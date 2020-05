¿Se viene el comunismo a Internet?: Trump acusa a Facebook, Twitter y Google de estar controladas por "la izquierda radical"

Con un argumento lindante con un grupo que convocó el 6 de mayo en la Argentina a salir a la calle para una "marcha contra el comunismo", el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a las principales redes sociales y a Google de estar controladas por "la izquierda radical" y anunció que su gobierno "está preparando medidas para corregir esta situación ilegal".

Trump lanzó esta acusación en su propio perfil en Twitter, sin dar pruebas ni datos datos acerca de estas medidas pero acompañando a un video de la periodista Michelle Malkin en el que denunciaba la falta de "espacios seguros"; para los conservadores.

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020