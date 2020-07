Clásicas, actuales y argentinas: estos son los mejores sitios para ver películas completas y gratis desde casa

Aunque la oferta es amplia, no todos los sitios para encontrar películas completas online tienen una amplia oferta; aquí, una lista de los mejores

La cuarentena y el aislamiento pueden predisponer al aburrimiento, a no saber qué hacer con el tiempo ocioso. Son muchas las actividades que se pueden hacer durante ese tiempo, incluso en la comodidad del hogar. Una de ellas es ver películas completas o series, una de las formas de entretenimiento clásicas, que jamás pasa de moda y que siempre puede hacer pasar un buen momento.

Más allá del cine y de las plataformas pagas que actualmente hay en el mercado, hay muchas películas que no se encuentran tan fácilmente y que, en caso de querer verlas, llevan su considerable tiempo de búsqueda.

Para eso existen las páginas de internet donde se pueden encontrar películas completas y series de manera gratuita, sin necesidad de poner una tarjeta de crédito ni tampoco abonarse de otra manera. Sin embargo, tienen una desventaja, que es la excesiva publicidad que aparece en algunos casos; mucha de ella se puede evitar con un adblocker que se agrega al buscador desde donde se consume el contenido.

Aunque a veces puede ser un problema encontrar buenas páginas para poder disfrutar de una película completa, existen algunos sitios que pueden ser de utilidad para encontrar películas completas y series online. Hacerlo de manera gratuita es todavía más difícil, aunque aquí hay una lista de los sitios donde se pueden encontrar películas completas sin pagar.

Encontrar películas completas en buena calidad en internet puede ser un desafío

Sin embargo, hay algunas alternativas que pueden ser útiles al momento de encontrar títulos de películas completas para ver en el tiempo ocioso. Algunas de ellas son conocidas y van a sonar de esta manera, pero otras realmente pueden sorprender porque la mayoría de las personas no sabe que allí puede acceder a películas completas.

Dónde ver películas completas

Sitios que ofrecen películas completas, internet está llena de esos. Sin embargo, no todos tienen todos los títulos, por lo que conocer varios podría ser la clave para encontrar casi cualquier película completa.

El más impensado y, al mismo tiempo, común es Youtube. ¿Se pueden encontrar películas completas allí? Sí, claro que sí. Hay películas completas en la plataforma de streaming propiedad de Google. El catálogo es un poco más acotado que las listas de Amazon Prime o Netflix, pero es una alternativa a considerar cuando no se encuentra un título. Lo cierto es que ver películas en YouTube sin descargar es una oportunidad valiosa para disfrutar de excelente contenido.

Youtube es uno de los sitios donde se pueden encontrar películas completas

La ventaja más importante que tiene esta opción es que el uso de esta plataforma no tiene riesgos para el dispositivo en el que se mire. Los virus que podrían aparecer si se descargan "torrents" o si se consultan sitios que ofrecen películas completas online en Youtube no están.

En este sentido, es importante mencionar que siempre que se busque una película completa -sea gratis o no- se aconseja elegir las opciones de sitios seguros y legales, dado que cumplen con las normativas de derechos de autor y, además, tienen menor riesgo de perjudicar el dispositivo.

Clásicos del cine, online ¡y gratis!

Te puede interesar Más barato que en el super o Mercado Libre: mayoristas online te dan 50% de rebaja y envío gratis

Algunos clásicos son difíciles de conseguir para ver en buena calidad, tanto de sonido como de video. Muchas de esas películas completas presentan un desafío al momento de encontrarlas para poder disfrutarlas, dado que muchas plataformas no apuestan por ellas.

Muchas de esas películas completas son de dominio público, es decir, que se ha cumplido el tiempo en que sus autores pueden gozar de los derechos de autor. Al igual que sucede con los libros, a partir de ese momento pasan a ser obras de dominio público y se pueden liberar. Una excelente información para todos los que quieran encontrar clásicas películas completas y encuentren alguna dificultad para hacerlo.

Estos son algunos clásicos del cine internacional que se puede encontrar en Youtube

The Stranger (El extraño), de Orson Welles

The Stranger es una película de cine negro dirigida en 1946 por Orson Welles y protagonizada por tres actores: el propio Welles, Edward G. Robinson y Loretta Young . La película está basada en una idea de Victor Trivas; recibió una nominación a los premios Oscar en 1947 en la categoría de mejor guión y al León de Oro en el Festival de Venecia de ese mismo año.

'The Stranger' fue la tercera película de Orson Welles. Con ella se propuso reconciliarse con Hollywood, demostrando que podía hacer una película que funcionara en taquilla, con un presupuesto establecido y respetando los plazos. Sus dos anteriores películas como director 'Ciudadano Kane' y 'El cuarto mandamiento', aunque son grandes clásicos del cine, fueron un fracaso de taquilla. 'The Stranger' era una película más tradicional y fue su primer éxito de taquilla. Aun así se comenta que el propio Welles no quedo contento con la película y renegaba de ella. La película paso a dominio público en 1973 debido a que los productores no renovaron los derechos de autor.

Tiempos modernos, de Charles Chaplin

Tiempos modernos es una película de 1936 dirigida, escrita y protagonizada por el célebre actor Charles Chaplin. Constituye un retrato de las condiciones desesperadas que clase obrera tuvo que soportar en la época de la Gran depresión, condiciones promovidas, en la visión dada por la película, por la eficiencia de la industrialización y la producción en cadena.

Tiempos modernos se considera como uno de los mayores logros de Chaplin, y todavía es una de sus películas más populares. De hecho, los filósofos franceses Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Maurice Merlau-Ponty llamaron a su revista, Les Temps modernes.

Sinopsis: Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y acaba detenido por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.

Spellbound, de Alfred Hitchcock

Te puede interesar Los que ganan en la cuarentena: el boom de un sector que sacó provecho de la bancarización forzosa

Spellbound, conocida en español como Recuerda, es una película dirigida por Alfred Hitchcock en 1945. Está basada en la novela de 1927 'The House of Dr. Edwardes', de John Palmer y Hilary Saint George Saunders. Los protagonistas de la película son célebres actores: Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michael Chekhov y Leo G. Carroll. Un dato de color: contó con la colaboración de Salvador Dalí para algunas escenas oníricas.

Esta película completa que se puede encontrar en Youtube es un thriller psicológico que cuenta la historia del nuevo director de un hospital psiquiátrico que resulta no ser quien dice ser. Al mismo tiempo es una historia de amor entre una reputada y fria psicoanalista y un paciente que padece amnesia, provocada por un doloroso sentimiento de culpa por algo que ocurrió en su infancia.

El director de la película, Alfred Hitchcock, junto a Gregory Peck e Ingrid Bergman

¿Qué tiene que ver Dalí en toda esta historia? El reconocido artista fue contratado por David O. Selznick, a pedido de Hitchcock, para crear la escenografía de una de las secuencias clave de la película. No obstante, la secuencia onírica resultó ser demasiado larga y demasiado complicada, por lo que la gran mayoría de lo que se filmó fue eliminado en el montaje de la película.

Sinopsis: La Dr. Constance Petersen (Ingrid Bergman) es psicoanalista en el Green Manors, un hospital mental en Vermont. Ella es percibida por los otros médicos (hombres) como independiente y sin emociones. El Dr. Murchison (Leo G. Carroll) anuncia su retiro de la dirección, en cuyo reemplazo llegará el eminente y joven Dr. y escritor Anthony Edwardes, a quien Constance admira muchísimo a pesar de no conocelro. Rápidamente Constance se enamora del nuevo director pero pronto descubrirá que su amado no es en realidad quien dice ser.

Rebelión en la granja, basada en la novela de George Orwell

Rebelión en la granja es una película de animación británica realizada en el año 1955, dirigida por el estudio Halas & Batchelor. La película completa esta basada en la novela de George Orwell que lleva el mismo nombre y constituye una fábula sobre cómo funcionó el régimen soviético de Stalin.

La película relata la historia de la Granja Manor, situada en la Inglaterra de los años cincuenta, donde los animales, hartos de los maltratos que les propina el brutal granjero Jones, se unen en una violenta rebelión expulsado a todos los humanos de la granja. De esta manera, crean la primera granja animal.

Uno de los datos más relevantes en torno a esta película completa es que la CIA participó en su producción. Esta pieza formó parte de la ofensiva cultural de Estados Unidos durante la Guerra Fría e influyó en cómo debían ser presentadas las ideas de Orwell.

De todos modos, eso no impidió que Rebelión en la granja quedara nominada como mejor película de animación en los premios BAFTA de 1955 y para coincidir con el lanzamiento de la película, una versión cómic fue publicada en los periódicos, ilustrada por Harold Whitaker, uno de los animadores.

¿Y películas completas actuales?

Así como hay quienes van detrás de los clásicos, también están los buscadores de estrenos. Hay una gran cantidad de usuarios que tiene interés por las películas completas actuales, que se estrenaron hace muy poco o que se estrenan en las diversas plataformas sin pasar por la pantalla grande.

En este sentido, en tiempos de cuarentena, Netflix se posiciona como una de las alternativas más precisas para cumplir con ese objetivo de ver películas completas actuales. Es un clásico y podría parecer cliché incluso, pero lo cierto es que tiene pocos competidores que tengan una lista tan amplia y diversa de películas completas y que, además, ofrezcan estrenos propios.

Netflix es una de las plataformas más difundidas para ver películas completas

Así, Neflix estrenará este mes una gran cantidad de películas completas, así como también series y documentales. El séptimo mes del año trae un completísimo catálogo de estrenos de Netflix en el que podemos encontrar películas online para todos los gustos.

Este mes en Netflix se podrán encontrar una gran cantidad de películas completas, tanto de producción propia como de terceros. Habrá películas online sobre romances, acción, fantasía y ciencia ficción entre infinidad de géneros.

Aquí podés encontrar la lista de películas completas que se podrán ver en julio en esta plataforma.

Películas completas de cine argentino

Hay buscadores de clásicos, buscadores de películas completas actuales, pero también hay fanáticos del cine argentino. Para ellos, hay algunas plataformas especializadas que se dedican a la publicación de películas completas -también algunas series- de producciones locales.

Una de las más destacadas es CINE.AR, que en realidas es un canal de televisión que se encuentra disponible en la Televisión Digital Abierta (TDA), Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Cuenta con una plataforma bajo demanda de películas online y también una aplicación para descargar en dispositivos conectados a Internet; toda la web está dedicada a las películas completas, los cortometrajes, las series y los programas de televisión de producción argentina.

Cinear es un sitio donde se pueden encontrar películas completas de cine argentino

Si bien la gran mayoría de los contenidos son gratuitos (los pagos tienen un valor de 30 pesos), con motivo de la cuarentena y la imposibilidad de ir al cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también realiza sus estrenos de películas completas a través de CINE.AR Play. Para darle un pequeño halo de normalidad y seguir con las tradiciones del mundo como era antes de la pandemia, los estrenos de películas completas se realizan los días jueves. Un dato para tener en cuenta: la disponibilidad dura una semana, es decir, que por 7 días se puede ver las producciones nuevas sin pagar.

A través de dicha plataforma ya se estrenaron películas completas como "Ni héroe ni traidor", un drama dirigido por Nicolás Savignone y protagonizado por Inés Estévez, Juan Grandinetti y Rafael Spregelburd. Otra de las películas completas que se publicó allí recientemente fue "La creciente", una pieza de Damián Santander y Franco González con las actuaciones de Cristian Salguero, Mercedes Burgos y Héctor Bordoni.

También han tenido su espacio películas completas como "Un sueño hermoso", un documental de Tomás de Leone, y "Hacer la vida" de Alejandra Marino con Luisa Kuliok, Victoria Carreras y María Virginia "Bimbo" Godoy.