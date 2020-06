"Se requiere una hoja de ruta más clara para la salida de la cuarentena"

El CEO de Live Motion pidió "mayores medidas para apuntalar los negocios que no podrán subsistir sin apoyo, arriesgando por ende las fuentes de trabajo".

"Se requiere una hoja de ruta más clara para la salida de la cuarentena y mayores medidas para apuntalar los negocios que no podrán subsistir sin apoyo, arriesgando por ende las fuentes de trabajo", advirtió ante iProfesional Fernando Peydro, director general ejecutivo de la agencia de marketing digital Live Motion.

En la siguiente entrevista de iProfesional Peydro analiza los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el mercado de la publicidad digital.

-¿Cómo impactó el aislamiento en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Operacionalmente pasamos al 100% del personal a homeworking. Felizmente en los últimos años adoptamos la tecnología que nos hace posible trabajar de manera remota sin sacrificar tareas.

Esto exige esfuerzos adicionales en términos de supervisión y gestión de las operaciones, pero podemos garantizar en tiempo real las conexiones de cada empleado a los sistemas con los que operan.

Cambios en los contenidos del marketing por la pandemia

-¿Cómo cambió el mercado?

-Los casos más extremos son un par de clientes que debieron cerrar sus operaciones. El resto se apoyó más aún en las comunicaciones one to one por canales digitales. Obviamente muchos de los contenidos cambiaron para adecuarse a las nuevas necesidades.

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generará la pandemia?

-La afectación no es sobre nuestra empresa en sí, sino sobre las operaciones de algunos de nuestros clientes que se ven total o parcialmente limitadas (retail, automotriz, donaciones de elementos físicos).

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles?

-La respuesta parece adecuada, aunque concentrada en el corto plazo. El mediano y largo plazo parece mucho más comprometido desde lo económico.

-¿Qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-Sin duda de caracter económico. Se requiere una hoja de ruta más clara para la salida de la cuarentena y mayores medidas para apuntalar los negocios que no podrán subsistir sin apoyo, arriesgando por ende las fuentes de trabajo. La coordinación Estado/empresas/sindicatos no parece suficiente.

Fernando Peydro: "El mediano y largo plazo parece mucho más comprometido desde lo económico."

Perfiles

Live Motion es una agencia de marketing directo, digital y social con más de 20 años de experiencia en el mundo del relacionamiento con clientes. Algunos de los servicios que brinda son comunicación digital y social, estrategia y creatividad, administración y análisis de bases de datos, generación de canales digitales, desarrollo y gestión de programas de fidelización y relacionamiento, medios sociales, campañas de medios y activaciones. Entre sus clientes se encuentran BASF, Costa Cruceros, Nissan, L’Oreal y Rouge.

Fernando Peydro es CEO de Live Motion y también de Nano Thinking, consultora de innovación, experiencia de cliente y pensamiento de diseño. Es coautor del "Manual de Marketing Directo e Interactivo", editado por la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA).