Europa, aunque allí el negocio del deporte como espectáculo no se reduce al fútbol. Por ahora, el fútbol no será el objetivo principal, no buscará plantearse a los gigantes de la transmisión en esta primera etapa. Pero ya está oteando el horizonte. Y otros deportes pueden encontrar en Amazon la oportunidad para generar ingresos adicionales a partir de la transmisión por internet.