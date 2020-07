Cómo crear una cuenta en Paypal para hacer pagos online

PayPal es uno de los sistemas de pago online más extendidos del mundo, que te permite hacer transacciones online, enviar dinero a amigos o parientes, pagar en tiendas de aplicaciones como en Google Play, o retirar el dinero a tu cuenta personal.

También ofrece seguros de cancelación de viajes, anulación de pagos o un sistema de seguridad para que te devuelvan el dinero si te estafan.

PayPal no es una cuenta bancaria, sino que hace las veces de intermediario entre tu tarjeta de crédito o débito y las webs en las que realizas los pagos.

Para que estas páginas y sitios web no obtengan tu número de cuenta, lo que hacés es darles permiso para utilizar tu PayPal.

En el servicio tendrás que vincular una tarjeta o cuenta bancaria, de manera que PayPal saque el dinero de ella y se lo envíe al servicio sin que este obtenga tus datos bancarios.

Creá tu cuenta de PayPal

Lo primero que tenés que hacer es entrar en la web oficial de PayPal en esta dirección web: https://www.paypal.com/ar/home.

Una vez dentro de la web, pulsá en el botón de Registrate sin costo que te aparece en celeste a la izquierda. Hay otra cuenta que es para negocios.

Tu nombre en PayPal

Irás a la primera ficha que debes rellenar. En ella, tenés escribir tu nombre, apellidos, la dirección de correo y crear una contraseña.

Tienen que ser tus datos reales, aquí no vale utilizar apodos. La contraseña es importante que sea una clave segura, ya que se trata de un sistema de pago que conviene tener lo más seguro posible.

A continuación, tenés que completar tus datos personales. Tendrás que rellenar una nueva ficha con tu número de teléfono, dirección postal y fecha de nacimiento.

En una nueva página, tendrás varias casillas para seleccionar de las que sólo necesitás marcar que confirmás lo leído y aceptás las condiciones. El resto podés dejarlas en blanco, y pulsar en Aceptar y crear cuenta.

Confirmá tu dirección en PayPal

Ahora, tenés que confirmar tu cuenta en el correo electrónico que habrás recibido en la cuenta que hayas configurado.

Para ello tenés que entrar en la web de tu correo, y buscar el que tenés que haber recibido desde [email protected]

En el correo, simplemente tenés que pulsar en el enlace de Confirmar dirección de correo electrónico que te aparecerá dentro.

De vuelta a la web de PayPal, incluso antes de que hayas confirmado tu cuenta desde el correo electrónico, ya tendrás que dar el último paso para establecer tu método de pago.

Para ello, pulsá en el botón Comenzar de Comprar con PayPal para ir a la pantalla de configurar la fuente de tu dinero.

Configurá tu pago en PayPal

Entrarás en la pantalla de Configura una forma de pago. En ella, tendrás que escribir los datos de tu tarjeta de crédito y débito y pulsar en Vincular tarjeta.

Esta será la tarjeta de la que saque el dinero PayPal cuando realices pagos a través de tu cuenta. Si lo prefieres, también podrás vincular un número de cuenta bancaria en vez de la tarjeta, el enlace lo tenés debajo de Vincular cuenta.

Cuando vincules tu tarjeta o cuenta a PayPal, entre dos o cuatro días hábiles después se cargará un centavo de dólar en tu cuenta junto a un código numérico en la razón de pago.

En PayPal tendrás que utilizar este código en la sección de confirmación de la cuenta bancaria antes de poder empezar a utilizar el método de pago.

¿PayPal es seguro?

La respuesta simple es sí, PayPal es seguro, pero dentro de los límites. Ya sea que envíes dinero a amigos o compres y vendas productos en línea, PayPal tiene una serie de características de seguridad estándar de la industria y un programa de recompensas por errores para eliminar las vulnerabilidades antes de que sea demasiado tarde.

PayPal también almacena tus datos en servidores encriptados, por lo que el principal riesgo para tu cuenta es el phishing y el fraude en lugar de los piratas informáticos y las infracciones de datos.

La respuesta a la pregunta de qué tan seguro es PayPal depende de para qué lo estés usando. Parte de eso se debe al enfoque de PayPal en la protección del comprador, y otra parte, a la naturaleza de los pagos en línea.

PayPal y las transferencias de dinero

Para transferencias de dinero simples a amigos, PayPal es una de las plataformas más seguras que existen. De hecho, en realidad puede ser más seguro que las transferencias bancarias normales.

Siempre que no cometas un error al ingresar el monto o la dirección de correo electrónico, podés estar seguro de que el destinatario no podrá ver los detalles de tu cuenta bancaria.

Obviamente hay algunas preocupaciones, pero esas no son exclusivas de PayPal. Por ejemplo, usar conexiones WiFi públicas para transacciones financieras nunca es una buena idea, ya que pueden ser vulnerables a la intercepción.

Otra preocupación son las estafas, que intentan engañarte para que envíes dinero a una cuenta desconocida o hagas clic en un enlace para acceder a tu cuenta. Mientras desconfíes de estas cosas y uses un poco de sentido común, la seguridad integrada de PayPal no te defraudará.

PayPal es uno de los principales actores globales de las transacciones de pagos digitales.

PayPal y la seguridad de los compradores

Cuando se trata de usar PayPal para comprar bienes y servicios, es una de las plataformas más seguras que existen. El programa de protección del comprador de PayPal cubre situaciones en las que un producto nunca se recibe o no es como se describe, así como cargos fraudulentos que no fueron autorizados por el titular de la cuenta. Estas políticas hacen que la seguridad del comprador de PayPal sea similar a la de una tarjeta de crédito.

Sin embargo, existen algunas limitaciones a lo que se puede reembolsar en muchos países. Por ejemplo, las compras de automóviles, maquinaria grande y artículos hechos a medida a menudo están exentos. Debés revisar la política completa, pero la conclusión principal es que PayPal no es ideal para compras muy grandes.

Aun así, PayPal es una forma más segura de enviar dinero que Western Union o transferencias bancarias directas. Los posibles estafadores no pueden obtener información financiera de una transferencia de PayPal, por lo que es una excelente opción para los compradores que buscan un nivel adicional de privacidad y seguridad.

PayPal y la seguridad de los vendedores

Para aquellos que buscan usar PayPal para vender bienes y servicios, la historia es más complicada. PayPal favorece a los compradores en las transacciones en línea, y esto se hace a expensas de los vendedores.

PayPal tiene una política de protección del vendedor, pero es más restrictiva que su contraparte compradora. Si bien es poco probable que los propietarios de negocios legítimos que estén dispuestos a trabajar con los clientes encuentren problemas significativos, hay algunas situaciones en las que los vendedores pueden sentirse menos protegidos.

Los vendedores que deseen utilizar PayPal solo deben enviar a direcciones verificadas y solicitar un comprobante de entrega. Esto evitará cualquier reclamo fraudulento de que no se entregaron bienes. Mantener un registro continuo de la comunicación y los acuerdos con un cliente también mantendrá a PayPal de tu lado en cualquier disputa potencial.

Cuando PayPal recibe una queja elegible de un comprador, los fondos en cuestión pueden bloquearse y no estar disponibles en la cuenta del vendedor. Sin embargo, esto no significa que se devuelva de inmediato al comprador, y si la disputa se decide en favor de los vendedores, los fondos volverán a estar disponibles.

PayPal es una herramienta versátil para pagos digitales pero deben observarse recaudos para usarla con seguridad.

Consejos para proteger tu cuenta en PayPal

Mantenerse al tanto de la seguridad de su cuenta PayPal debe ser una preocupación tanto si eres comprador o vendedor, por lo que hemos preparado una breve lista de consejos para mantener tu dinero seguro.

Tené en cuenta que no hay forma de eliminar el riesgo de violaciones de datos incluso para los usuarios más diligentes, pero aún debes tratar de mitigar ese riesgo tanto como sea posible.

Habilitar autenticación de dos factores en PayPal

Una de las formas más fáciles de mantener segura tu cuenta PayPal es habilitar la autenticación de dos factores. Está deshabilitado de forma predeterminada, pero el sistema de PayPal es compatible con una variedad de aplicaciones 2FA, incluidas Google Authenticator, Authy y otras.

Para activarlo, inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de Configuración. Cambia a la pestaña Seguridad y luego haz clic en la verificación en dos pasos. Sigue los pasos en pantalla para configurar una aplicación 2FA o un número de teléfono móvil. La autenticación de dos factores puede ser una molestia al iniciar sesión con frecuencia, pero contribuye en gran medida a asegurar tu cuenta PayPal.

Usá tarjetas de crédito en lugar de tarjetas de débito o cuentas bancarias en PayPal

Adjuntar una cuenta bancaria o tarjeta de débito es una de las formas más fáciles de agregar dinero a tu cuenta PayPal, pero debes evitarlo si es posible. Adjuntar una tarjeta de crédito logra el mismo resultado, pero proporciona un nivel adicional de seguridad.

Lo más importante es que elimina la posibilidad de que los malos actores usen la función de retiro automático de PayPal para drenar el dinero de tu cuenta. Además, los cargos fraudulentos se pueden disputar con la compañía de la tarjeta de crédito además del propio PayPal. Esto proporciona una capa adicional de protección contra el fraude que no obtendría con una cuenta bancaria o tarjeta de débito.

Mantené a tu móvil y software actualizados para usar PayPal

Ya sea que estés utilizando un dispositivo móvil o una computadora, asegúrate de que el móvil y el software que estás utilizando para acceder a PayPal estén actualizados. Las actualizaciones casi siempre contienen correcciones para agujeros de seguridad que podrían dejar vulnerable tu cuenta.

Si deseas llevar tu seguridad de PayPal aún más lejos, también puedes usar un móvil dedicado para las transacciones de PayPal. No uses este móvil para nada más (sin navegación web, sin redes sociales, sin aplicaciones, etc.) y deberías ofrecer una protección casi a prueba de balas para tu cuenta.

No uses PayPal en Wi-Fi público

Una de las pocas situaciones en las que PayPal no es seguro, incluso con un dispositivo dedicado, es mientras está conectado a conexiones Wi-Fi públicas. Incluso si solo estás verificando el saldo de tu cuenta y no transferís dinero, es posible que personas externas descifren tu contraseña y obtengan acceso a tu cuenta. Si debes verificar tu saldo mientras está fuera de casa, apaga el Wi-Fi y usa los datos móviles.

Solo trata con compradores/vendedores verificados en PayPal

Tanto los compradores como los vendedores deben tener cuidado con las cuentas no verificadas, ya que pueden ser más propensas a cargos fraudulentos y estafas. Casi cualquier persona puede crear una cuenta de PayPal en unos minutos. Sin embargo, verificar su identidad y dirección los abre a todo tipo de problemas legales. Verificar tu cuenta significa vincular una dirección (con un extracto bancario o una factura de tarjeta de crédito/utilidad) y el DNI.

Cuidado con los enlaces de correo electrónico y las etiquetas de envío en PayPal

Dos de las estafas más comunes de PayPal se basan en usuarios desprevenidos que renuncian a la debida diligencia en las comunicaciones por correo electrónico. Siempre que recibas un correo electrónico que afirme ser de PayPal, asegúrate de verificar que realmente proviene de PayPal. Igualmente usá tu navegador o móvil para navegar directamente a tu cuenta en lugar de hacer clic en los enlaces contenidos en el correo electrónico.

Otra estafa común de correo electrónico de PayPal dirigida a vendedores consiste en enviar una etiqueta de envío falsa por correo electrónico. El comprador puede reclamar que nunca recibió el artículo y solicitar un reembolso. Para evitar esto, los vendedores siempre deben enviar directamente a través de servicios postales acreditados a direcciones verificadas.

Siempre obtener un número de seguimiento en línea y un comprobante de entrega. Para artículos de alto valor, es posible que también desee considerar solicitar una firma al momento de la entrega.

Monitorea tu cuenta en PayPal

No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta de PayPal, debes verificarlo regularmente y asegurarte de que no haya transacciones inesperadas. La razón de esto es que los malos actores con frecuencia realizarán algunas compras pequeñas para probar una cuenta recién adquirida.

Si tienen éxito, pasarán a grandes compras que agotarán rápidamente tu cuenta bancaria o lo endeudarán. Si disputas estas afirmaciones podrás recuperar tu dinero, pero te costará incontables horas, dolores de cabeza y estrés. Es mejor cortarlo de raíz antes de que las cosas se salgan de control.

El phishing o estafa virtual apunta también a usuarios dePayPal.

Posibles estafas en PayPal

El robo de identidades o phishing es un sistema de estafa muy utilizado desde hace años, pero los usuarios siguen cayendo a pesar de los avisos. Afecta a todas las plataformas y suele utilizar ganchos de actualidad para engañar a los usuarios. Por ejemplo en WhatsApp recientemente se popularizó una estafa que trataba de suplantar a usuarios incautos y robarles sus datos personales con la COVID-19 como excusa.

Algunas excusas pueden también utilizar PayPal como cebo. Por ejemplo, la forma de hacer caer a los usuarios es diciéndoles que hay problemas en la cuenta o que sospechosamente un extraño ha intentado ingresar en ella.

Ante esto, envían un enlace para que los incautos entren y dejen todos sus datos personales en una web que imita la de PayPal (a merced de los ciberdelincuentes).

Como vemos, el modus operandi es el mismo que el anterior, lo que cambia es el contenido del correo. Eso si, hay que tener en cuenta que PayPal jamás solicitará datos personales por esta vía, por lo que es necesario desconfiar de cualquier correo de este tipo. Verifica el correo completamente y verás que nada concuerda con la empresa a la que intenta suplantar.

Riesgos al enviar dinero como amigos y familiares en PayPal

Esta es una opción que tiene PayPal pero solo debe usarse con personas de máxima confianza. Algunos usuarios que buscan estafar piden que se haga la transferencia bajo esta modalidad para pagar menos tasas, pero detrás hay algo que quizás no sabes: si aplicas este método de pago, PayPal no podrá ayudarte en caso de estafa.

Es muy frecuente verlo a la hora de pagar por un producto que se compra en una web dudosa y que, si llega defectuoso o simplemente no llega, no hay manera de reclamar a PayPal. Lo mejor es pagar como una cuenta comercial, pagar las tasas correspondientes y así estar seguro en caso de estafa para recibir ayuda de PayPal.

Estafas con pagos por PayPal

Esta estafa ha sido también muy común a lo largo de los años: al usuario se le ofrece una jugosa suma de dinero, pero para recibirla debe pagar antes a través de PayPal. Los ganchos pueden variar, pero son similares: por ejemplo, que ha recibido una herencia y, para evitar el papeleo, debe enviar un dinero por PayPal para adelantar los trámites.

También puede ser que el usuario haya sido seleccionado para un premio, pero necesita cancelar aranceles y otras mentiras usando la plataforma de pagos online. Es difícil decirlo, pero muchas personas caen en esta estafa. Verifica antes de realizar un pago y jamás lo hagas sin saber quién es la persona que hay detrás o si te ofrece servicios que no habías solicitado.