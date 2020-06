Descubren fallas en Gmail: así podés solucionarlas

La raíz del problema se encontraría en la aplicación de correo electrónico de Windows 10 para aquellos que tengan sus cuentas de Gmail vinculadas

Los problemas y fallos en las aplicaciones para móviles y computadoras son por desgracia algo habitual pero que, afortunadamente, suele tener fácil solución. Los fallos que está sufriendo Gmail en sus versiones de computadora no son algo extraordinario, aunque sí bastante molesto ya que afecta al borrado de los correos electrónicos o a mensajes que no se envían correctamente.

Los usuarios que cuenten con un sistema operativo Windows 10 (la versión del sistema operativo más reciente de Microsoft y la más habitual en portátiles y ordenadores de sobremesa) son quienes se ven afectados por estos fallos que usuarios han reportado a través de foros especializados de Internet.

La raíz del problema se encontraría en la aplicación de correo electrónico de Windows 10 para aquellos que tengan sus cuentas de Gmail vinculadas. De acuerdo con las quejas de los usuarios la aplicación estaría eliminando automáticamente algunos de sus correos electrónicos o trasladando a la carpeta de Spam (correo no deseado) mensajes que no deberían encontrarse en la misma.

"Durante el fin de semana los correos electrónicos que he estado enviando no se han mostrado en mi carpeta de elementos enviados, aunque en ocasiones no llega al destinatario", ha señalado uno de los usuarios afectados en el foro de la Comunidad de Microsoft, quien ha afirmado que eliminó su cuenta, verificó todas las configuraciones y tenía el sistema actualizado, según informó la agencia Europa Press.

Fuentes de Windows Insider han asegurado que fallo se ha producido a raíz de la última versión de la aplicación Correo, disponible desde el 28 de mayo, ya que "la aplicación de Correo está rota en lo que respecta a las cuentas de Gmail". Por el momento, Microsoft no ha facilitado ninguna explicación pública sobre estos extraños sucesos.

Mientras tanto, Google (el propietario de las populares cuentas de correo de Gmail) ha señalado que "este es un problema que se ha informado de forma recurrente por los usuarios de Windows 10", según ha sostiene un usuario en un mensaje en el foro de la Comunidad de Microsoft.

Los problemas también afectan a Gmail cuandose lo vincula con Outlook.

Problemas en Outlook

Sin embargo, el problema podría ir más allá de la aplicación de correo de Gmail. Usuarios de Outlook como gestor de correo electrónico (tanto en PC como en Mac) están experimentando problemas similares.

Aquellos que utilizan Gmail asociado a una cuenta de Microsoft 365 estarían experimentando este tipo de problemas. Todos ellos apuntan a un problema común: los correos electrónicos que han enviado desde su cuenta de Gmail utilizando estos servicios no se están guardando y no disponen de una forma de saber si sus correos se están enviando correctamente.

Mientras Google y Microsft trabajan para dar una solución definitiva a estos problemas relacionados con los correos de Gmail los usuarios pueden tomar algunas precauciones.

En primer lugar, los usuarios deberían confirmar que todos los correos que hayan enviado recientemente se hayan mandado realmente. Hasta que el problema se solucione, sería recomendable utilizar la interfaz web de Gmail a través de su página web o las aplicaciones oficiales del servicio de correo electrónico de Google para móviles y tablets.

Quienes deseen seguir utilizando un cliente de correo electrónico para manejar sus direcciones de e-mail también pueden recurrir a otros clientes de correo distintos a los antes mencionados. Existen infinidad de ellos que son totalmente gratuitos, intuitivos y fáciles de utilizar.