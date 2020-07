Conocé cómo se distribuirán los $3.800 millones que el ENACOM destinó para ampliar la conectividad en el país

El Ente Nacional de Comunicaciones informó cómo destinó los $3.800 millones destinados a ampliar la conectividad en la Argentina. Los datos

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) decidió destinar $3.800 millones para llevar conectividad a los diversos puntos de la Argentina. El organismo a cargo de Claudio Ambrosini destacó que a partir de estas iniciativas se están impulsando programas para desarrollar infraestructura de internet para villas y asentamientos, además de brindar conectividad a zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes.

El anticipo, sobre el que dio cuenta iProfesional, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de las resoluciones 721, 726, 727 y 728, todas del 2020, se dio cuenta sobre los detalles de cada uno de los programas de infraestructura abordados. Uno de los que cobró relevancia fue el de las villas y barrios populares, a los que se destinarán $1.000 millones para desplegar infraestructura de telecomunicaciones de última generación.

Hasta el primer trimestre de 2020 se contabilizaron más de 6,9 millones de accesos a internet de banda ancha fija, de acuerdo a datos del INDEC, experimentando un crecimiento de apenas 0,8% respecto al mismo lapso de 2019.

Esto equivale a una penetración que no supera el 70% en promedio a nivel país, con extremos en donde la ciudad de Buenos Aires puede superar el 100%, y otras provincias no superar el 40%. A esto deben sumarse, a su vez, las diferencias de velocidad entregadas por los distintos proveedores de internet del país, absolutamente dispares en términos de calidad y precios.

Los contagios en Villa Azul llevaron a los funcionarios a trabajar en conjunto para garantizar la conectividad en las villas

La conectividad fue uno de los puntos en los que el Gobierno puso más énfasis desde el momento en que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio producido por el coronavirus. Si bien el Enacom ya venía destacando en la previa de la pandemia la necesidad de agilizar los procesos de otorgamiento de fondos o, inclusive, la aprobación de proyectos, con la pandemia la necesidad de llevar conectividad a las poblaciones más alejadas o, inclusive, mejorar la calidad de los servicios que ya se estaban ofreciendo, cobró mayor relevancia.

Contar con acceso a internet, sea en modo fijo o móvil, resulta crucial en el marco de la pandemia de coronavirus para mantener a la población conectada con sus familiares e, inclusive, con los centros de salud, en aquellos casos en que se detectan casos sospechosos, o contagios crecientes. También para hacer el cruzamiento de datos de movilidad que hoy son una de las fuentes de información oficial para tomar decisiones en materia de política sanitaria.

Los $3.800 millones provienen de los Fondos de Servicio Universal (FSU), es decir, del aporte del 1% de la facturación de todas las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones en la Argentina.

Los planes de inversión

El monto total está divididos, básicamente, en cuatro áreas. La que más fondos totalizó fue la de acceso a internet para instituciones públicas, que capitalizó más de la mitad de ese monto, al alcanzar los $2.000 millones.

Luego, se ubicó el programa de Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a las villas y asentamientos inscriptos en el registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP) cuyo presupuesto alcanza los $1.000 millones.

Con $500 millones se encara el "Programa de despliegue de redes de acceso a servicios de comunicaciones nóviles" que tiene como finalidad el desarrollo de nuevas tecnologías para otorgar conectividad a lo largo de los corredores viales del país.

Y, finalmente, otros $300 millones se orientaron al "Programa de acceso a servicios Tic a poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes". Por este programa se implementarán soluciones integrales para zonas alejadas de los grandes conglomerados urbanos de difícil acceso la gran mayoría de las veces.

La conectividad en la Argentina es despareja, de ahí la necesidad por ampliar los despliegues de infraestructura

Para agilizar la implementación de dichos proyectos, el ENACOM modificó el Reglamento General de Servicio Universal y agregó definiciones sobre inversiones y requisitos de los proyectos, entre otros, a fin de acelerar la creación de puestos de trabajo en el sector TIC.

La reunión de directorio contó con el pleno de sus miembros, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores Gonzalo Quilodrán y Miguel Ángel Giubergia, el jefe de gabinete del ente Ariel Martínez, el director general de asuntos jurídicos y regulatorios, Diego Leiva y la secretaria de actas, María José Vázquez.

"Hoy la Argentina enfrenta un nuevo escenario social, económico y profesional, en el cual todos los sectores (productivo, educativo, salud, entre otros) dependen plenamente de los servicios de Internet y la infraestructura de redes. Esta tendencia continuará creciendo de manera incesante en el futuro cercano", dijo el organismo a través de un comunicado.