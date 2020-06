¡Cuidado!: Esta foto puede bloquear tu teléfono móvil con Android

Puedes ver sin miedo esta foto en cualquier dispositivo móvil, porque no va a pasar nada. Pero si alguien te la manda y tienes un teléfono móvil con el sistema operativo Android no se te ocurra ponerla como fondo de pantalla.

Varios usuarios han descubierto que, al hacerlo, sus teléfonos entran en un bucle continuo de carga, lo que deja el terminal inservible hasta que se hace un reseteo completo

El fallo lleva varios días circulando por algunos foros de la red. ¿Cómo puede hacer esto una simple imagen? La explicación es un poco compleja pero la buena noticia es que se trata de una falla conocida y que estará corregida en al próxima versión del sistema operativo.

Todas las imágenes digitales tienen lo que se conoce como un "espacio de color", una tabla que indica al sistema operativo qué colores están asociados a cada píxel que la compone. Hay espacios de color estandarizados que se usan con mucha frecuencia. Lo habitual en una imagen JPEG como las que vemos en la red es que utilice el espacio de color sRGB.

Esta imagen tiene un espacio de color diferente. Por lo general esto no supone un problema. Convertir una imagen de un espacio de color a otro es una tarea trivial. Si Android 10, la versión actual del sistema operativo, detecta que una imagen tiene un espacio de color diferente, simplemente la convierte a sRGB y listo.

Pero en el caso de esta imagen el algoritmo de corrección choca con un detalle que no puede interpretar. En el redondeo de algunos valores que tiene lugar durante la conversión Android obtiene un número que no puede procesar y SystemUI, el proceso de la interfaz del sistema operativo Android, se bloquea. Al hacerlo, el teléfono vuelve a ejecutar SystemUI, pero al tener que mostrar nuevamente el fondo de pantalla, se encuentra otra vez con el mismo problema.

WARNING!!!Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!It will cause your phone to crash!Don't try it!If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020