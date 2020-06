¿Cómo es el truco que te permite ver videos en YouTube sin anuncios?

YouTube es uno de los lugares más populares para ver videos, tanto en la web y en su dispositivo móvil. Pero uno de los peajes que tenemos que pasar es el de los anuncios que acompañan a los videos, que aparecen antes e incluso durante. La plataforma, propiedad de Google, se financia al mostrar estos anuncios a los espectadores.

Existen diferentes maneras de deshacerse de estos anuncios. La más legítima es pagar una suscripción a YouTube Premium y librarse definitivamente de la publicidad. Otra fórmula pasa por utilizar un bloqueador de anuncios.

Sin embargo, existe una nueva alternativa: un usuario del foro virtual Reddit ha encontrado un truco para evitar que se muestren anuncios en YouTube, y en principio resulta mucho más fácil. De hecho, solo se necesita añadir un punto, y ya está.

Según ha explicado el usuario unicorn4sale, deshacerse de los anuncios de YouTube es tan simple como colocar un punto extra después del ".com" de la URL del video. "Puede omitir los anuncios de YouTube agregando un punto después del dominio", dijo el usuario de Reddit.

Según el usuario que ha descubierto este truco, poner un punto tras el ".com" también funciona en dispositivos móviles. "Inicialmente supuse que no funcionaba en dispositivos móviles porque los navegadores normalizaban la URL, sin embargo, este no es el caso", explicó.

Añadió que la redirección ocurre en el lado del servidor, por lo que el truco también funciona en navegadores móviles. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar la función "Solicitar sitio de escritorio".

¿Por qué funciona este truco en YouTube?

Unicorn4sale explicó que la razón por la que este truco está funcionando probablemente se deba a que sitios web como YouTube no normalizan el nombre de host. Hace que el contenido principal de la página se siga mostrando mientras se rompen muchas otras cosas, incluidos los anuncios.

Dado que muchos sitios web sirven sus anuncios a través de una lista blanca que no contiene el punto extra, agregarlo a la URL permite ver el contenido menos los anuncios.

Esta publicación en Reddit ya tiene más de 5000 votos. El diario digital Android Police fue el primero en darse cuenta de este truco. Esta popularidad puede llamar la atención de YouTube y que la plataforma trate de solventar este problema, por lo que podría dejar de funcionar en breve.

Películas online, completas y gratis en YouTube

En tiempos de confinamiento, las opciones contra el aburrimiento se pueden agotar. Te presentamos una que casi es inagotable por la cantidad y calidad que ofrece: ver películas en YouTube.

Hay películas completas en la plataforma de streaming propiedad de Google. No será el catálogo de Netflix, pero podés tenerlas en cuenta como alternativa de entretenimiento para toda la familia.

Existen muchas plataformas de streaming para ver de forma gratuita series y películas, o bien opciones para descargar películas gratis si es lo que preferís. Incluso Netflix ofrece documentales gratis.

Se pueden ver películas completas en YouTube, la ventana más grande del mundo para ver contenido audiovisual, de todo tipo, desde el más amateur hasta los profesionales.

Títulos de films que han pasado a la historia y otros que en algún momento de la vida tenés que ver. Lo cierto es que ver películas en YouTube sin descargar es una oportunidad valiosa para disfrutar de excelente contenido.

También podés dedicar un fin de semana de cultura cinematográfica y pasearte por la galería. Tomá en cuenta que aquí no vas a tener ningún riesgo de contraer virus malignos en tu dispositivo como sí te podría pasar si decidís a descargar "torrents", por ejemplo.

No es recomendable pasar por webs de descargas o similares que podrían ser un riesgo para tu equipo y podrían no cumplir con los derechos de autor, por ejemplo. Lo conveniente es apostar por plataformas legales para ver películas en línea en período de prueba o promociones por ejemplo.

YouTube alberga joyas del cine mundial que forman parte del dominio público y sin trabas legales para ver.

Ver películas completas en YouTube

La búsqueda de películas gratis en YouTube sin descargar es un proceso sencillo. Pero es importante que sigas algunas recomendaciones para que la búsqueda sea exitosa y no demores tanto para ver películas gratis en YouTube sin descargar.

Lo primero que debes de saber es que son películas de dominio público. Esto quiere decir que no están protegidas por los derechos de autor y que pueden ser exhibidas en cualquier lugar.

También dependen de distribuidoras o promotoras que deciden colocar películas en sus canales, como parte de sus estrategias de mercado. La búsqueda para ver películas gratis en YouTube sin descargar debe hacerse a través de los diferentes canales.

Un dato importante es que si usás directamente el buscador de YouTube, una vez que coloques el nombre de la película, debés agregar datos como: completa, castellano o español, o película completa.

Cine clásico gratis en YouTube

En YouTube puedes conseguir títulos entre los que destacan los siguientes:

Las Tres Caras de Eva (1957)

Película estadounidense de drama y misterio. Cuenta la historia de una mujer con múltiples personalidades. Le valió el Óscar, como mejor actriz, a su protagonista, Joanne Woodward.

Los Miserables (1978)

Un clásico basado en la famosa novela de Víctor Hugo. Esta película, hecha para la televisión, cuenta con un excelente reparto de actores y actrices, encabezado por Anthony Perkins.

El Fantasma Invisible (1941)

Un clásico de las películas de terror que marca el inicio de la carrera de un actor legendario en el género, Bela Lugosi.

La Noche de los Muertos Vivientes (1968)

Una de las precursoras más importantes de la temática zombie en el cine. Con los años se ha convertido en una película de culto para los amantes de este subgénero de las cintas de terror.

Jane Eyre (Alma Rebelde) (1944)

Para los amantes del cine clásico romántico. Esta cinta es protagonizada por el legendario Orson Wells y la laureada Joan Fontaine.

Metrópolis (1927)

De ciencia ficción y futurista, uno de los grandes títulos del cine esta entre las películas gratis en YouTube sin descargar. La excelente obra alemana está disponible en la plataforma de Google. Es una pionera indiscutible del cine de ciencia ficción. A través de los años ha ido ganando reconocimiento por su aporte a la industria cinematográfica.

Un perro andaluz (1929).

La obra clásica del gran director de cine español Luis Buñuel.

Colocando en el buscador, "película completa", también podrás encontrar películas. Es una forma de experimentar y entrar en los títulos que más te atraigan.

Si solicitas la prueba gratuita del servicio YouTube Premium podrás disfrutar de las series y películas que ofrece esta plataforma.Con esta opción no pagarás nada y vas a disfrutar de su contenido completo, sólo tienes que darte de baja a los 30 días; una opción sencilla para días de confinamiento.

Cine soviético y ruso gratis en YouTube

La productora rusa Mosfilm fue la encargada de reunir en su canal de YouTube un catálogo con algunas de las películas más destacadas de la filmografía de la era soviética, entre ellas algunas joyas del cine. El canal de la productora, que ya cuenta con más de 1.000 películas en HD, las presenta divididas por directores o géneros.

Entre los clásicos que se pueden ver gratis, hay muchos de los 24 títulos soviéticos que fueron presentados a los Óscar. Además, están subtituladas en castellano.

Entre los títulos más destacados está el drama épico "Guerra y paz", escrito y dirigido por Serguéi Bondarchuk y ganadora de un Globo de Oro; la coproducción soviético-japonesa del genial director nipón Akira Kurosawa, Dersu Uzala; y el drama dirigido por Vladímir Menshov, Moscú no cree en las lágrimas.

También hay películas del director Andrei Tarkovski, el más grande realizador del siglo XX, según el sueco Ingmar Bergman. Mosfilm ofrece su primera obra, La infancia de Iván, una película que no sólo hizo lo famoso sino que tuvo una influencia internacional tan grande que hasta el filósofo francés Jean-Paul Sartre le dedicó un ensayo.

Clásicos como Solaris, de Tarkovski, que décadas después fue americanizada en una versión cuyo protagonista es George Clooney o la postapocalíptica Stalker en la que se inspiró el videojuego S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. O poesía hecha cine como El Espejo, o la obra más grandiosa de Tarkovski, Andrei Rubliov.